Велике дорожнє будівництво — пріоритет, який ми маємо захищати

Останні тижні ми спостерігаємо кульмінаційні точки інформаційних атак на "Укравтодор".

Це не вперше дорожнє агентство опинилося в центрі спланованої медійної атаки, однак вперше йому є чим відповідати.

Цього року "Укравтодор" поставив перед собою дісйно амбітне завдання: відремонтувати та побудувати більше 4 000 км доріг державного значення.

Прямо зараз ми спостерігаємо за тим, як на 2 600 км тривають дорожні роботи, нарешті розпочалося будівництво на найвідомішому українському довгобуді — Запорізькому мосту. На черзі — Кременчуцький і Миколаївський мости.

Не всі розділяють подібний оптимізм. Особливо дорожня мафія, з якою вступила у відкриту боротьбу нова команда "Укравтодору" на чолі з Олександром Кубраковим.

Замовні матеріали, відео та розслідування — методи, якими намагається частина ринку вплинути на перезавантаження системи дорожнього менеджменту в Україні.

Які їхні закиди? Вони говорять про те, що "Укравтодор" залучає на великі інфраструктурні об’єкти великі дорожні компанії.

У мене виникає питання — а хто ще має виконувати подібні завдання? Компанії-одноденки, які зі статутним фондом у 1000 грн перемагали у тендерах на десятки і сотні мільйонів гривень?

Чи підрядники, які ремонтувати дороги маленькими ділянки, витягували з держави кошти, а наразі ми маємо відверті дефекти на дорогах вже після двох зим?

Думаю, що практика останніх 30 років чітко демонструє той факт, що попередні дорожні стратегії не працюють.

Поки дорожня мафія спрямовує ресурси та сили на те, щоб зняти Олександра Кубракова, його команда будує систему управління ризиками, вибудовує чесні правила гри для всіх гравців ринку.

Держава не має обслуговувати бізнес-інтереси. І тут ми маємо підтримати "Укравтодор".

Я з моїми колегами-однопартійцями направили звернення до СБУ, щоб вона звернула увагу на тиск, який зараз здійснюється на дорожнє агентство, та взяла під контроль доказові матеріали очільника дорожнього агентства.

Ми маємо захистити реалізацію Великого дорожнього будівництва.

Програма Президента на 5 років — це оновлення 24 000 км державних доріг і більше 1000 мостів. Для того, щоб ця програма була реалізована, Верховна Рада має підтримати низку законодавчих ініціатив.

По-перше — це законопроєкт № 2680. Це бюрократична палиця в процесі розгортання Великого дорожнього будівництва.

Якщо коротко, то зараз для низики дорожніх робіт, щоб розпочати процес будівництва, треба чекати дозволу на виконання робіт від ДАБІ. Іноді цей процес затягується на місяці.

І це при тому, що вже є проєктна документація, переможець тендеру та державне фінансування.

Законопроєкт вирішує цю проблему і пропонує:

- скасувати необхідність отримання дозволу на виконання будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг та запровадити отримання права на виконання вказаних будівельних робіт на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт;

- уточнити визначення терміну "будівництво" та взаємоузгодити положення у низці законодавчих актів.

У висновку, реально зменшується бюрократичний тиск на етапі старту дорожніх робіт, а в умовах обмежених рамок будівельного сезону — це шанс за один рік встигнути зробити більше.

По-друге — це законопроєкт № 2234. Йдеться про лібералізацію системи ціноутворення в дорожній галузі.

Чому це важливо? Галузь працює за радянською системою ціноутворення, яка створює додаткове бюрократичне навантаження на бізнес та породжує корупційні ризики.

Є зарегульованість, яка блокує вихід на український ринок міжнародного бізнесу.

Що у такий спосіб ми втрачаємо? По-перше, ми платимо більше за дорожні послуги, адже втрачаємо потенціал конкуренції.

По-друге, жорсткі та структуровані рамки не дають змоги нормально запускати бізнес-процеси — це блокує будь-які ініціативи приватних компаній з впровадження новітніх технологій.

Законопроєкт нарешті дозволяє державі замовляти конкретні кілометри доріг, а не кожен складник дороги окремо, як це відбувалося раніше. Це більше свободи дій для підрядника і більше шансів отримувати якісні дорожні послуги для держави.

По-третє — це законопроєкти № 3509 та № 3510. Їх основне завдання — нарешті залучити останню частину фінансування на виконання дорожніх планів 2020 року.

Хороша новина — законопроєкти вже прийняли за основу. У такий спосіб депутати відверто демонструють свою підтримку тим інфраструктурним змінам, які було запущено командою "Укравтодору" цього року.