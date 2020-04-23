Невидимий актив, який може врятувати ваш бізнес

Идет очередная неделя "самоизоляции". Как и по всей Европе, кроме Швеции, в Украине основная правительственная идея — "карантин, все остаемся по домам".

Для ряда бизнесов ситуация довольно критическая, если не пагубная. Сказываются два фактора.

Первый — отсутствие клиентов, что для ресторанов, магазинов, транспортных компаний, турбюро, учебных заведений означает немедленную потерю доходов.

Второй — логичное в условиях неопределенности сокращение расходов, что усугубляет падение спроса. Экономят и те, для кого это единственная стратегия выжить, и те, у которых все неплохо, но у них срабатывает стадный инстинкт.

В итоге плохо всем. Что делает бизнес в таких штормовых условиях? В первую очередь — старается удержать судно на плаву, что означает пристальный контроль за своими финансовыми потоками. Одним это удается сделать значительно легче и лучше, нежели другим. Почему? В чем секрет?

Секрет — в качестве деловых отношений. Это и есть тот самый невидимый нематериальный актив, который многим поможет, но многих погубит. Для восточноевропейского бизнеса выражение "нематериальные активы" не очень понятное. Они нематериальные, значит, неважные. Таков менталитет.

Будем честны: для восточноевропейского бизнеса быть неэтичным — скорее, норма, нежели исключение. Внутри компании многие работодатели гнобят своих сотрудников, платя мизерные зарплаты в конверте.

Вне компании в условиях повсеместного недоверия кругом враги: и поставщики, которые стараются нас перехитрить, и клиенты, которых нам надо перехитрить, и бизнес-партнеры, с которыми вечная борьба касательно того, кто кого перехитрит. Теперь, в условиях коронакризиса, нам нужны их понимание и гибкость.

Сотрудники, которые добровольно перейдут на укороченную рабочую неделю или согласятся временно получать меньшую зарплату. Поставщики, которые немного потерпят с оплатой или смогут поставить хоть немного, но в кредит.

Клиенты, которые купят и оплатят, даже если могут спокойно переждать и тем самым нас убить. Партнеры, которые могут пойти навстречу и, к примеру, рассрочить выплаты по нашему кредиту.

Однако такой позитивно-радужный сценарий возможен только для тех, кто системно и постоянно инвестировал в развитие прозрачных, честных, дружелюбных, доверительных и взаимовыгодных деловых отношений.

Текущий кризис дает немалую пользу и для остальных: время и возможность задуматься. Задуматься и понять, насколько важно для бизнеса — нынешнего или будущего — быть этичным и строить стабильные деловые отношения.

Интересно наблюдать реакцию восточных европейцев, когда они анализируют бизнес-отношения в Скандинавии. Романтики видят каких-то неземных эльфов, которые не только не обманывают друг друга, но творят друг другу добро с невиданной скоростью. Циники умозаключают, что им выгодно быть честными.

Мне кажется, правда где-то посередине. В этичном мире живется значительно легче и приятнее. У любого бизнеса больше шансов процветать, если он построен на этичной основе, что особо явственно просматривается во времена кризиса.

Если мы приводим аргумент "у нас страна такая", то никто нам не мешает построить такой этический мир хотя бы в микрокосмосе своего бизнеса.