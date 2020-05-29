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Споживчий сектор і роздрібна торгівля: як підготуватися до нових реалій після COVID-19

Споживчий сектор і роздрібна торгівля: як підготуватися до нових реалій після COVID-19

П’ять ключових напрямків, на яких потрібно зосередити свої зусилля, щоб відновити діяльність після карантину
П'ятниця, 29 травня 2020, 08:24
Сергій Гаспарян
партнер, керівник галузевої практики споживчого сектора та сектора технологій KPMG в Україні

Паралельно з тим як крива захворюваності на COVID-19 починає стабілізуватися, багато урядів з обережністю говорять про плани щодо "відновлення" своєї економіки. Рітейлери роблять прогнози у новій реальності щодо того, як може виглядати життя після першої гострої фази цієї пандемії. Картина далека від зрозумілої.

Певною мірою це пов'язано з тим, що поки вакцина або терапія не буде розроблена і розповсюджена, будь-які зусилля, спрямовані на відновлення економіки, швидше за все, будуть повільними, непослідовними і локалізованими. 

Уряди повинні будуть знайти баланс між бажанням забезпечити відновлення економіки і реальним потенціалом відновлення активності або "другою хвилею" інфекції. Більшість з них діятимуть з найбільшою обережністю і найменшими ризиками.

Картина також прихована через зміни в поведінці споживачів, спричинені вірусом і пов'язані з суворою ізоляцією. Багато споживачів не вважають, що їм буде комфортно повернутися в магазини в найближчому майбутньому, деякі поки не знають, коли вони почнуть відвідувати знову. 

Досвід Китаю показує, що потік клієнтів у закладах роздрібної торгівлі, які знову були відкриті після карантину, може знизитися в два рази у порівнянні з минулим роком.

Протягом останніх місяців більшість рітейлерів були змушені реагувати на кризу і працювати над стабілізацією бізнесу та забезпеченням стійкості у своїй повсякденній діяльності в міру надходження нової інформації і зміни обмежень і реалій. 

Проте зараз багато хто починає замислюватися про наступні два етапи. Негайне відновлення (в цьому контексті доопрацювання) і активація своїх "дорожніх карт" для переходу до можливого, хоча і швидше за все повільного, відновлення бізнесу.

Паралельно рітейлерам і компаніям споживчого сектора також варто замислитися про наступний етап після відновлення — "нової реальності" і способах адаптації до нового світу.

Відновлення та повторне відкриття

Ця криза показала, що як тільки магазини почнуть відкриватися, вони відкриють свої двері в абсолютно інше середовище роздрібної торгівлі. Більшість економістів згодні з тим, що навіть на етапі відновлення витрати населення на споживчі товари будуть істотно меншими. 

Там, де зростання набирає обертів, основні надходження відбуватимуться через цифрові канали. Впровадження електронної комерції продовжуватиметься, як і постійне закриття фізичних торгових точок.

Тому наступні кілька місяців будуть особливо складними для керівників споживчого сектору і роздрібної торгівлі. І рішення, які вони приймуть в найближчі 6 тижнів, можуть визначити їх бізнес на найближчі 5 років. Вкрай важливо мати план відновлення роботи на етапі відновлення і адаптації до нових реалій.

Традиційні підходи до планування, що характеризуються багаторічними планами, сезонами і кварталами, є занадто негнучкими і неефективними для прийняття рішень в ці непевні часи. 

Розуміння і моделювання попиту

Організаціям необхідно оцінити терміни зниження соціальних обмежень в залежності від ринку, використовувати правильні інформаційні сигнали і аналітику для підготовки прогнозів розвитку магазинів і електронної комерції, а також в кінцевому підсумку впровадити детальні моделі попиту і прогнозування прибутків і збитків та грошових потоків. 

Вкрай важливе значення матимуть прогнозні сценарії збільшення потоку покупців і асортименту продукції на рівні магазинів.

Аналіз бізнес-моделей і партнерських відносин

Можливості для успішного ведення роздрібної торгівлі продовжують розширюватися, і компаніям необхідно не тільки бути успішними в придбанні та продажі продукції, а й в обробці замовлень в режимі онлайн, доставці за місцем призначення, аналітичній обробці даних, використанні штучного інтелекту, проведенні машинного навчання і автоматизації процесів. 

Багато хто хоче співпрацювати з платформеними компаніями з метою реалізації деяких із цих важливих можливостей. Крім того, суттєвим аспектом аналізу бізнес-моделі є розгляд та вивчення ланцюжка поставок, а також пов'язаних з ним ризиків в кожній сфері.

Переосмислення вартості ведення бізнесу 

Показники рентабельності в споживчому секторі та сфері роздрібної торгівлі знижуються, і можна очікувати подальшого зниження у зв'язку з COVID-19.

Організаціям необхідно усвідомити, що традиційних форм скорочення витрат буде недостатньо, і їм доведеться йти далі, щоб повернутися до рентабельності. Наприклад, інвестиції в нові технології для підвищення ефективності управління поставками.

Демонстрація мети 

Якщо компанії споживчого сектора і сфери роздрібної торгівлі не можуть чітко сформулювати, чому вони працюють в бізнесі та який їх внесок у суспільство в цілому, вони не можуть існувати. 

Бренди, які втілюють свою мету в цій кризі, не тільки формують добру волю і отримують лояльність клієнтів зараз, але й сприятимуть тому, що їх позиція ставити людей вище прибутку працюватиме на них у майбутньому.

Знати свого клієнта

Ті організації, які розуміли мінливі потреби клієнтів в період розгортання кризи, та усвідомлюють необхідність підготуватися до чергової зміни очікувань клієнтів, як тільки країни вийдуть з COVID-19, отримають явну перевагу. 

Ми бачимо, що у перспективі будуть потрібні подальші інвестиції в програми лояльності клієнтів, дані про клієнтів і технології, спрямовані на спрощення, підвищення безпеки та ефективності обслуговування покупців.

Прогнозування нової реальності

З огляду на невизначеність, що зберігається на ринку, найкраща стратегія, яку сьогодні можуть прийняти рітейлери і компанії споживчого сектора, — це вдосконалення сценарного планування та адаптація бізнес-моделі, з тим щоб вони могли створити практичний і ефективний шлях до нової реальності.

Цифровий світ в новій реальності буде значно відрізнятися від того, що існував раніше.

Дослідження, проведене Forrester, показало, що найбільш успішні організації використовують вісім основних можливостей, які допоможуть їм перебудуватися і стати організацією з мережевими можливостями, орієнтованою на клієнта, та досягти зростання. З огляду на це, організаціям важливо оцінити і зрозуміти, де потрібно розставити пріоритети.

Немає повернення

Незважаючи на природне прагнення до "повернення до нормального стабільного життя", всі факти свідчать про те, що ця криза вже кардинально змінила способи взаємодії споживачів з брендами. Ті, хто планує просто повернутися до того як все було, можливо, не зможуть вижити в пост-COVID-19 середовищі.

Оскільки організації споживчого сектору і сфери роздрібної торгівлі роблять попередні кроки щодо переходу від етапу реагування до етапу пристосування до нових умов, картина нової реальності в умовах COVID-19 залишається незрозумілою. Але це не означає, що рітейлери і бренди споживчих ринків не можуть вживати заходів з підготовки до відновлення і адаптації до життя після COVID.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
торгівля коронавірус криза карантин

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