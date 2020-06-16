Стратегія Мінфіну-2023 або «Graduate from IMF»

Негативний вплив пандемії на економіку України є викликом, що потребує системних сильних рішень.

Відповідь Мінфіну – Стратегія дій відомства до 2023 року. Ми розробили і представили її проект для публічного обговорення.

Наша мета – запропонувати суспільству відповіді на ключові фінансові ризики.

У документі з робочою назвою "Самодостатність" (Graduate from IMF) загалом ідеться про п’ять напрямків. Серед них:

- ефективні бюджетні видатки;

- податкове стимулювання економіки;

- зважена фінансова і боргова політика;

- якісні кадри і діджиталізація

- детінізація.

Стратегічне завдання – позбутися прямого фінансування МВФ.

Для цього потребуємо більшої самодостатності, аби мати змогу запозичувати на внутрішніх і зовнішніх ринках капіталу. На умовах, що задовольняють нас, а не кредиторів.

Упевнений, до 2022-го Україна завершить чинну програму з Фондом. Сподіваюся, до того часу вийдемо на "нуль" у графі "кредити МВФ" в бюджеті.

Далі, до 2023 року, оберемо новий формат співпраці. Бачу нашу країну не реципієнтом ресурсів, а донором досвіду й технічної допомоги.

Це амбітна, але реальна мета. Вона вимагає покрокового плану дій, із чіткими завданнями і жорсткими дедлайнами.

Важливо знизити співвідношення боргу до ВВП до 55%.

Це зменшить ризики України як емітента цінних паперів і вплине на покращення рейтингу. Розраховуємо із часом отримати рейтинг інвестиційного класу.

На часі – реформування державного банківського сектору. Зменшимо вдвічі обсяги непрацюючих кредитів. Будемо повертати довіру людей до банків.

Один з кроків – підвищити розмір гарантованої суми відшкодування внесків фізичних осіб до 800 тисяч гривень.

Вже змінюємо акценти у фіскальній політиці з репресивності на попередження злочинів.

Нагальні кроки – створення Служби фінансових розслідувань замість податкової міліції, запровадження "нульової декларації", виведення із тіні грального бізнесу.

З 2021-го перезапустимо ДПС і Держмитслужбу у статусі єдиних юридичних осіб. Оновимо там кадровий склад на 50-60%.

Запропонуємо співробітникам стимулюючі виплати. Поступово їхній офіційний дохід має досягти рівня відповідних підрозділів сусідніх країн.

Готуємо електронну акцизну марку для алкоголю і тютюнових виробів.

Вже розпочато пілотний проект з автоматичного оформлення експорту, і до кінця поточного року ми плануємо, що до 500 митних декларацій в день будуть оформлюватись автоматично.

Надалі поступово буде розширюватись перелік митних процедур, які будуть максимально здійснюватися без участі людини.

Будемо посилювати технологічно митні пункти. За рахунок ІТ-технологій, автоматизованих засобів зчитування номерів, систем відеоспостереження, зважування та сканування.

До 2021-го запровадимо централізовану систему встановлення ризиків при митному оформленні товарів.

Упевнений, цей документ може стати стратегією фінансового зміцнення та зростання держави. Для нас є важливою думки експертів та усіх небайдужих громадян. Долучайтеся до обговорення.