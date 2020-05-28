Податкова знижка: що це і як вона допомагає зберегти сімейний бюджет

У попередніх колонках ми розглядали питання, що можуть виникнути у платника податку, який зобов’язаний подавати декларацію. Сьогодні поговоримо про ситуацію, коли подача декларації не є обов’язком платника податку, а подається "за бажанням", якщо є підстави для отримання податкової знижки.

Що треба знати про податкову знижку

Багато українців чули про податкову знижку як можливість повернути собі частину витрат сімейного бюджету, однак, як свідчить практика, не всі громадяни розуміють, як правильно користуватися податковою пільгою в Україні.

До основних витрат, які декларуються громадянами з метою отримання податкової знижки (передбачені у п.3 ст. 166 Податкового кодексу України), належать:

частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом;

сума коштів або вартість майна, перераховані (передані) у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям;

сума коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання;

сума страхових платежів за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення;

сума витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій;

оплата державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини;

сума коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу;

сплата видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом (у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним);

сума коштів у вигляді орендної плати, фактично сплаченої платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи.

Погодьтеся, людей, які мають одну або й кілька статей витрат з цього переліку досить багато. Але чи є у вас знайомі, які користуються можливістю отримання податкової знижки?

На наш погляд, таких людей набагато менше, ніж мало би бути. Основна причина – необхідність збору певних документів та власне процес заповнення і подачі декларації, який для пересічного платника податків може видатися занадто важким і заплутаним.

Ми спробуємо трішки "розплутати" це складне питання і розглянемо сьогодні механізм використання найбільш поширених витрат з наведеного переліку для отримання податкової пільги.

Передусім необхідно звернути увагу на те, що не вся сума витрат, здійснених протягом року, підлягає поверненню. На суму здійснених витрат зменшується база оподаткування. Відповідно, податок зменшиться на суму, що дорівнюватиме 18% від суми понесених витрат. Саме ці 18% від суми витрат і буде повернуто у разі правильного оформлення і подання декларації.

Декларацію з метою оформлення податкової знижки треба подати у податкові органи не пізніше 31 грудня року, наступного за звітним. Якщо право на отримання знижки не використане протягом року, на наступний рік воно не переноситься.

Отримувачем знижки може бути фізична особа, яка має доходи у вигляді заробітної плати. Тож, наприклад, самозайняті особи, суб’єкти підприємницької діяльності, особи, які отримують тільки пасивні доходи, права на отримання податкової знижки не мають.

Також важливо, що сума витрат, які дають право на отримання знижки у звітному році, не повинна перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у вигляді заробітної плати.

Основні документи, необхідні для оформлення податкової знижки:

копія паспорта;

довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку;

довідка про заробітну плату, отриману протягом звітного року;

копії документів, що підтверджують сплату (квитанції, платіжні доручення тощо);

документ, що підтверджує ступінь споріднення (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб), якщо витрати здійснено на користь члена сім’ї.

А тепер розглянемо конкретні приклади, коли громадяни мають право отримати податкову знижку і додаткові документи, що знадобляться для подачі, враховуючи різні типи витрат.

Компенсація вартості навчання

Найчастіше з метою отримання податкової знижки декларують витрати на оплату освітніх послуг. За даними Державної податкової служби, минулого року серед усіх декларацій, поданих з метою отримання податкової знижки, таких було 80%.

Задекларувати можна витрати на оплату власного навчання або навчання члена сім'ї першого ступеня споріднення (діти, чоловік або дружина, батьки) у закладах дошкільної, позашкільної, загально середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та вищих навчальних закладах. При цьому слід зауважити, що основним видом діяльності закладу повинна бути саме освітня діяльність.

Окрім вказаних вище загальних документів, нам знадобиться копія договору з навчальним закладом, де обов’язково має бути вказана вартість освітніх послуг.

Важливо, щоб платником у квитанції про оплату навчальних послуг був вказаний саме отримувач знижки, який подає декларацію. Оплата супутніх послуг, наприклад, харчування, не враховується.

Страхування життя і накопичувальне страхування

Витрати на здійснення страхових платежів за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків в рамках недержавного пенсійного забезпечення так само можна декларувати як за себе, так і за члена сім’ї першого ступеня споріднення.

До податкової знижки в цьому випадку у 2019 році можна віднести суму витрат, яка не перевищує 2690 грн на місяць для самого платника податку і 1345 грн на місяць – для члена сім’ї першого ступеня споріднення.

Крім загальних документів, разом із декларацією подаємо договір про надання страхових послуг.

Іпотека

При декларуванні частини суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом також враховуємо особливі умови.

Об’єкт іпотеки (будинок, квартира) повинен бути визначений платником податку як основне місце його проживання, згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію. Саме тому відносити до витрат проценти, сплачені за користування іпотечним кредитом, можна лише з року, коли ви зареєстрували місце проживання за новою адресою.

При визначенні суми витрат, дозволених для включення до податкової знижки, використовуємо коефіцієнт, що враховує мінімальну площу житла для визначення податкової знижки (100 м.кв.). Такий коефіцієнт розраховуємо за формулою:

К = мінімальна площа житла для визначення податкової знижки/фактична загальна площа житла

Право на включення до податкової знижки суми процентів, сплачених за користування іпотечним кредитом, можемо використовувати протягом 10 послідовних календарних років. Починаючи з року, в якому об'єкт житлової іпотеки придбано, збудований об'єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання.

Додаткові документи в цьому випадку – нотаріально засвідчений договір іпотеки і кредитний договір, який видано на придбання (будівництво) житла. Зауважте, що у платіжних документах окремо мають бути виділені відсотки за користування кредитом.

Благодійність

Якщо протягом року ви здійснювали пожертви чи благодійні внески на користь неприбуткових організацій і маєте намір отримати на цій підставі податкову знижу, треба звернути увагу на кілька нюансів.

Неприбуткова організація повинна бути зареєстрована в Україні та внесена до Реєстру неприбуткових організацій та установ на момент здійснення благодійного внеску. Витрати враховуємо у розмірі, що не перевищує 4% від суми вашого загального оподатковуваного доходу (у вигляді заробітної плати), отриманого протягом року. В якості підтверджуючих документів долучаємо до декларації копію витягу з Реєстру неприбуткових організацій та установ.

Боротьба з коронавірусом

Новиною цього року стало те, що до списку витрат, дозволених для включення до податкової знижки за результатами 2020 звітного року, додано витрати на боротьбу з COVID-19 в Україні.

Серед них – витрати на лікарські засоби для надання медичної допомоги хворим, дезінфекційні засоби і антисептики, медичне обладнання, засоби індивідуального захисту, медичні вироби для скринінгу хворих, а також інші медичні вироби, лабораторне обладнання чи розхідні матеріали, які стосуються запобігання поширенню коронавірусу в Україні.

Такі лікарські засоби повинні бути передані саме громадським об’єднанням, благодійним організаціям, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, закладам охорони здоров’я тощо.

Для отримання знижки потрібно буде надати пакет документів, що підтверджує понесені витрати: платіжні та розрахункові документи, копії договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів, робіт чи послуг і строк їх продажу (виконання, надання).

Оскільки витрати на боротьбу з COVID-19 дозволено декларувати з метою отримання знижки лише з 2020 року, в деклараціях ми побачимо їх лише наступного року, коли почнеться кампанія з декларування 2020.

Сподіваємося, наші статті були корисними – і для тих платників, які зобов’язані подавати декларацію (до речі, часу лишилося небагато – до 1 липня 2020 року), і для тих, хто прагне використати своє право подати декларацію (з метою отримання податкової знижки).

Текст підготовлений у співавторстві з Вікторією Чорновол, партнером податково-юридичного департаменту "Делойт" в Україні