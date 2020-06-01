Мовчати не будемо! Моя відповідь про згубну монополію ДТЕК (ДОКУМЕНТИ)

20 травня народна депутатка України 8 скликання опублікувала на сторінках ЕП колонку, у якій звинувалила олігарха Ріната Ахметова у зловживанні монопольним становищем, приховуванні надприбутків "ДТЕК Енерго" та виведенні коштів компанії через "прокладки".

22 травня Генеральний директор "ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук опублікував відповідь, звинувативши депутатку у брехні та політичних маніпуляціях, а колонку назвав "цілеспрямованим нападом на компанію".

Публікуємо колонку-відповідь Вікторії Войціцької, у якій вона більш аргументовано пояснює головні тези своєї попередньої колонки.

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Генеральний директор "ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук опублікував колонку, де звинуватив мене у брехні. Це типова поведінка, мета якої — закрити рота всім, хто звертає увагу на монополію в українській енергетиці.

Вже сьогодні зрозуміло, що ДТЕК Ахметова своїми агресивними тарифними апетитами потопить і чергового президента, цього разу Зеленського.

Все рухається по тій же спіралі: "нова влада – тимчасові труднощі – покупка нової влади – кінець (вже злочинної в очах народу) влади".

Шмигаль і Буславець – яскравий приклад третього етапу. Вся ця дружба закінчиться так само, як закінчилася у попередньої влади. Шкода тільки, що українці заплатять дуже високу ціну за цю дружбу. Але давайте пройдемося по фактах, які директор ДТЕК вважає "брехнею".

Монополія

Компанія ДТЕК контролює більше 80% видобутку вугілля, це монополія? Очевидно, що так.

Ціна на вугілля (у переведенні на калорійність 5250 ккал) в Роттердамі 35 доларів, ціна вугілля в Україні — 70 доларів, це зловживання монопольним становищем? Очевидно, що так.

Компанія ДТЕК контролює 90% генеруючих потужностей Бурштинського енергоострову, це монополія?

Ціна електроенергії у Бурштинському енергоострові 50 євро за МВт-год, а у сусідніх Словаччині та Угорщині 25 євро, чи бачимо зловживання монопольним становищем? Очевидно, що так.

А нещодавно компанія ДТЕК показала усім, як може заради дестабілізації ситуації маніпулювати ринком та ціною і в ОЕС України. Про це прямим текстом говорить незалежний енергетичний регулятор НКРЕКП.

Надприбутки

Щоб оцінити прибутковість, найкраще проаналізувати показник прибутковості EBITDA. Тут у компанії ДТЕК була маржинальність понад 20%. Тобто, таку високу прибутковість давав бізнес по викопуванню вугілля та спаленню його на застарілих спалювальних установках радянського зразка і, звичайно, без електрофільтрів.

У народі ця схема відома під назвою "Роттердам+". На ній заробили 3,2 млрд дол, добре хоч це найманий менеджер Ахметова підтверджує.

Виведення коштів

Деякі пояснення найманого менеджера Ахметова відверто смішні. Наприклад, що завядки покупці "Корум", було врятовано вугільну галузь та шахтне машинобудування.

Тобто, якби ДТЕК купував тільки необхідне обладнання, але сам Корум надалі залишався у власності СКМ, то все би рухнуло. То може вже треба, щоб і сам ДТЕК вже не був у власності СКМ, раз це такий ризикований акціонер?

Але хотілося почути, яке ж пояснення того, що структури СКМ на приватизації скуповують державні пакети акцій за 1,1 млрд грн, а вже через півроку ДТЕК їх викуповує за 2,6 млрд грн у того ж СКМ. Це не виведення грошей і не приховані дивіденди?

Також цікаво виглядає пояснення про виведення коштів через швейцарську "прокладку". Виходить, що купувати вугілля із Російської Федерації обов’язково треба було через швейцарську DTEK Trading S.A. Іншого маршруту просто не існувало, а напряму без виведення грошей — не варіант?

Іншим цікавим випадком є "прокладка" "ДТЕК Трейдинг" - через неї вугілля із шахт ДТЕК поставляється на ТЕС ДТЕК.

От напряму висооплачувані менеджери ДТЕК це вугілля поставляти не можуть, тільки через "прокладку". Таким чином, на "прокладці" осіло чистого прибутку у розмірі 3,5 млрд. грн. То може таке скрутне становище в енергетиці та на шахтах, бо надто багато прибутків осідає на "прокладках"?

Обмеження "Енергоатому" заради надприбутків ДТЕКу Ахметова

Але найбільш цинічна схема, яка зараз реалізується – це зупинка блоків "Енергоатому" заради більших заробітків компанії ДТЕК Ахметова.

На минулому тижні відбулося ще додаткове обмеження блоків "Енергоатому", і працююча потужність впала до 6600 МВт – це новий історичний антирекорд.

У той же час ДТЕК запускає нові блоки і теплова генерація тепер працює на майже вдвічі більших потужностях, аніж працювала до карантину.

Тому брехнею є твердження найманого менеджера Ахметова про те, що причиною зниження "Енергоатому" є зниження споживання електроенергії. Ні, справжньою причиною є необхідність за рахунок державної генерації ще більше заробити Ахметову – графік генерації чітко це показує.

Тепер на вугільних ТЕС працюють по 4-5 блоків навіть у період денного мінімуму споживання.

І коли наймані менеджери Ахметова пишуть свої колонки про свій бізнес, то варто спочатку подумати чи ще бізнес, чи вже банальне пограбування держави та українців.