Як запускати новий бізнес після карантину

Перефразируя известную поговорку: "Вирусы приходят и уходят, а кушать хочется всегда". Государство и его чиновники много говорят о запуске экономики после карантина, но какие рычаги имеет государство и местные органы власти для запуска и поддержки малого и среднего бизнеса?

Есть различные инструменты, сегодня хочу обратить внимание на один из них – гарантия местного органа власти.

Инструмент незаслуженно забыт, хотя может быть очень эффективным в запуске и поддержке бизнеса в регионах, причем не только малого и среднего.

Что важно для запуска бизнеса? Идея, план, менеджмент, финансирование. Первые три фактора оставляем за предпринимателем.

Финансирование могут предоставить банки, тем более что НБУ понижает ставку рефинансирования, депозитные и кредитные ставки постепенно падают, а банки переликвидны, то есть деньги есть, и они готовы кредитовать качественных заемщиков.

Но в получении кредита частой проблемой является наличие и качество залога, особенно для начинающих предпринимателей, и вот залогом, причем очень надежным, может стать государственная или местная гарантия.

Как это может работать ?

Местный совет создает в местном бюджете резерв на покрытие гарантий по программе запуска малого и среднего бизнеса, определяет основные требования к претендентам, лимиты, правила обращения за гарантиями, процедуру их получения, выделяет людей из аппарата (или создает отдельное предприятие на подобие Долгового агентства, которое создает Кабмин) для оценки проектов и подготовки документов для выдачи гарантии.

Большой аппарат при этом не нужен, 3 квалифицированных человека справятся с рассмотрением 10 проектов в месяц (120 проектов в год), а больше, скорее всего, не понадобится.

Выдавать гарантии нужно только жизнеспособным проектам, а их окажется вряд ли больше 10% от заявленных, то есть не больше 10–15 проектов в год.

Команда финансистов отсеивает нежизнеспособные проекты, жизнеспособные проекты готовит к рассмотрению и принятию решения. А вот окончательное решение должен принять авторитетный кредитный комитет.

В чем преимущества такого инструмента?

Во-первых, это инициатива. Именно местный орган власти определяет приоритеты, под которые он готов выдавать гарантии.

А именно: приоритетные отрасли, требования к количеству рабочих мест, другие требования – все определяет местный орган власти.

Во-вторых, запуск новых бизнесов, а значит появление новых рабочих мест, увеличение налогов и сборов, уменьшение существующей безработицы.

В-третьих, вовлечение средств банков в реальную экономику.

Но самое интересное, что выпуск гарантии не потребует моментального финансирования.

Новые бизнесы будут запускаться силами предпринимателей, на деньги банков, а местный бюджет при этом направляет бизнесы в соответствии со своими приоритетами и при этом ничего не теряет на первых этапах.

Конечно, нужно изначально понимать, что часть гарантий сработает, а значит, какие-то потери местный бюджет в будущем понесет.

Но чем более качественным и квалифицированным будет процесс отбора и мониторинга проектов, тем меньшая доля от лимита фактически будет использована.

Loading...

Для того, чтобы объемы потерь от выданных гарантий местных органов власти стремились к цифре коммерческих банков необходимы две вещи: квалицированная работа оценивающей команды и отсутствие коррупции в кредитного комитете.

Итак , преимущества гарантий очевидны, какие же минусы?

Минус, известный мне, только один – коррупционные риски. Именно коррупция приводит к злоупотреблениям, неэффективному использованию средств и потерям гарантодателя, в нашем случае – местного бюджета.

Но с коррупционными рисками можно бороться, причем не только прокурорскими методами. Прежде всего, важны системные предохранители.

Первый предохранитель – объем гарантии. Гарантия не должна быть на 100% проекта. Она должна покрывать не менее 70% (чтобы не превратиться в фикцию), но не более 85% суммы проекта, чтобы предотвратить выдачу гарантии за "откат".

Предприниматель, который вложил в проект 10–15% честно заработанных денег, не будет заинтересован вступать в коррупционные договоренности, так как всю сумму кредита отдавать ему.

Второй предохранитель – механизм принятия решения. Команда по оценке проекта должна выполнять только подготовительную функцию.

Она должна отсеять нежизнеспособные проекты и помочь предпринимателям подготовить жизнеспособные. Окончательное решение должен принимать кредитный комитет.

Он должен состоять из представителей местных органов власти, авторитетных местных банкиров и успешных предпринимателей, тоже местных.

Причем количество представителей власти должно быть меньшинство, например, не более 1/3. А количество банкиров и предпринимателей – большинство.

Именно такая комбинация кредитного комитета обеспечит осуществление местных приоритетов, экспертизу в области финансирования и фактического управления бизнесом, а также существенно уменьшит коррупционные риски.

Третий предохранитель – прозрачный процесс принятия решения. Информация о всех предложенных проектах, принятых положительных и отрицательных решениях, а также о ходе реализации проектов, которым выданы гарантии, должны быть в свободном доступе, в идеале – на сайте местного органа власти.

На местном уровне очень легко отследить, кто есть фактический бенефициар гарантий и как фактически использованы деньги, полученные под местную гарантию.

Четвертый предохранитель – банк. Гарантия – это только часть залога, это не весь бизнес. Коммерческий банк не пойдет в нежизнеспособный проект только потому, что на 80% или 85% суммы кредита есть местная гарантия.

Он сделает свой анализ и прокредитует только тот бизнес, который сможет вернуть кредит.

Да, все ошибаются, в том числе банкиры, невозможно предсказать будущее развитие рынков и бизнесов, поэтому часть бизнесов все-таки будут не успешными, и по части гарантий местному бюджету придется платить.

Но во-первых, гарантии выдаются на условиях платности и плату внесут все проекты, плюс к тому времени, когда сработают гарантии, местный бюджет получит дополнительные доходы от налогов успешных бизнесов и все это вместе может перекрыть потери бюджета, и в этом случае местные органы власти получат развитие города (или региона) фактически без потерь бюджета от выплат по гарантиям.

Что же мешает запуску такого эффективного инструмента?

Ответ неожиданно прост – действующее законодательство. Бюджетный кодекс разрешает местным советам выдавать гарантии только "предприятиям коммунальной сферы".

Реальный частный бизнес лишен такой возможности на сегодняшний день, но почему? Наверное, в то время, когда принимался Бюджетный кодекс, законодатель хотел оградить местные бюджеты от потерь, связанных со злоупотреблениями, и это можно понять.

Но в условиях финансовой децентрализации, когда местные бюджеты не только получают больше доходов, но и несут больше ответственности за финансирование расходов на местах, пришло время дать им возможность определять приоритеты местного развития и привлекать для осуществления этих приоритетов реальный бизнес.