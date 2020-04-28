Як власнику убезпечити свій бізнес після пандемії

Нынешнее время породило несколько злободневных лозунгов, вроде "мир никогда не будет прежним", "каждый кризис дает нам, помимо негатива, много новых возможностей" и т.д.

Они достаточно "заезжены" от тысячекратного ежедневного упоминания, что не дает сосредоточиться на их осмыслении.

Между тем, уж простите за обильное цитирование афоризмов, наиболее актуальным становится девиз – все, что нас не убивает, делает нас сильнее.

По крайней мере, должно делать сильнее. Любое кризисное явление, помимо всяческого негатива, заставляет, именно заставляет посмотреть по-новому на давным-давно привычные вещи, о которых никогда и не задумывался.

Вот, бывало, потянешь на тренировке мышцу ноги, начинаешь сильно хромать, и обнаруживаешь, что в лестнице у родного проезда целых три пролета по восемь ступенек, половина из которых стерты так, что стоять невозможно.

Вот так и нынешний кризис заставил посмотреть нас по-новому на вопросы личного имущества.

Новые вызовы

Во-первых, оказалось, что отложенные "на потом когда-нибудь" задачи собирание в один файл всех правоустанавливающих документов и оформление давно задуманных брачных договоров и завещаний невозможно исполнить в отрезке времени … который неизвестно когда закончится.

Где-то нотариусы не работают, где-то работают, но невозможно проставить апостиль.

Где-то все можно оформить, но невозможно оригиналы перевезти из страны в страну, а скан-копии не везде принимают.

И сколько это может продлиться – никто не знает, так что все бизнес-планы и контракты отменяются. Партнеры по бизнесу вроде бы все понимают, но …

Во-вторых, многие бизнесмены выстроили бизнес-процессы на базе личной резидентности.

Центральный момент такой концепции – доказательство того, что собственник является (или наоборот, не является для отдельных случаев) резидентом страны с минимальной для его бизнеса налоговой нагрузки.

Главным условием для реализации этой концепции было физическое нахождение на территории определенной страны более 183 дней в течении года (либо наоборот, не нахождение в определенной стране в течении этого периода).

И вот теперь, когда все границы закрыты, эти люди гадают, получится в этом году или нет.

Ну и на все это наслаивается уплотнение международного режима борьбы с деньгами "сомнительного" происхождения.

С 28 апреля этого года вступает в силу новая редакция соответствующего национального закона, и, если у собственника бизнеса нет железобетонного доказательства законности происхождения средств, вопросы могут возникнуть не только с принятием денег "там", но и с переводом "отсюда".

Наши финансовые учреждения должны будут в этом плане дышать в унисон с международным финансовым сообществом.

План действий

Самое главное, чему нас должен научить этот кризис – все бизнес-схемы и бизнес-процессы должны быть выстроены так, чтобы ориентироваться на существование именно вот таких кризисных условиях не несколько дней, а достаточно длительный период.

А для этого нужно учесть несколько моментов.

Первый: время применения типовых бизнес-схем прошло. Та схема, которую применил ваш друг/брат и т.д., не сработает в отношении конкретно вас.

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Ликвидация иностранных компаний, применение сквозного подхода, перенос резидентности в Украину или наоборот, так называемое создание сабстанса (оформление таких документов, из которых будут четко видны экономическая и физические причины проживания в стране и ведения там бизнеса, чтобы соответствовать принципам деловой цели и превалирования сути над формой, которые применяются всеми налоговыми системами) – все это теперь индивидуально и зависит только от характера вашего бизнеса, вашего и ваших детей проживания-обучения-лечения.

Второй: все вышеперечисленные вопросы должны быть тесно увязаны в одну концепцию еще "на берегу", т. е. при создании концепции или реконструкции уже имеющейся.

Третий: эта схема-конструкция должна учитывать реалии той страны, в которой вы являетесь резидентом.

Например, как показало последнее решение Высокого суда Лондона, приобретение недвижимости в Великобритании за счет кредита, полученного в этой же стране, является доказательством законности происхождения денежных средств. И таких моментов много.

Чтобы все это учесть и реализовать нужно … нет, не деньги.

Главное – это время – все обдумать, обговорить с близкими и советниками. Может, именно сейчас оно появилось?

Цена вопроса велика – ведь, как показывает опыт Великой депрессии, после окончания кризиса налоговые органы всех стран будут только увеличивать усилия по наполнению казны.

Я не думаю, что после этого кризиса мир для всех станет иным.

Если мы вовремя и адекватно изменим свои подходы к изменившемуся миру, он для нас будет прежним: увлекательно-захватывающим и непредсказуемо-изменчивым. До следующего кризиса.