Як власнику убезпечити свій бізнес після пандемії
Нынешнее время породило несколько злободневных лозунгов, вроде "мир никогда не будет прежним", "каждый кризис дает нам, помимо негатива, много новых возможностей" и т.д.
Они достаточно "заезжены" от тысячекратного ежедневного упоминания, что не дает сосредоточиться на их осмыслении.
Между тем, уж простите за обильное цитирование афоризмов, наиболее актуальным становится девиз – все, что нас не убивает, делает нас сильнее.
По крайней мере, должно делать сильнее. Любое кризисное явление, помимо всяческого негатива, заставляет, именно заставляет посмотреть по-новому на давным-давно привычные вещи, о которых никогда и не задумывался.
Вот, бывало, потянешь на тренировке мышцу ноги, начинаешь сильно хромать, и обнаруживаешь, что в лестнице у родного проезда целых три пролета по восемь ступенек, половина из которых стерты так, что стоять невозможно.
Вот так и нынешний кризис заставил посмотреть нас по-новому на вопросы личного имущества.
Новые вызовы
Во-первых, оказалось, что отложенные "на потом когда-нибудь" задачи собирание в один файл всех правоустанавливающих документов и оформление давно задуманных брачных договоров и завещаний невозможно исполнить в отрезке времени … который неизвестно когда закончится.
Где-то нотариусы не работают, где-то работают, но невозможно проставить апостиль.
Где-то все можно оформить, но невозможно оригиналы перевезти из страны в страну, а скан-копии не везде принимают.
И сколько это может продлиться – никто не знает, так что все бизнес-планы и контракты отменяются. Партнеры по бизнесу вроде бы все понимают, но …
Как владельцу обезопасить свой бизнес: самый важный шаг
Во-вторых, многие бизнесмены выстроили бизнес-процессы на базе личной резидентности.
Центральный момент такой концепции – доказательство того, что собственник является (или наоборот, не является для отдельных случаев) резидентом страны с минимальной для его бизнеса налоговой нагрузки.
Главным условием для реализации этой концепции было физическое нахождение на территории определенной страны более 183 дней в течении года (либо наоборот, не нахождение в определенной стране в течении этого периода).
И вот теперь, когда все границы закрыты, эти люди гадают, получится в этом году или нет.
Ну и на все это наслаивается уплотнение международного режима борьбы с деньгами "сомнительного" происхождения.
С 28 апреля этого года вступает в силу новая редакция соответствующего национального закона, и, если у собственника бизнеса нет железобетонного доказательства законности происхождения средств, вопросы могут возникнуть не только с принятием денег "там", но и с переводом "отсюда".
Наши финансовые учреждения должны будут в этом плане дышать в унисон с международным финансовым сообществом.
План действий
Самое главное, чему нас должен научить этот кризис – все бизнес-схемы и бизнес-процессы должны быть выстроены так, чтобы ориентироваться на существование именно вот таких кризисных условиях не несколько дней, а достаточно длительный период.
А для этого нужно учесть несколько моментов.
Первый: время применения типовых бизнес-схем прошло. Та схема, которую применил ваш друг/брат и т.д., не сработает в отношении конкретно вас.
Второй: все вышеперечисленные вопросы должны быть тесно увязаны в одну концепцию еще "на берегу", т. е. при создании концепции или реконструкции уже имеющейся.
Третий: эта схема-конструкция должна учитывать реалии той страны, в которой вы являетесь резидентом.
Например, как показало последнее решение Высокого суда Лондона, приобретение недвижимости в Великобритании за счет кредита, полученного в этой же стране, является доказательством законности происхождения денежных средств. И таких моментов много.
Чтобы все это учесть и реализовать нужно … нет, не деньги.
Главное – это время – все обдумать, обговорить с близкими и советниками. Может, именно сейчас оно появилось?
Цена вопроса велика – ведь, как показывает опыт Великой депрессии, после окончания кризиса налоговые органы всех стран будут только увеличивать усилия по наполнению казны.
Я не думаю, что после этого кризиса мир для всех станет иным.
Если мы вовремя и адекватно изменим свои подходы к изменившемуся миру, он для нас будет прежним: увлекательно-захватывающим и непредсказуемо-изменчивым. До следующего кризиса.
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