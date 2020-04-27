Коронакриза замість тимбілдингу

Дело было 16 лет назад. В корпорации, юридический департамент которой я возглавлял, проходил обучающий модуль по систематизации процессов.

Большинство из 30 линейных руководителей заметно позевывали, вызывая тем самым негодование у приглашенного из США лектора.

Не выдержав, он спросил одного из скучающих слушателей: "Если не секрет, о чем вы сейчас думаете?". Ответ отправил лектора в пятиминутный нокаут.

"Я нашел в портфеле книгу моего пятилетнего сына "Крошка Енот" и подумал: сколько же пачек долларов нужно положить передо мной, чтобы я на них смотрел с таким же интересом, как мой сын смотрит на эту книгу?".

Этот, казалось бы, шутливый эпизод красочно иллюстрирует проблему внутренних коммуникаций, актуальную для многих компаний.

Повестка дня, которую задает менеджмент, зачастую отсутствует в картине мира сотрудников. Горизонты, о которых рассуждают "топы", находят слабый отклик в будничной рутине и интересах следующих звеньев корпоративной цепи.

Речь идет не только о рядовых сотрудниках – скучающими коллегами на том тренинге были руководители направлений. Озвученный вектор трансформаций "только вверх, только вперед" у них не вызывал ни доверия, ни отклика.

Главная причина – в отсутствии качественного диалога собственника с командой. Разные интересы, видение и мотивы для участия в бизнес-процессах. Сотрудникам не интересно то, что интересно собственнику и руководству.

Пока лучшие умы ломали голову над тем, как объединить команду вокруг единой цели и найти общие интересы, подсказка пришла, откуда не ждали. COVID-19 и карантин – проблема, касающаяся каждого. Неважно, какое место вы занимаете в корпоративной иерархии, вас беспокоят одни и те же вопросы.

Не заболею ли я? Если заболею, вылечат ли меня? Сохраню ли я работу и доход? Не пропадут ли в одночасье партнеры, контрагенты и дистрибьюторы? Не исчезнет ли банковская система? Не объявит ли страна дефолт? Список вопросов, объединяющих людей в этот непростой период, можно продолжать.

Беспрецедентная ситуация: страх и неопределенность уравняли всех. Настал момент, при котором внутренние коммуникации невероятно востребованы. У них есть шанс стать, как никогда, успешными. Ведь во время невзгод именно руководство становится оплотом чаяний рядовых сотрудников.

Люди объективно зависят не только от решений тех, в чью организационную структуру они включены, но и от их видения, настроения и планов. Как не упустить эту уникальную возможность, подаренную случаем? Три основные рекомендации.

Выработайте оптимистичный сценарий будущего и наполните людей уверенностью в нем.

Положительный прогноз развития событий должен стать опорой для сотрудников, снять неопределенность и не допустить панических настроений. Команда должна почувствовать твердую почву под ногами. Задача руководителя – генерировать жизнеутверждающий, оптимистичный сценарий, вселяющий в людей уверенность.

Любая сложная ситуация не уникальна. Мировой бизнес-опыт предоставит несколько кейсов успешного преодоления компаниями аналогичных трудностей. Если нет тождественных вариантов, делайте заимствования из других отраслей. Главное – найти череду примеров, которые убедят в возможности happy end-а.

Как только будут найдены опорные позиции, незамедлительно вооружайте ими команду. Сделайте процесс трансляции обнадеживающих смыслов постоянным. Loading...

Помогите сотрудникам развить навыки и найти инструменты для воплощения оптимистичного сценария.

Если есть понимание, как пережить трудности, значит, это уже не проблемы, а вызовы. Когда команда готова относиться к трудностям как к новой задаче, она безоговорочно заинтересована получить инструментарий для ее решения.

В этом случае обучающие программы и тренинги будут востребованы и восприняты с благодарностью, а полученные знания будут сразу же применены.

Текущая ситуация бросила огромное количество вызовов. Первоочередной – удаленная работа. Какие навыки и знания могут быть полезны в этой связи?

Первое. То, что раньше в бизнесе можно было сформулировать словами при личной встрече, сейчас должно быть представлено на слайдах, в доходчивом видео, в качественной презентации. Бум обучающих проектов по продвижению в YouTube, Instagram и Tik Tok – лучшее тому подтверждение.

Второе. Работа онлайн выдвинула дополнительные требования к кибербезопасности и информационной гигиене. Самое время проверить, какой урон может нанести вашему бизнесу уязвимость сотрудников, и поднять корпоративный уровень цифровой грамотности.

Посмотрите на сумасшедшие охваты государственной программы "Дія. Освіта". Вряд ли ваши сотрудники заскучают, получая лайфхаки работы с компьютерами и смартфонами, их единственными окнами во внешний мир.

Третье. Удаленная работа затрудняет привычный режим коммуникаций. Она повышает ценность распознания намерений собеседника и умения производить должное впечатление на людей. Мой знакомый психолог, специализирующийся на эмоциональном интеллекте, не имеет свободных окон в графике.

Знания перестают быть инструментом без точки приложения усилий. Они становятся мостиком между тревогами текущей ситуации и желаемой развязкой.

Вовлекайте сотрудников в воплощение оптимистичного сценария.

Сотрудники должны чувствовать себя единой движущей силой, способной преодолевать препятствия. Лозунг "долучитися до змін" более чем оправдан.

Как вовлекать? Начните с того, что максимально врачует карантинные тревоги: волонтерские инициативы, благотворительная активность, все, что позволит сотрудникам чувствовать себя частью борьбы за "светлое будущее".

Это может быть помощь больницам, производство масок или антисептика, развозка врачей или снабжение пенсионеров хлебом. Все это очень эффективно "включает" людей, объединяет их, не оставляя места для грусти.

Команда, почувствовавшая свою способность давать трудностям бой, готова к расширению зон ответственности и выполнению новых функций. Ко всему тому, что в докризисные времена вызывало скучные зевки и уныние сотрудников.

Общая повестка дня, тождественные тревоги и хлопоты убирают проблему недостаточной вовлеченности команд. При умело выстроенной внутренней коммуникации барьеры понимания между сотрудниками и "топами" стираются.

Если менеджмент готов предложить жизнеутверждающий сценарий, сделать его трансляцию системной и постоянной, вооружить команду необходимыми знаниями и навыками, а также дать сотрудникам активную роль в преодолении трудностей, успешная трансформация бизнеса станет неминуемой.