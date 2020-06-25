Яким буде середній чек за доставку газу з 1 липня?

Навколо доставки газу і її вартості стільки списів зламано, але чи варте це питання такого збурення?

Щоб зрозуміти, чи справді тема така болюча, чи хайп створюється зумисно – варто подивитися на цифри. Які зміни відбудуться в платіжках за доставку газу звичайних домогосподарств з липня поточного року?

Вартість доставки газу з 1 липня повинна була зрости на 20%, що дозволило б розподільним компаніям розрахуватися з боргами, які вже накопичені в 1 кварталі, і спрацювати без збитків.

24 червня НКРЕКП переглянув розмір тарифів для 44 газорозподільних компаній, зменшивши їх на 12% від планових цифр.

Цей крок Регулятор пояснює зниженням вартості газу на ринку, тобто в тарифі закладена менша сума на закупівлю газу для виробничо-технологічних витрат через зниження ціни на газ.

Втім, на ринку вже намітилась тенденція до збільшення цін, НАК "Нафтогаз України" в липні підвищив ціну на газ для промислових споживачів одразу на 10%, а до кінця року очікується подальше зростання вартості газу.

Тож, можна констатувати, що Меморандум з МВФ в частині "приведення тарифів на розподіл до повного відшкодування витрат" поки що не виконано.

Зараз у ЗМІ точиться багато здогадок про те, скільки платитимуть споживачі газу за його доставку. Як правило, всі ці міркування супроводжуються шаленими сумами.

Політики радо підігрівають тему. Я пропоную поглянути на тарифи на доставку газу через платіжку пересічного споживача.

Для прикладу, візьмемо три найпоширеніших типи домогосподарств-споживачів газу: з газовою плитою, з плитою та колонкою, а також з котлом автономного опалення.

Домогосподарства з газовою плитою

Перше, квартири, де газ використовується тільки для приготування їжі. Наприклад, в Кіровоградській області.

За даними НКРЕКП, таке домогосподарство споживає 111 кубометрів на рік. Це приблизно 9,25 кубічних метрів газу на місяць.

Тариф АТ "Кіровоградгаз" на доставку газу складатиме 1,04 грн за кубічний метр. Щомісячно домогосподарство з плитою має сплачувати за доставку 9,25 куб метрів газу.

Тому така сім’я сплачуватиме на місяць 9,62 грн за доставку газу замість 9,44. В середньому по Україні середній чек складатиме близько 9 гривень на місяць.

Домогосподарства з плитою та колонкою

Другий тип споживання — квартири з плитою і колонкою. Такі домогосподарства споживають близько 260 кубометрів на рік. Наприклад, в Івано-Франківській області споживач газу з плитою і колонкою використовує 272 кубічних метри газу в рік. Це значить, що щомісячно споживач сплачуватиме за доставку 22,7 кубометри газу.

Тариф на доставку АТ "Івано-Франківськгаз" з 1 липня складатиме 1,38 грн. В результаті, квитанція за доставку 22,7 куб м газу складе 31,3 грн замість 27,24. Загалом по Україні сума квитанції за доставку газу складатиме 23 грн.

Домогосподарства з автономним опаленням

Третій тип домогосподарства, домогосподарства з автономним опаленням. В рік ними споживається 1000 — 1050 кубічних метрів газу. Для них щомісячний платіж складатиме 90 гривень і збільшиться на 9 гривень на місяць.

Наприклад, домогосподарство з автономним опаленням в Миколаївській області споживає в середньому 1189 кубічних метрів газу в рік.

Кожного місяця ним проводиться оплата 99 кубів газу. Для такого домогосподарства щомісячна квитанція складе 144 гривні на місяць замість 130.

В середньому ж по Україні такі домогосподарства сплачуватимуть всього на 9 гривень більше.

Як бачимо, середній чек за доставку газу легко програє платі за мобільний зв’язок, а подекуди навіть чашці кави.

Рішення скоротити з 1 липня 2020 року тарифи на розподіл газу не дозволить Операторам ГРМ в повному обсязі покрити всі фактичні витрати навіть при збереженні діючих цін на газ, і вони матимуть збитки.

Згідно з поточними даними на біржі TTF, очікується, що в четвертому кварталі на кордоні з Україною вартість газу складе 5 600 — 5 800 грн з ПДВ. Це на 30% більше, ніж передбачено в тарифах.

Що це значить? Це значить, що газорозподільні компанії будуть позбавлені можливості прозоро купувати газ на біржі.

Замість цього, вони користуватимуться послугою балансування. Рішення про зниження тарифів ставить роботу газорозподільної галузі в цілковиту залежність від цінової кон'юнктури на газовому ринку, а вона не є сприятливою на осінньо-зимовий період.

Нагадаємо, що згідно з Меморандумом про економічну та фінансову політику з МВФ, Україна зобов’язалась "привести тарифи на розподіл до повного відшкодування витрат".