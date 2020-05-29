Споживчий сектор і роздрібна торгівля: як підготуватися до нових реалій після COVID-19

Паралельно з тим як крива захворюваності на COVID-19 починає стабілізуватися, багато урядів з обережністю говорять про плани щодо "відновлення" своєї економіки. Рітейлери роблять прогнози у новій реальності щодо того, як може виглядати життя після першої гострої фази цієї пандемії. Картина далека від зрозумілої.

Певною мірою це пов'язано з тим, що поки вакцина або терапія не буде розроблена і розповсюджена, будь-які зусилля, спрямовані на відновлення економіки, швидше за все, будуть повільними, непослідовними і локалізованими.

Уряди повинні будуть знайти баланс між бажанням забезпечити відновлення економіки і реальним потенціалом відновлення активності або "другою хвилею" інфекції. Більшість з них діятимуть з найбільшою обережністю і найменшими ризиками.

Картина також прихована через зміни в поведінці споживачів, спричинені вірусом і пов'язані з суворою ізоляцією. Багато споживачів не вважають, що їм буде комфортно повернутися в магазини в найближчому майбутньому, деякі поки не знають, коли вони почнуть відвідувати знову.

Досвід Китаю показує, що потік клієнтів у закладах роздрібної торгівлі, які знову були відкриті після карантину, може знизитися в два рази у порівнянні з минулим роком.

Протягом останніх місяців більшість рітейлерів були змушені реагувати на кризу і працювати над стабілізацією бізнесу та забезпеченням стійкості у своїй повсякденній діяльності в міру надходження нової інформації і зміни обмежень і реалій.

Проте зараз багато хто починає замислюватися про наступні два етапи. Негайне відновлення (в цьому контексті доопрацювання) і активація своїх "дорожніх карт" для переходу до можливого, хоча і швидше за все повільного, відновлення бізнесу.

Паралельно рітейлерам і компаніям споживчого сектора також варто замислитися про наступний етап після відновлення — "нової реальності" і способах адаптації до нового світу.

Відновлення та повторне відкриття

Ця криза показала, що як тільки магазини почнуть відкриватися, вони відкриють свої двері в абсолютно інше середовище роздрібної торгівлі. Більшість економістів згодні з тим, що навіть на етапі відновлення витрати населення на споживчі товари будуть істотно меншими.

Там, де зростання набирає обертів, основні надходження відбуватимуться через цифрові канали. Впровадження електронної комерції продовжуватиметься, як і постійне закриття фізичних торгових точок.

Тому наступні кілька місяців будуть особливо складними для керівників споживчого сектору і роздрібної торгівлі. І рішення, які вони приймуть в найближчі 6 тижнів, можуть визначити їх бізнес на найближчі 5 років. Вкрай важливо мати план відновлення роботи на етапі відновлення і адаптації до нових реалій.

Традиційні підходи до планування, що характеризуються багаторічними планами, сезонами і кварталами, є занадто негнучкими і неефективними для прийняття рішень в ці непевні часи.

Розуміння і моделювання попиту

Організаціям необхідно оцінити терміни зниження соціальних обмежень в залежності від ринку, використовувати правильні інформаційні сигнали і аналітику для підготовки прогнозів розвитку магазинів і електронної комерції, а також в кінцевому підсумку впровадити детальні моделі попиту і прогнозування прибутків і збитків та грошових потоків.

Вкрай важливе значення матимуть прогнозні сценарії збільшення потоку покупців і асортименту продукції на рівні магазинів.

Аналіз бізнес-моделей і партнерських відносин

Можливості для успішного ведення роздрібної торгівлі продовжують розширюватися, і компаніям необхідно не тільки бути успішними в придбанні та продажі продукції, а й в обробці замовлень в режимі онлайн, доставці за місцем призначення, аналітичній обробці даних, використанні штучного інтелекту, проведенні машинного навчання і автоматизації процесів.

Багато хто хоче співпрацювати з платформеними компаніями з метою реалізації деяких із цих важливих можливостей. Крім того, суттєвим аспектом аналізу бізнес-моделі є розгляд та вивчення ланцюжка поставок, а також пов'язаних з ним ризиків в кожній сфері.

Переосмислення вартості ведення бізнесу

Показники рентабельності в споживчому секторі та сфері роздрібної торгівлі знижуються, і можна очікувати подальшого зниження у зв'язку з COVID-19.

Організаціям необхідно усвідомити, що традиційних форм скорочення витрат буде недостатньо, і їм доведеться йти далі, щоб повернутися до рентабельності. Наприклад, інвестиції в нові технології для підвищення ефективності управління поставками.

Демонстрація мети

Якщо компанії споживчого сектора і сфери роздрібної торгівлі не можуть чітко сформулювати, чому вони працюють в бізнесі та який їх внесок у суспільство в цілому, вони не можуть існувати.

Бренди, які втілюють свою мету в цій кризі, не тільки формують добру волю і отримують лояльність клієнтів зараз, але й сприятимуть тому, що їх позиція ставити людей вище прибутку працюватиме на них у майбутньому.

Знати свого клієнта

Ті організації, які розуміли мінливі потреби клієнтів в період розгортання кризи, та усвідомлюють необхідність підготуватися до чергової зміни очікувань клієнтів, як тільки країни вийдуть з COVID-19, отримають явну перевагу.

Ми бачимо, що у перспективі будуть потрібні подальші інвестиції в програми лояльності клієнтів, дані про клієнтів і технології, спрямовані на спрощення, підвищення безпеки та ефективності обслуговування покупців.

Прогнозування нової реальності

З огляду на невизначеність, що зберігається на ринку, найкраща стратегія, яку сьогодні можуть прийняти рітейлери і компанії споживчого сектора, — це вдосконалення сценарного планування та адаптація бізнес-моделі, з тим щоб вони могли створити практичний і ефективний шлях до нової реальності.

Цифровий світ в новій реальності буде значно відрізнятися від того, що існував раніше.

Дослідження, проведене Forrester, показало, що найбільш успішні організації використовують вісім основних можливостей, які допоможуть їм перебудуватися і стати організацією з мережевими можливостями, орієнтованою на клієнта, та досягти зростання. З огляду на це, організаціям важливо оцінити і зрозуміти, де потрібно розставити пріоритети.

Немає повернення

Незважаючи на природне прагнення до "повернення до нормального стабільного життя", всі факти свідчать про те, що ця криза вже кардинально змінила способи взаємодії споживачів з брендами. Ті, хто планує просто повернутися до того як все було, можливо, не зможуть вижити в пост-COVID-19 середовищі.

Оскільки організації споживчого сектору і сфери роздрібної торгівлі роблять попередні кроки щодо переходу від етапу реагування до етапу пристосування до нових умов, картина нової реальності в умовах COVID-19 залишається незрозумілою. Але це не означає, що рітейлери і бренди споживчих ринків не можуть вживати заходів з підготовки до відновлення і адаптації до життя після COVID.