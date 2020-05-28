Як побороти незаконні рубки лісу

Незаконні рубки лісу – болюча тема для небайдужих громадян і для тих, хто має справу із захистом та розвитком лісів.

"Чорні лісоруби", лісовози на глухих ґрунтовках, оголені схили Карпат – про це говорять давно.

Скажу більше: незаконно рубають не тільки в Карпатах, а в усіх лісистих областях.

Просто про Карпати частіше говорять завдяки туристам та екологам.

Мораторій на дірках в законодавстві

Поради, що треба "просто перестати рубати", не працюють так, як би нам хотілося. Земля, дороги, будівництво та ліси – сфери, де корупційні схеми вибудовувалися десятиліттями. Тут немає простих і швидких рецептів, результат принесуть тільки системні зміни та їх послідовна реалізація.

Мораторій на експорт лісу-кругляку здавався очевидною відповіддю на проблему. Проте минуло майже п'ять років і маємо визнати: сам по собі мораторій – не панацея. Він може бути частиною стратегії захисту та використання лісів, але не може бути всією стратегією.

Є складність з відкриттям легального бізнесу, це займає близько року і вимагає купи дозволів, і є відсутність будь-якої відповідальності за перероблення незаконно заготовленої деревини. Варто спиляти дерева і загнати їх на лісопильню, і "чорний" ліс автоматично перетворюється на "білий".

Далі можна експортувати вироби без сертифіката про походження деревини.

Дірки в законодавстві заохочують працювати нелегально. Довкола серйозних "чорних лісорубів" вибудована ціла інфраструктура. Кишенькові "екологічні" організації за командою починають відпрацьовувати задану повістку: валити спроби реформування або відбілювати керівників окремих лісгоспів.

Збитки держави від незаконних рубок за п'ять років становлять близько 1 млрд грн. Це набагато більше, ніж державне фінансування лісової галузі.

Утім, ситуація змінюється. Результат першого кварталу 2020 року – зменшення незаконних рубок на третину. "Наземні" операції Держлісагентства та правоохоронних органів з патрулювання лісів підсилюють зміни у правилах гри.

Наприклад, до системи електронного обліку Держлісагентства (73% лісів) під'єднали всіх інших лісокористувачів в Україні, а це ще третина ринку. До цього часу 27% лісів існували в "сірій" зоні. Комунальні та військові лісгоспи, природо-заповідний фонд – окреме питання прозорості лісової галузі.

Запровадили механізм реалізації необробленої деревини лише на електронних аукціонах. Тепер зрозуміло, хто і що продає. Не може бути зрубаного дерева без бирки, не може бути непрозорих "прямих продажів". Проте для фундаментальної трансформації нам потрібна допомога парламенту.

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Прозоро або ніяк

Подолання незаконних рубок вимагає не тільки роботи на місцях, а й системних рішень у вигляді законів про ринок деревини, національну інвентаризацію лісів та зміну підходів до фінансування галузі. Що мають запровадити закони?

По-перше – кримінальну відповідальність за закупівлю незаконно заготовленої деревини, тобто "дерева без бирки". По-друге – обов'язкову сертифікацію походження деревини. По-третє – раціональне використання лісових ресурсів.

З іншого боку, потрібні прозорість і простота для тих, хто працює чесно: електронний квиток на заготівлю деревини, електронний сертифікат про походження лісоматеріалів, реєстр постійних лісокористувачів, інформація про електронні аукціони та GPS-контроль за роботою лісової техніки.

Відповідні законопроєкти вже розроблені, а законопроєкт про інвентаризацію пройшов перше читання і готується до другого. Зараз м'яч на полі Верховної Ради, і я сподіваюся, що парламентарі не будуть затягувати з розглядом.

Незаконні рубки нівелюють довіру суспільства до галузі. Щоб змінити це, ми дали можливість перевіряти законність рубок через онлайн-мапу і легальність походження деревини – за номерами авто, що її перевозить, та номером бирки.

Ми розворушили осине гніздо: почали ламати усталені корупційні практики, чим викликали вогонь на себе в прямому та переносному сенсах.

"Чорні лісоруби" – не унікальне українське явище. Вони з'являються там, де є попит і дірки в законодавстві. Усуваючи дірки, ми будемо зменшувати простір маневру, збільшуючи витрати тіньовиків на підтримку схем. Адже один з найефективніших способів позбутися корупції – зробити її невигідною.