Siri, виклич мені ліфт. Епоха post-Covid-19: як зміняться офіси після карантину

Скоро мы попадем в абсолютно другие офисы. С коллегами нам придется держать дистанцию. К регулярным уборкам добавится комплексная дезинфекция рабочих мест.

Изменения ожидают и коммерческую недвижимость. Владельцы бизнесов стремятся сократить расходы и ищут гибкие предложения — по стоимости и использованию.

Карантин стал тяжелым испытанием для всех сфер.

Экономисты, инвесторы, бизнесмены всю неделю обсуждали рекордный обвал цены на нефть. Ее стоимость упала почти до -40 долл за барр. Сейчас вам доплачивают за то, что вы забираете нефть.

Предприниматели стараются удержать команды и сохранить производство.

Наличие офиса – базовая потребность любого бизнеса, но для компаний это ощутимые расходы и сейчас они сильно бьют по кошельку.

С другой стороны, кризис — время перемен. Когда мы вернемся к прежнему ритму жизни, нам понадобятся комфортные и безопасные офисы.

К 2030 году коворкинги составят 30% от общего количества офисов в США по сравнению с нынешними 5%. Пришло время перезапуска отрасли.

Новая реальность на мировом рынке недвижимости

Компания по коммерческой недвижимости Cushman & Wakefield презентовала концепцию Six Feet Office – "Правило шести футов". Это новая норма социальной коммуникации, в том числе в офисах.

Безопасная дистанция между сотрудниками – не менее 1,8 метра друг от друга. Вместо перегородок – посаженные спиной друг к другу сотрудники, конференц-залы – вместимостью до пяти человек, это же касается офисной кухни.

Дизайн интерьеров также диктует определенные правила. Например, визуальные круги на напольном покрытии напоминают людям о необходимости держать дистанцию.

Источник: Cushman & Wakefield

Nelson Worldwide, глобальный планировщик пространств, заявил о спросе на ультрафиолетовые лампы для дезинфекции офисов. В его планах – разработка антибактериальных покрытий, что особо актуально для бизнес-сьютов и лаунж-зон.

В китайских бизнесах-центрах для уменьшения числа людей в зданиях вводят смещенные графики. Небольшие команды чередуются на протяжении дня. Стикеры с указанием перемещения по коридорам помогают избегать столпотворений.

Что сделали мы в Creative States? На каждую локацию теперь можно попасть только через систему аэрозольного обеззараживания одежды. Устройство выглядит как рамка, сквозь которую проходят наши резиденты. Далее их ждет специальный маршрут до рабочего места, уменьшающий контакты с другими людьми.

В ежедневном распоряжении резидентов — бесконтактные градусники и тепловизоры с температурными датчиками.

Ультрафиолетовые лампы, защитные маски, антисептики собственного производства. Мы решили, что сейчас на локациях нужно работать только так. Двойной контроль чистоты и постоянная дезинфекция – новый тренд офисного мира. Loading...

Платить не за стены, а за содержание

Последний год арендные ставки на коммерческую недвижимость стремительно росли.

Арендодатели мечтали о расширении площадей, но мало кто думал о создании готовых офисов под ключ. Имеется в виду полная инфраструктура: начиная от модного дизайна, кофе и чая от арендатора и заканчивая площадками для мероприятий с дальнейшей информационной поддержкой клиента.



Уже больше года мы знакомим малый и средний бизнес в Украине с такими решениями. У нас работают две локации в Киеве: в бизнес-центрах Gulliver и Senator.

В начале июня открываемся на территории завода "Арсенал", в мае запускаем Creative State of Dnipro, первую локацию вне Киева. Помимо стандартных офисов, там будут бизнес-сьюты, ивент-холл, лаунжи, переговорные комнаты, скайп-румы и кухня с шеф-поваром.

Мы прогнозируем, что за несколько лет произойдет крупнейший сдвиг в коммерческой недвижимости.

Особую роль в этих изменениях играют лендлорды. Они должны предлагать не просто бетонные стены, а максимально гибкий подход к потребностям клиентов и каждого сотрудника компании-арендатора.

У нас это называется процессом on-boarding — комьюнити-менеджеры изучают привычки работников компании-резидента и выясняют, как поднимать их мотивацию.

Атмосфера рабочего места стала одним из ключевых активов, которым работодатели привлекают талантливых специалистов. Опция "кофе и фрукты за счет компании" не цепляет, как раньше.

В условиях эпидемии наше мышление изменилось. Беречь здоровье – теперь не пустые слова. Этот тренд в недвижимости отразят будущие IT-разработки.

Среди перспективных проектов – бесконтактная технология для открывания и закрывания дверей, сенсорное освещение и голосовое управление лифтами.

Тенденции необратимо влияют на строительство.

Девелоперы должны понимать задачи лендлордов и возводить офисные здания с учетом будущих сервисов. Эти здания должны стать кластерами нового образа жизни и в будущем создать среду для сотрудничества разнообразных сообществ по интересам и сферам занятости.

Может ли Covid-19 окончательно трансформировать рынок коммерческой недвижимости? Пандемия подтолкнула нас к понимаю того, что долгосрочная аренда традиционных офисов больше не выгодна. Компании не хотят рисковать.

Инвестиции в ремонт и обустройство пространств могут не окупиться. Максимальный срок неразрывного контракта будет длиться год. Создавать гибкие и легко трансформируемые пространства – наша неоспоримая реальность.



Офис будущего – это по-другому. Забудьте, что у вас закончилась бумага в принтере. Забудьте о волоките с "пожарниками" и настройке интернета. Офис должен стать набором базовых и премиальных "плюшек" для нужд конечного потребителя.

Бесшовные сетевые технологии, роуминг между локациями и девайсами, гибкая настройка сетевых подключений, готовые модульные офисы для команд до 100 человек – это лишь базовые настройки для эффективной работы арендатора и его общения в сформированной среде.

Учитывая тренд последних пяти лет, который был задан преимущественно IT-сегментом и лишь ускорен пандемией, гибкие офисы станут самой предпочтительной категорией рабочего пространства и займут до 30% коммерческих площадей мира.

Теперь арендатор выбирает не квадратные метры, а качественную инфраструктуру, сервисы и локальное комьюнити. Он делает выбор в пользу технологически умных зданий, способных моментально персонализировать офисное пространство: от перемещения стен до замены конфигурации в зависимости от актуальных потребностей компании.

В течение двух ближайших лет рынок офисной недвижимости окончательно перераспределится.

Останутся два основных типа пространств: полностью построенные под себя кампусы больших корпораций (для более 300 сотрудников) и сети гибких офисных решений, способных удовлетворить нужды маленьких и крупных команд. Статья "на ремонт" вскоре вовсе исчезнет из корпоративного бюджета.

Открытость к экспериментам и кооперация

Рестораны терпят большие убытки из-за карантина. Крупные заведения работают в режиме доставки, однако аренду пустующих помещений и коммунальные услуги рано или поздно придется возместить. Один из выгодных вариантов – стать сервисным офисом.

Я предложил украинским рестораторам переделать их залы в лаунжи Creative States. Если заведение отвечает нашим требованиям по расположению и качеству ремонта, оно может стать следующим "креативным штатом".

Для ресторана это возможность сохранить помещение и сэкономить на ежемесячных текущих расходах. На мою идею откликнулись около сотни предпринимателей, и по нескольким объектам мы уже планируем сотрудничество.

Скоро анонсируем первую киевскую локацию в формате Creative States Versus.

Чтобы полноценно оправиться от кризиса, индустрии понадобится не один год, но уже сейчас глобальные игроки рынка недвижимости осваивают новые технологии. От умения адаптироваться к обстоятельствам зависит развитие сферы.

После карантина тренд перехода к гибким пространствам продолжит расти. Инфраструктура будет более удобной и безопасной. Традиционные офисы никуда не денутся, но и они постепенно превратятся в многофункциональные места для работы, досуга, творчества и общения.



Рано или поздно мы вернемся к прежней жизни. От карантинной рефлексии все уже устали. Да, это вынужденные меры ради сохранения нашего здоровья. Чтобы сохранить здоровье индустрии, нужно меняться.