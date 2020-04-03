Скільки держава витрачає на маски

1 квітня Уряд посилив заходи безпеки для боротьби з COVID-2019. Зокрема, під час карантину заборонено перебувати в громадських місцях без маски чи респіратора.

Ми проаналізували запити та ціни на медичні тришарові маски протягом останніх трьох місяців в Prozorro.

Маски бувають різні

Є кілька видів масок. Медична одноразова маска зменшує поширення інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Як правило, це тришарова маска, яка має фільтр між двома зовнішніми шарами нетканого матеріалу.

Також існують респіраторні маски трьох видів залежно від рівня захисту: FFP 1, FFP 2 та FFP 3. Їх зазвичай використовують медики чи військові, які перебувають в епіцентрі подій.

Ціни на маски у Prozorro

Запровадження карантину та стрімке поширення COVID-2019 в Україні, очікувано, призвели до зростання цін та дефіциту товарів, які раніше не користувались шаленим попитом.

Ціни на медичні маски зросли в декілька десятків разів. Тож скільки медичних масок закупили в 2020 році через Prozorro і по скільки?

За нашими підрахунками з 1 січня по 28 березня 2020 року державні замовники купили майже 2,5 млн медичних масок на 25 млн грн.

Найбільше придбали в березні – 1,8 млн масок. У лютому купили 547 тис. масок, а в січні – 108 тис.

У середині лютого замовники активніше почали купувати медичні маски. Зокрема, 14 лютого в Prozorro оприлюднили 8 закупівель на придбання 228 тис. одиниць. Майже 90 тисяч з них придбали через прямі договори, решту — через відкриті торги.

Другий закупівельний максимум припадає на 26 березня: понад 1,1 млн масок. Зокрема, 1 млн медичних масок за 14 млн грн придбала Харківська міська клінічна лікарня № 13. "Маски медичні з гумовими петлями "Medicare" до 30 квітня повинно поставити ТОВ "Софі-Мед".

У січні та лютому 2020 року медичні маски замовники купували здебільшого за конкурентними процедурами (допорогові закупівлі, відкриті торги).

Більшість з них була успішною – завершилася підписанням договору. Але вже у березні 2020 року 55% таких конкурентних процедур були неуспішними, тобто в тендері не брав участі жоден учасник.

Це свідчить про дефіцит товару на ринку та/або про підвищення ціни постачальниками.

Ще на початку березня постачальники відмовлялися поставляти медичні маски за ціною 2–3 грн за маску, а в середині березня — навіть за ціною 7–12 грн.

У січні 2020 року медичну маску замовники купували в середньому за 0,68-1,5 грн, у лютому – за 0,7-3,2 грн.

У березні 2020 року відбувся раптовий стрибок. Постачальники продавали медичні маски в діапазоні 10-25 грн за штуку.

Наприклад, КП "Одесфарм" поставило 1 000 медичних масок по 24,5 грн Департаменту комунальної власності Одеської міської ради.

ФОП Желєзнова О.В. – 2 000 медичних масок по 25,5 грн. Територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в Донецькій областi. ФОП Бастюченко О.В.– 5000 медичних масок по 23 грн Центру організації дорожнього руху.

Різке зростання цін на медичні маски і значний розрив між середньою та максимальними цінами можуть свідчити про необґрунтоване підняття цін.

Ще 12 березня Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що АМКУ перевірить ціни на засоби індивідуального захисту.

30 березня 2020 року Київське обласне територіальне відділення АМКУ відкрило справу проти виробників, постачальників та аптечних мереж Києва та області через значне подорожчання медичних масок.

Цікаво, що один з постачальників, що фігурує в цій справі, державним замовникам продає маски за цінами січня-лютого 2020 року.

ТОВ "Фірма Технокомплекс" поставила 5 000 медичних масок "Славна" по 2,99 грн в НДСЛ "Охмадит" МОЗ України, 3 600 медичних масок по 3 грн в Головне управління Національної поліції в Черкаській області, 1 500 медичних масок по 2,96 грн в Київську міську дитячу клінічну інфекційну лікарню.

Топ 5 постачальників медичних масок: хто вони?

За січень-березень 2020 року маємо 5 лідерів, які поставили державним замовникам масок на найбільшу суму та кількість, що становить майже 67% від загальної суми та 48% від кількості. Це ТОВ "Софі-Мед", ТОВ "Транспортна компанія "Автолайн", КП "Одесфарм", ФОП Положій Євген Олександрович та ТОВ "Дімакс ВБК"

Отже, перше місце посідає ТОВ "Софі-Мед", яке продало 1 млн медичних масок на суму 14 млн грн Харківській міській клінічній лікарні № 13, тобто по 14 грн за маску. Відповідно до інформації аналітичної системи YouControl , основний вид діяльності ТОВ "Софі-Мед" – оптова торгівля фармацевтичними товарами.

Попри те, що фірма існує трохи більше року (зареєстрована 22.12.2018), вона є активним учасником публічних закупівель.

За період з лютого 2019 по березень 2020 ТОВ "Софі-Мед" взяло участь у 147 закупівлях.

Переможними для фірми став 61 тендер на суму 22,6 млн грн. У 90% товаром постачання є медичні матеріали, обладнання та фармацевтична продукція.

Варто зазначити, що в грудні 2019 року ТОВ "СОФІ-МЕД продало Національному інституту терапії імені Л.Т. Малої 3500 масок медичних з гумовими петлями "Medicare" по 0,45 грн. за штуку.

Балаклійській центральній клінічній районній лікарні ТОВ "Софі-Мед поставило 15 тисяч масок "Medicare" по 0,48 грн. за штуку.

На другому місці з сумою понад 1 млн грн та кількістю 60 тисяч масок розташувалося ТОВ "Транспортна компанія "Автолайн".

Основний вид діяльності фірми – технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів. На відміну від лідера, ТОВ "Транспортна компанія "Автолайн", хоч і створена майже 8 років тому, але не так активно бере участь у закупівлях державних замовників.

З січня 2018 по березень 2020 фірма брала участь у 55 закупівлях, лише 9 з яких були конкурентними. Інші 46 — це прямі договори з замовниками.

Головним замовником у ТОВ "Транспортна компанія "Автолайн" є КП "Одесміськелектротранс". З ним фірма уклала 38 договорів. Загальна кількість укладених ТОВ "Транспортна компанія "Автолайн" договорів – 49.

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Цікаво, що до 20 березня поточного року фірма в публічних закупівлях спеціалізувалась винятково на постачанні запчастин та наданні послуг для ремонту транспорту.

20 березня ТОВ "Транспортна компанія "Автолайн" почала постачати медичні матеріали, засоби індивідуального захисту, рукавички та дезінфекційні засоби. На постачання цих товарів фірма уклала 21 прямий договір, 11 з яких — знову-таки з КП "Одесміськелектротранс". Фірма продавала маски по 17 та 18 грн за штуку.

Трійку лідерів замикає КП "Одесфарм", що продало замовникам 53 тисячі масок на суму 785 тис. грн. "ОДЕСФАРМ" є комунальним підприємством Одеської міської ради, яке займається роздрібною торгівлею фармацевтичними товарами. Воно — активний гравець на ринку публічних закупівель. За весь час підприємство взяло участь в 442 тендерах, з яких має 332 укладених договори.

З 16 по 27 березня КП "ОДЕСФАРМ" продавало маски від 17 до 24,50 грн за штуку. Виходить, комунальне підприємство продає маски дорожче, ніж приватні фірми.

Четверте місце в списку топ-постачальників масок посідає ФОП Положій Євген Олександрович, який провів одну закупівлю в Prozorro, продав КП "Харківські теплові мережі" 40 тисяч масок на загальну суму 600 тис грн, тобто по 15 грн за 1 маску.

Звертаємо увагу, що основним видом діяльності ФОП Положій Є.О. є оптова торгівля одягом і взуттям, а крім того виробництво одягу зі шкіри, робочого одягу тощо.

Зазначимо, що до лютого 2017 року ФОП Положій Євген Олександрович займався оптовою торгівлею м'ясом та м'ясопродуктами, проте в публічних закупівлях в той період не брав участі.

Останнє місце в п’ятірці лідерів займає ТОВ "Дімакс ВБК". Товариство продало державним замовникам 21,5 тисяч масок на суму в 366 тисяч грн.

Фірма є достатньо молодою, всього півтора року існування. Спеціалізація — будівництво житлових і нежитлових будівель, електромонтажні та інші будівельно-монтажні роботи.

За весь час ТОВ "Дімакс ВБК" брало участь лише в чотирьох публічних тендерах. В перших двох постачало швелери та труби, в двох інших — медичні маски за ціною по 17 грн за штуку.

Отже, бачимо, що в умовах сьогодення бізнесу доводиться швидко реагувати, аби залишатися на плаву. І не варто впадати у відчай, оскільки ви завжди може знайти себе в іншій сфері, наприклад, медичній, навіть якщо все життя торгували взуттям, одягом чи траспортними запчастинами.