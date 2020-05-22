ДТЕК проти брехні

Бізнес ДТЕК завжди був під суспільним прожектором. І через це зазвичай потерпав від безлічі маніпуляцій. Подеколи вмотивованих політично, подеколи корпоративними. Сьогодні ми бачимо, що ці два потоки вже злились в один. На "Економічній правді" 21 травня вийшла колонка екс-нардепа Вікторії Войціцької "Шахтарям варто пікетувати маєтки Ахметова, а не урядовий квартал", яка є цілеспрямованим нападом на компанію.

В епоху пост-правди, коли брехня голосніша за правду, я, як керівник "ДТЕК Енерго", єдине, що можу зробити – відповідати за кожним пунктом, сподіваючись, що частина думаючої аудиторії прочитає мій факт-чек.

"Шахтарські страйки і монополія"

Пані Вікторія стверджує: "Ахметов погрожує шахтарськими страйками і уряд зупиняє атомні блоки заради збереження енергетичної монополії олігарха".

В одному реченні три брехні. Я, як керівник тих самих шахтарів, заявляю, що навіть коли 95% українського вуглевидобутку в квітні було зупинено через катастрофу в галузі, ніхто з шахтарів не рушив на жодну демонстрацію. І це коштувало для нас великих зусиль, не допустити соціального вибуху в містах у період карантину.

Зупинені були шахти через непродумані і відверто лобістські кроки уряду, комітету з ТЕК на користь російського струму, на користь заниження цін. Як наслідок, за даними Мінекоенерго на ринку склався дефіцит коштів в 50 млрд грн.

Левова частка його припадає на державні "Енергоатом", "Укргідроенерго", "Центренерго", ДП "Гарантований Покупець" та "Укренерго". Шкода, що про це Вікторія та пул інших спікерів з одною тезисною рамкою усіляко замовчують.

Чому знизився виробіток атомних блоків можуть відповісти майже усі енергетики країни і навіть сам "Енергоатом", який вже коментував це зниження. Якщо впало споживання - то цю електроенергію нема куди подіти.

Єдиний правильний шлях — спитати НЕК "Укренерго", яке розробило новий енергобаланс. Саме НЕК відповідає за безпеку роботи енергосистеми. І якщо в енергосистемі в березні вже було до 80% атому в окремі години, то це, на думку "Укренерго" та міністерства, яким усі енергетики країни довіряють, становило відверту небезпеку для енергосистеми.

Нарешті, монополія. Доля ДТЕК сьогодні в генерації нижче 20%. Коли по відношенню до такої частки кажуть "монополія" – це пряма вмотивована брехня. Більш того, в окремі години частка генерації ДТЕК падає до 7-10%. Нагадаю, що у держави частка – 70%. І коли страждає енергетика, коли хтось намагається занижувати ціни, страждають разом перш за все державні компанії.

І ми це бачимо сьогодні. Достатньо зазирнути у фінансові показники "Енергоатому" в першому кварталі 2020 року. Там чи не вперше за багато років є збиток в майже 2 млрд гривень.

"Надприбутки"

Вікторія стверджує: "Загалом за період 2016-2019 років (період дії формули "Роттердам+") група ДТЕК заробила близько 4,7 млрд дол., а сегмент теплової генерації та видобування вугілля – близько 3,2 млрд дол. (показник EBITDA).

У період 2016-2019 роки "ДТЕК Енерго" EBITDA склала 3,2 млрд. дол. З них пішло в бюджет України — 360 млн дол, відсотки по кредитах склали — 490 млн дол, інвестовано в економіку України — 1 млрд. дол. В цілому, з урахуванням усіх витрат, чистий збиток підприємства склав за ці 4 роки понад 100 млн дол. Це м'яко кажучи, не той показник, який можна назвати надприбутками.

"Вивід коштів через покупку активів"

Звинувачення у виведенні грошей "ДТЕК Енерго" є брехнею. У компанії існує жорстка система контролю з боку інвесторів за розподілом грошей. Ми не державна компанія, де подеколи можливе неможливе.

У нас усі придбання обґрунтовуються, ліміти витрачання коштів на придбання чітко визначені.

Щодо придбання компанії "Корум". Після розвалу державного вугільного сектора, втрати шахт на окупованих територіях, розриву економічних зв'язків з країною-агресором, "Корум" 60% своєї продукції – великого шахтного устаткування – продавав нам. І для ДТЕК "Корум" був ключовим машинобудівним підприємством. У цій ситуації, було прийнято рішення про інтеграцію. Всі подібні придбання проходять з обов'язковою незалежною оцінкою з боку оцінювачів з високою репутацією, тому будь-які спотворення неможливі.

Сьогодні, "Добропіллявугілля" працює на 100% на українському обладнанні "Коруму", "Павлоградвугілля" – на 80%. Вони проектують спеціально для нас техніку. Ми від них повністю залежимо по запасних частинах.

Без них ми в принципі не можемо виробляти вугілля. Тож це було правильне рішення. Ми врятували вуглевидобуток в Україні і велике гірське машинобудування заразом.

Найголовніше: "ДТЕК Енерго" не платив дивіденди акціонерам з 2013 року. Усі кошти було вкладено в Україну, в розвиток виробництва тут, модернізацію, в соціальні проекти, в нове виробництво.

"Обленерго"

Ще одна брехня від Вікторії: "Ахметов купив нові обленерго за рахунок тарифів, зібраних із українців, має право на існування…Але що цікаво, виведення цих 450 млн дол. із бізнесу вугільних шахт та вугільних електростанцій відбувся у 2014 році, коли була активна фаза війни на Сході та коли на ТЕС був дефіцит вугілля, що і закінчилося віяловими відключеннями електроенергії у грудні 2014 року".

Придбання обленерго в 2018 р. було епізодом у інвестиційній стратегії ДТЕК і для цього були використані кошти "ДТЕК Нафтогаз".

Компанія "ДТЕК Нафтогаз" 6 років тому дійсно отримувала кредит від компанії ДТЕК на свій розвиток і з тих пір збільшила в 4 рази видобуток українського газу, показавши на особистому прикладі, як можна забезпечувати енергонезалежність країни саме в період, коли Україні були перекриті поставки газу від "Газпрому".

Я відчуваю справжній біль, коли хтось як, на жаль, Вікторія, робить відсилки до війни в 2014 року в своїх політичних текстах. Тоді ціною життів співробітників ми здійснювали відновлення мереж, шукали будь-які можливості постачання вугілля на ТЕС, забезпечували енергопостачання українських міст і сіл, які стали театром бойових дій.

Нема нічого більш відразливого, ніж намагання спекулювати на життях українців, жертвах війни задля обґрунтування свого корпоративно-політичного нападу на приватну компанію.

"Виведення грошей"

Не остання, але важлива маніпуляція: "Згідно з фінансовою звітністю компанії ДТЕК, за останні 4 роки близько 600 млн дол. компанія ДТЕК сплатила за послуги компаніям афілійованим з групою СКМ. Ці платежі виглядають непрозоро і також, схоже, значна частина таких платежів "пов’язаним" компаніям, є прихованою виплатою акціонеру".

Пані Вікторія звинувачує ДТЕК у виведені грошей через трейдингові операції, імпорту вугілля, експорту електроенергії. Все сказане – брехня.

Компанія пильно стежить за маржинальністю операцій з внутрішніми підприємствами трейдингу і не допускає спотворення суті економічних операцій, надлишкового перекладу маржі на трейдингові компанії.

Всі платежі трейдинговим компаній, а також афільованими компаніями, наприклад, компанії "Метінвест" за металовироби були обґрунтовані і здійснювалися за ринковими цінами. Це не важко перевірити. Те, що для Вікторії виглядає "непрозоро" у нас підтверджене аудитом компанією з високою репутацією, щоб забезпечити довіру з боку інвесторів, кредиторів та громадськості.

16 травня ми прийняли рішення про повернення до роботи 22 тисячі шахтарів "Павлоградвугілля", не зважаючи на те, що левова частка проблем створених на ринку за минулі 8 місяців не вирішена. І у нас є тривожні сумніви, що вони можуть бути не вирішені. Тим не менше, ми зробили цей крок, щоб забезпечувати країну вугіллям і власною електроенергією, розуміючи у тому числі увесь тягар соціальної відповідальності.

Напевно, замовники колонки пані Войцицької та інших, хто рухається за спіраллю "блогер – депутат – блогер", прагнули би, щоб в Україні не залишилось теплової енергетики, щоб "Енергоатом" продав цю електроенергію по 56 копійок, щоб був дешевий імпорт із Росії, щоб з енергосистемою ЄС ми не синхронізувались.

Це також вибір. На моє глибоке переконання, хибний. Бо "Енергоатом" не вічний і дешевий тільки, якщо не думати про завтрашній день і продовжувати витискати усі ресурси держкомпанії.

Бо балансувати енергосистему без теплової генерації неможливо. Бо російське зазвичай дешеве тільки в обмін на "щось" не дешеве мені особисто і більшості українцям.

В моїй картині світу "ДТЕК Енерго" – це бізнес, який з часом поступиться місцем українській зеленій генерації. Іншого шляху я би не хотів для України. Але поки ще є потреба у вугіллі, поки не вирішена доля сотні тисяч шахтарів і енергетиків, примітивні маніпуляції тільки дестабілізують і без того кризовий сектор.

А бенефіціари цих маніпуляцій – власники великих підприємств – ризикують дуже швидко залишитися без однієї з найдешевших за ціною в Європі електроенергії.