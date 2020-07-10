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Відновлення економіки неможливе без контролю епідемії

Відновлення економіки неможливе без контролю епідемії

Запустити економічну активність можна лише при повній упевненості людей у реальному зниженні ризиків для здоров'я. (рос)
П'ятниця, 10 липня 2020, 08:17
Олександр Роднянський
професор Кембриджського університету, Великобританія. Доктор економічних наук, докторантура Принстонського університету, США

Несмотря на стремительно ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию в стране, все чаще звучат призывы к ослаблению карантина.

Все громче слышны упреки, что ограничительные меры вредят восстановлению экономики больше, нежели сам коронавирус и потенциально следующая за ним острая респираторная инфекция.

Конечно, жесткие транспортные ограничения, переход на удаленную работу и прочие меры предосторожности ускорили наступление рецессии.

Однако благодаря быстрой реакции властей в марте 2020 года удалось затормозить распространение крайне заразного вируса, избежав тем самым опаснейшей перегрузки системы здравоохранения.

Оставалось надеяться, что за выигранное время правительство поддержит граждан напрямую и выполнит свои обязательства по внедрению медицинской и технической инфраструктуры для отслеживания новых случаев заболевания.

Это позволило бы перейти к стратегии управляемого сдерживания коронавирусной инфекции, постепенно ослабляя всеобщие ограничения.

Так же, как это происходит в Германии, не говоря о Южной Кореи, где благодаря точнейшем технологиям и качественной слежке за распространением вируса удалось не жертвовать экономикой.

Как бы парадоксально это ни прозвучало, но невозможно с уверенностью заявить, что именно карантин является главной помехой восстановления деловой активности и занятости в Украине. Как, впрочем, и во всем мире.

Вопреки надеждам, вызванным в последние недели многолюдными улицами и вполне заметной гражданской активностью, пока нет никаких оснований полагать, что потребительские настроения улучшаются.

Вышедшая на днях статья экономистов Гарвардского и Брауновского университетов Четти, Фридмана, Хендрена и Степнера подвергает детальному анализу меры по борьбе с коронакризисом. Авторы используют новейшие данные частных компаний США для отслеживания экономической деятельности. Что важно – в режиме реального времени.

Такое исследование представляет собой особый интерес, поскольку традиционный макроэкономический анализ основывается на годовых или, в лучшем случае, ежеквартальных отчетах.

Как ни странно, полученные данные демонстрируют, что смягчение карантина в определенных регионах США никак не повлияло на занятость в них по сравнению со штатами, в которых соблюдались строгие ограничения.

Этот феномен ярко иллюстрирует сопоставление ситуации в штате Миннесота, где разрешили вернуться на рабочие места 27 апреля, и в штате Висконсин, где это случилось месяцем позже. В течение этого периода разницы в динамике потребления в этих двух штатах не было абсолютно никакой.

Столь неожиданный результат можно объяснить лишь психологическими факторами. То есть сильнейшими опасениями в отношении своего здоровья людей, получающих вроде бы возможность вернуться к "нормальной" жизни, но полноценного возвращения не происходит.

Становится понятно, что ослабление карантина может оказаться эффективным и запустить экономическую активность только при полной уверенности людей в реальном снижении рисков для своего здоровья.

Прямая денежная помощь домохозяйствам в США, которой не дождались в нужном объеме украинцы, резко увеличила потребительские расходы малообеспеченных, но на восстановление занятости значительно не повлияла.

Дополнительные расходы домохозяйств, ставшие возможными благодаря прямой помощи государства, были направлены на товары домашнего пользования, а не на сильно пострадавшую сферу услуг, где и было потеряно подавляющее большинство рабочих мест в разгар спада.

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Традиционные макроэкономические инструменты, на которые обычно возлагаются надежды в кризис – фискальное стимулирование совокупного спроса и обеспечение ликвидности для бизнеса, – надежд не оправдали.

Ими трудно было стимулировать занятость в условиях массового потребительского страха перед инфекцией. Как говорил Рузвельт, "единственное, чего нам следует бояться, – это самого страха".

Научные результаты, полученные при экономическом анализе данных деловой активности в режиме реального времени, находят подтверждение этому высказыванию Рузвельта на практике: именно страх, а не карантинные меры, препятствует уверенному восстановлению экономики.

К тому же, страх сейчас не один, их два: понятная боязнь инфекции и понимание рисков, связанных с неадекватной экономической политикой, способной усугубить ситуацию и усложнить выход из глубокой рецессии.

Иными словами, пока эпидемиологическая картина продолжает ухудшаться, а в Украине количество новых заражений продолжает расти и уже превышает последние показатели в Великобритании, не может быть и речи о возобновлении стабильного роста экономики и выходе из кризиса.

Во времена пандемии более эффективным для экономики было бы развертывание социального страхования, в частности – прямой поддержки граждан. Стимулирование спроса в традиционном кейнсианском ключе сейчас неэффективно. Тем более, экономически невежественны призывы к более экспансионистской денежно-кредитной политике – "печатанию денег".

Как никогда актуальными остаются глубинные структурные реформы: начиная с фундаментальной налоговой и заканчивая всеобъемлющими регулятивными и институциональными преобразованиями. Они позволят обеспечить экономический прорыв и бурный рост после преодоления эпидемии.

Вместо этого правительство в очередной раз обещает повышение минимальной зарплаты, хотя Украина и так является всемирным лидером по этому показателю. По паритету покупательной способности украинская минимальная зарплата составляет примерно 116% от подушевого ВВП.

Для реального преодоления бедности нужно концентрироваться на росте именно ВВП. Добиться этого можно только проводя структурные реформы, не стимулируя при этом безработицу и теневую занятость неоправданно высокими, хоть и пиаровски популярными минимальными зарплатами.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
карантин США зарплати ВВП

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