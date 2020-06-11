Спиртова галузь — плацдарм для інвестицій

Підготовка до приватизації ДП "Укрспирт" відбувається відповідно до заявлених планів.

Зараз закінчено оцінку основних засобів, приведено у відповідність статут, введено в експлуатацію окремі основні засоби, які раніше не були введені.

За процедурою, ДП "Укрспирт" готує по кожному виробничому майданчику пакети документів та передає їх до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Фонд державного майна України буде виставляти заводи до продажу на платформі Prozorro та подальшої приватизації.

Однозначно, демонополізація галузі та приватизація дасть багато плюсів, але я б хотів зупинитись та обґрунтувати три основних:

Залучення та активізація внутрішнього інвестора;

Експорт аграрної продукції із доданою вартістю;

Ліквідація однієї із тіньових економік України;

Джерело: ДП "укрспирт"

Приватизація "Укрспирту" залучить внутрішнього інвестора

Для глобальної економіки шок, викликаний вірусом Covid-19, виявився швидшим і жорсткішим ніж очікувалось, тому практично всі країни активізують внутрішні ресурси.

Україна не є виключенням, і пошук внутрішніх інвесторів зараз є як ніколи вчасним та необхідним.

Для того щоб знайти внутрішнього інвестора, повинна бути хороша пропозиція, а заводи "Укрспирту" — це одна із найкращих.

Представники різних секторів економіки України готові прямо зараз вкладати у неї кошти: лікеро-горілчана індустрія, фармацевтика, агробізнес, виробники біоетанолу та антисептиків.

Пандемія прискорила розвиток останнього напрямку. Це підтверджує досвід квітня, коли ДП "Укрспирт" виробляло сировину для антисептиків.

За один місяць 41 компанія закупила 4 млн літрів дезінфекційної речовини всередині країни, раніше компанії цю сировину імпортували.

Думаю, після демонополізації вони зможуть готувати її самі. Тобто, не відправляти гроші за кордон, а інвестувати їх у свою країну — платити податки та створювати робочі місця.

Знаю точно, це новий напрям, який буде брати участь у приватизації.

Україна — країна аграрного експорту

У структурі українського експорту частка аграрної та харчової продукції торік склала 44,2%.

Ніхто не стане заперечувати, що зерно — це наша сильна сторона. Але не варто забувати, що пшениця і кукурудза — це ще й сировина для спирту.

Завдяки демонополізації спиртової галузі, ми можемо прийти до тієї моделі економіки, до якої прагнемо.

Далі від експорту просто сировини, ближче — до експорту готового продукту. Експортувати продукцію з доданою вартістю набагато ефективніше.

Крім того, як вже говорилося, сучасні технології виробництва спирту дозволять знизити його собівартість та підвищити конкурентоспроможність на зовнішньому ринку.

А є ще й виробництво алкоголю на експорт. В Україні є лікеро-горілчані виробники, які мають високу популярність на світовому ринку.

Існує великий потенціал для розвитку інших марок. Ми можемо стати одним з лідерів постачання якісної алкогольної продукції за кордон.

Є Німеччина з її пивом, Шотландія та Ірландія з віскі. Чому б Україні не поборотися, скажімо, за експортне лідерство у Східній Європі?

Адже спирт — це, в першу чергу, експортоорієнтована галузь.

До речі, є й такий цікавий потенційний експортний напрямок як брендований спирт. У сусідніх країнах, Польщі або Румунії, існує культура виготовлення настоянок на травах та ягодах.

На полицях супермаркетів виробники змагаються саме спиртом, з акцизом і маркою у брендованих пляшках. Це теж продукція, яка може успішно конкурувати на закордонному ринку.

Приватизація ліквідує одну із тіньових економік України

Багато років в Україні спирт "витікав" по тіньових каналах.

Монополія була тісно пов’язана з корупцією. За оцінками експертів, ринок спирту в тіні на початку 2019 року складав 55% — це близько 10 мільярдів гривень на рік, які не надходили в бюджет.

У нас навіть були лікеро-горілчані заводи, які у великих обсягах виробляють горілчані вироби, а сировину офіційно у "Укрспирту" — монополіста не купували.

Скасування монополії зруйнує схеми, які кримінальні клани вибудовували десятки років.

А ще держава заощадить мільйони гривень, які щорічно витрачала на утримання непрацюючих спиртових майданчиків.

Запит на спиртову реформу давно назрів

Спиртову галузь обіцяли демонополізувати багато років. І кожен раз знаходилися причини, чому це зроблять "колись і потім".

Минулого разу — у 2016-му. Тоді з’явився схожий законопроект, але нардепи його так і не підтримали.

Вдалося втілити назрілу реформу Президенту Володимиру Зеленському. За його закон про демонополізацію проголосувало 284 народних депутати. І це, без сумнівів, стало історичним рішенням.

Приватизація "Укрспирту" не вигідна лише "ділкам", які десятки років заробляли свої тіньові гроші на цій галузі. Сфера дуже криміналізована, це давно не секрет.

Спиртовій галузі потрібна модернізація, їй потрібні прозорі правила гри і конкуренція за якість.

А держава буде її контролювати, карати порушників і у повному обсязі збирати податки.

Не варто боятися приватизації. Її потрібно провести — і це безперечно посилить нашу економіку.