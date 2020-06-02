Виклики цифрової трансформації для Державного бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань — відносно новий правоохоронний орган, створення якого було передбачено зобов’язаннями України при вступі до Ради Європи.

З початку його роботи функції досудового розслідування почали поступово переходити від прокуратури до Бюро. Нещодавно, Указом Президента була затверджена його нова організаційна структура.

А вже на початку червня відбулося довгоочікуване інтернет-голосування з обрання кандидатів до складу Ради громадського контролю — надзвичайно важливого елементу, який здійснюватиме цивільний контроль за діяльністю всього органу.

Та поряд із нарощеною потужністю у розслідувані проваджень (3000+ справ, 1000+ вироків), ДБР у звіті за 2019 рік відзначає провал у комплектуванні оперативних підрозділів, невиважену програму державних закупівель та відсутність прогресу у розвитку ІТ-інфраструктури та кібербезпеки.

Ці виклики, що стоять перед командою Бюро у 2020 році, цілком реально може подолати новообрана Рада громадського контролю.

Вищевказані пункти накладаються на дві одвічні українські проблеми:

Тотальну недовіру громадян до державних владних структур, правоохороних органів, прокуратури, судової системи, тощо;

Корупцію, як "ракову пухлину" усіх підвладних верств держави.

Сьогодні весь світ переходить в діджитал. Історія з коронакризою лише прискорила цей процес.

Тому дуже важливо надати правоохоронним органам можливість перейти від функції "гасіння пожеж" до попередження злочинів, тобто роботи на випередження. А це можуть дати лише нові технології, якими вже користуються зловмисники.

Надзвичайно важливими та потужними інструментами можуть стати:

Система раннього реагування, яка буде базуватись на апробованих технологіях; Майданчик або "пісочниця" для тестування та адаптації цих технологій.

Варто розуміти, що сьогодні існує великий запит та необхідність впровадження інноваційних підходів, як в роботі, так і в комунікації Бюро. Для подолання вищеназваних фундаментальних проблем, ДБР має поставити собі на щоденну повістку застосування технологій, вже протестованих на ринку. Наприклад, таких як:

Великі дані та аналітичні висновки на їх основі;

Текстова аналітика;

Управління оперативними базами даних;

Вміння консолідувати інформацію з розподілених реєстрів;

Технології кібербезпеки;

Підвищення якості даних.

Ще одним ефективним рішенням може стати створення стратегії кооперації з фінтех-провайдерами (як вітчизняними, так і закордонними) з метою зменшення витрат на ІТ-інфраструктуру Бюро та суттєве збільшення використання інструментів аналітики.

Окрім того, ефективними методами можуть стати:

Підготовка кадрів для роботи з сучасними технологіями (наприклад, методики виявлення злочинів за допомогою аналітики даних);

Створення зручного майданчику зворотного зв’язку з громадськістю та бізнесом ;

Автоматизація роботи з відкритими даними.

Використання новітніх технологій вже давно є буденністю для розвинених країн. Наприклад, лише за один рік, ФБР зібрало 6 петабайтів даних. Це приблизно стільки ж, як 120 мільйонів заповнених кімнат з паперовими документами.

Без ефективного аналізу таких неймовірних масивів даних правоохоронним органам було б неймовірно важко боротися зі злочинністю.

І на це у них пішли роки. А ми вже можемо використовувати всі ці напрацювання, адже світ технологій сьогодні — доступний, як ніколи, він немає кордонів.

Тож, налагодження правильного процесу трансформації, комунікації з громадянським суспільством та бізнесом та їхнє широке залучення допоможе повернути як довіру до правоохоронної системи, так і до фінансовому сектору. Це напряму вплине на розвиток економіки та залучення інвестицій в Україну.