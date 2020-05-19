Знову ті ж граблі

Электронная акцизная марка как и другие "технологические" предложения – боль всей табачной отрасли.

3 года назад, благодаря настойчивости индустрии, в Украине была принята Стратегия по борьбе с нелегальной торговлей табачными изделиями. Но, к сожалению, она не могла работать без дополнительного шага – принятия плана действий: кто, когда и что именно должен предпринять, чтобы искоренить это пагубное явление. А потому борьбу с нелегальным рынком фактически не начинали.

За это время он вырос в 6 раз, а мы – легальные производители – потеряли 7% рынка.

В начале 2020 года план таки утвердили и приняли, но пока ни к каким активным действиям со стороны государства это не привело.

Неизменным осталось одно – постоянные предложения от разных заинтересованных лиц внедрить некую электронную систему отслеживания передвижения сигарет от производителя до розницы. Якобы это решит проблему с нелегальной торговлей раз и навсегда.

Предложения были очень разные, но объединяло их то, что ни одно из них не было ни современным, ни эффективным, а назвать их электронными можно было только с большой натяжкой.

Так, например, большинство решений сводилось к внедрению так называемой электронной акцизной марки. Почему так называемой? Потому что на самом деле она была бумажной.

Под словом "электронная" разработчики подразумевают дополнительные защитные элементы и коды, которые, если честно, никакой роли, кроме дополнительных затрат, не играют.

Среди аргументов "за" сторонники такой системы называли полный учет сигарет на рынке и, как следствие, невозможность уклонения от уплаты акцизного налога недобросовестными производителями.

Звучит убедительно, если не знать или не замечать, что на большинстве нелегальных сигарет акцизных марок нет вообще! А это значит, что никакие дополнительные коды на марках в этом случае не помогут.

Что же касается легального рынка, то и здесь такая электронно-бумажная акцизная марка ничего не изменит – акцизный налог производители платят авансом задолго до начала производства, а потому и отслеживать его уплату по цепи поставок нет никакого смысла.

Кроме того, почти все предложения сводились к тому, что производитель должен платить за код на каждой пачке, хотя сама генерация кода не стоит ни копейки.

Зато внятно объяснить, какая технология будет использоваться, каковы архитектура и механизмы функционирования системы, какое оборудование необходимо будет закупить производителям, не мог ни один разработчик. Как и посчитать стоимость внедрения и работы такой системы не только для бизнеса, но и для государства.

Мало того, все эти предложения разработаны под одного конкретного провайдера услуг, и тендер в таком случае не предполагается.

Конечно, мы – табачный бизнес – такие предложения не поддерживали. Во-первых, ни одна из предложенных технологий с нелегальной торговлей бороться не могла (аргументы — выше), да и прозрачность ее введения и использования вызывала вопросы. Во-вторых, нет смысла придумывать то, что уже существует.

В прошлом году во всех странах ЕС была запущена система Track & Trace, с помощью которой государственные органы практически в онлайн-режиме могут отслеживать когда и где была произведена каждая пачка сигарет, кем из оптовиков куплена и в какой розничный магазин отгружена.

Как это работает? На каждую пачку, каждый блок, короб и каждую паллету наносится уникальный код, в котором зашифрована вся информация о продукте. Код генерируется провайдером (государственным органом или независимой третьей стороной), а наносится производителем непосредственно на пачку (а не на акцизную марку).

При каждом перемещении пачки, блока, короба и т.д. по цепи поставок (например, от производителя – оптовому покупателю, а от оптовика – розничному магазину) ее код сканируется и передается в систему, где и сохраняется.

При этом доступ ко всем данным системы будут иметь только компетентные государственные органы, которые таким образом будут знать, где должна быть продана каждая пачка сигарет.

В случае, если на границе Украине останавливают фуру с контрабандными сигаретами, найти, кто их продал контрабандистам, не составит труда. Также легко будет обнаружить контрафакт: если код с пачки не зарегистрирован в базе данных – сигареты поддельные.

Такая система контроля бесспорно сложна и довольно дорогостояща для участников рынка. И она не решит всех проблем с контрабандой, потому что бороться с ней можно только комплексными методами. Но мы готовы ее внедрять, так как она будет совместима с системами отслеживания продукции в странах ЕС, а со временем - и с глобальной системой, что как минимум поможет бороться с нелегальным перетеканием сигарет через границы.

Что же касается Украины, то это технология может иметь и дополнительные преимущества. Например, помочь отследить уплату 5% местного налога, который в прошлом году удалось собрать лишь чуть больше половины из запланированного. А также проконтролировать уплату НДС и отследить все связанные с этим налогом махинации по цепи поставок.

Но в Украине любят изобретать велосипеды. Вот и сейчас появилось старое "новое" предложение – объединить системы отслеживания сигарет и алкоголя. Так любили делать в Советском Союзе, но никогда не делали в Европе, потому что единственное, что объединяет эти две группы товаров – это то, что они подакцизные.

И хотя правительство и налоговый комитет Верховной Рады еще в прошлом году отказались от такой идеи, ее разработчики на пути к своей цели препятствий не видят.

Все это усугубляется тем фактом, что систему отслеживания сигарет внедрить Украина должна, так как такое требование четко прописано в Директиве ЕС 40 (по контролю за табаком) и ее имплементация предусмотрена подписанием соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Но в итоге мы так и топчемся на месте. Европейскую систему игнорируют, а те системы отслеживания, которые предлагают правительству, ничего – кроме огромных затрат – не принесут. Зато от их введения выигрывают контрабандисты и, конечно, владельцы "электронной" технологии.