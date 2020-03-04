Бердянський порт змінює професію

В век турбулентности, одна профессия на всю жизнь – уже миф. И есть немало примеров профессионалов, которые овладели новой специальностью и стали в ней успешными.

Гораздо сложнее это происходит с предприятиями, отраслями, и особенно моно-городами, завязанными на определенной сфере деятельности.

Как говорил классик, география – это судьба. Тем примечательней выглядит пример Бердянского морского порта, который сменил специализацию и сейчас входит в пятерку крупных зерновых портов Украины.

Еще 30 лет назад о самой возможности рекордной перевалки экспортных зерновых через морские ворота Бердянска даже и речи не было.

Во-первых, зерно вообще импортировали, во-вторых, была другая грузовая база. До 2000-х годов Бердянский и другие украинские порты во многом специализировались на отправке экспортных навалочных и генеральных грузов, в том числе транзита.

Однако структура современного грузопотока кардинально изменилась. Практически прекратился транзит, а доля генеральных грузов, в связи со спадом производства, застыла на 6-8%.

При этом в течении последних 10 лет в мире стабильно растет спрос на украинские продовольственные грузы: экспорт зерновых увеличился с 8,5 млн тонн в 2010 до 54,6 млн тонн в 2019 году.

Стало очевидным, что единственное окно возможности для сохранения жизнедеятельности и развития Бердянского порта – переориентация на зерновые грузы.

Но порт не был приспособлен для перевалки зерновых: не было специальной инфраструктуры, оборудования, отсюда нерыночные ставки, а конкурирующие порты на Днепре, Буге и Черном море начали успешно переманивать зерновые грузы из Приазовья к себе.

За последние четыре года "Аскет Шиппинг" инвестировал в развитие инфраструктуры, обеспечивающей зерновой экспорт через причалы Бердянского порта, около 4,3 млн долларов собственных средств.

Был создан припортовый складской комплекс емкостью около 100 тысяч тонн, автоколонна, современные лаборатории.

Более 1 млн долларов было инвестировано в оборудование причалов Бердянского порта новым, мобильным технологическим перегрузочным оборудованием, которое позволяет одновременно вести у причалов порта погрузку 5 зерновых судов.

Это наше ноу-хау постепенно переняли и другие портовые операторы, что в результате изменило норму рынка, снизило портовые ставки и сделало Бердянск конкурентоспособным.

Клиенты, капитаны и судовладельцы сравнивают Бердянский порт с портами других стран с самыми лучшими условиями для зернового экспорта, потому что обработка судов у нас ведется и сохранно и быстро.

Сегодня основным грузопотоком Бердянского морского порта (82%) стало зерно, рыночными подходами и комплексным сервисом частные портовые операторы способствуют его росту.

Удельный вес частных портовых операторов в объеме перевалки Бердянского морского порта вырос до 75%, что коррелирует с общей динамикой по Украине.

При этом наша компания является самым крупным портовым оператором Бердянского морского порта (55%), с объемом грузоперевалки за 2019 год в 1,138 млн тонн.

Прогнозы урожая зерновых показывают, что грузовая база зернового экспорта в нашем регионе будет ежегодно расти до 10%.

Эта динамика обозначила критическое звено, которое сдерживает рост грузопотоков и развитие зернового кластера Приазовья.

К сожалению, из пяти морских портов Украины, через которые осуществляются основные экспортные отправки украинских зерновых, только у Бердянского морского порта до сих пор нет современного зернового терминала.

Его наличие позволило бы оперативно формировать зерновые партии и вести погрузку судов с той интенсивностью, которую запрашивает рынок.

Стратегия государства, как мы видим, базируется на таком подходе: дать возможность вкладывать средства в развитие современной транспортной инфраструктуры частным инвесторам.

Наша компания, входящая в ТОП-30 крупнейших стивидорных компаний Украины с годовым оборотом более 1 млн. тонн, готова участвовать в реализации такого проекта в Бердянске.

Какой эффект даст зерновой терминал в Бердянске порту, рынку, региону и стране?

Современный зерновой терминал даст возможность формировать в порту одновременно несколько судовых партий зерна по тем характеристикам, которые затребованы на рынке - с определенным содержанием белков, клейковины и другим параметрам.

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Во-вторых, суда будут обрабатываться намного быстрее: если сейчас скорость погрузки около 2-3 тыс. тонн/сутки, то благодаря терминалу она вырастет до 4-5 тыс. тонн/сутки. Уменьшатся очереди судов на рейде, пропускная способность Бердянского порта вырастет почти в два раза.

Рост количества судозаходов – это поступления в бюджет. Глубины в акватории порта и на подходном канале смогут поддерживаться за счет портовых сборов.

Как портовый оператор, мы являемся крупнейшим плательщиком по части содержания портовой инфраструктуры. И если в 2016 году "Аскет Шиппинг" по услугам Бердянского филиала АМПУ оплатил 4,75 млн. грн, то в 2019 году – уже 12,54 млн. грн.

А всего за 3,5 года компания перечислила в бюджеты всех уровней 115,4 млн грн налогов и сборов, в том числе 29,6 млн грн в местный бюджет города Бердянска.

Можно подсчитать, какой дополнительный финансовый ресурс получит бюджет, если компания, как планирует, сможет увеличить перевалку порта на 30%.

Технологическое развитие мощностей порта, кроме роста его пропускной способности, будет способствовать снижению удельного веса перевалки грузов в стоимости зерна.

А это положительно повлияет на развитие производителей зерновых Приазовья: у них появится дополнительный ресурс для посевной, расчётов с поставщиками удобрений, приобретения сельскохозяйственной техники, и на расширение географии отправок.

Добавленную стоимость создает не только линия причалов, прилегающая к морю, а и регион вокруг порта.

Инвестиционные решения, которые увеличат пропускную способность порта, обеспечат рост грузоперевалки, новые рабочие места, развитие всего зернового кластера Приазовья. А в долгосрочной перспективе – дадут мультиплицированный эффект, который положительно повлияет на конкурентоспособность Украины как ТОП-игрока на мировом рынке сельхозпродукции.