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Бердянський порт змінює професію

Бердянський порт змінює професію

З п'яти українських морських портів з найвищим експортним трафіком зернових, тільки у Бердянського порту немає сучасного зернового терміналу. Ситуацію потрібно змінювати. (рос)
Середа, 4 березня 2020, 09:07
Андрій Харченко
заступник директора портового оператора "Аскет Шиппінг"

В век турбулентности, одна профессия на всю жизнь – уже миф. И есть немало примеров профессионалов, которые овладели новой специальностью и стали в ней успешными.

Гораздо сложнее это происходит с предприятиями, отраслями, и особенно моно-городами, завязанными на определенной сфере деятельности.

Как говорил классик, география – это судьба. Тем примечательней выглядит пример Бердянского морского порта, который сменил специализацию и сейчас входит в пятерку крупных зерновых портов Украины.

Еще 30 лет назад о самой возможности рекордной перевалки экспортных зерновых через морские ворота Бердянска даже и речи не было.

Во-первых, зерно вообще импортировали, во-вторых, была другая грузовая база. До 2000-х годов Бердянский и другие украинские порты во многом специализировались на отправке экспортных навалочных и генеральных грузов, в том числе транзита.

Однако структура современного грузопотока кардинально изменилась. Практически прекратился транзит, а доля генеральных грузов, в связи со спадом производства, застыла на 6-8%.

При этом в течении последних 10 лет в мире стабильно растет спрос на украинские продовольственные грузы: экспорт зерновых увеличился с 8,5 млн тонн в 2010 до 54,6 млн тонн в 2019 году.

Спасет ли порты концессия

Стало очевидным, что единственное окно возможности для сохранения жизнедеятельности и развития Бердянского порта – переориентация на зерновые грузы.

Но порт не был приспособлен для перевалки зерновых: не было специальной инфраструктуры, оборудования, отсюда нерыночные ставки, а конкурирующие порты на Днепре, Буге и Черном море начали успешно переманивать зерновые грузы из Приазовья к себе.

 

За последние четыре года "Аскет Шиппинг" инвестировал в развитие инфраструктуры, обеспечивающей зерновой экспорт через причалы Бердянского порта, около 4,3 млн долларов собственных средств.

Был создан припортовый складской комплекс емкостью около 100 тысяч тонн, автоколонна, современные лаборатории.

Более 1 млн долларов было инвестировано в оборудование причалов Бердянского порта новым, мобильным технологическим перегрузочным оборудованием, которое позволяет одновременно вести у причалов порта погрузку 5 зерновых судов.

Это наше ноу-хау постепенно переняли и другие портовые операторы, что в результате изменило норму рынка, снизило портовые ставки и сделало Бердянск конкурентоспособным.  

Клиенты, капитаны и судовладельцы сравнивают Бердянский порт с портами других стран с самыми лучшими условиями для зернового экспорта, потому что обработка судов у нас ведется и сохранно и быстро.

 

Сегодня основным грузопотоком Бердянского морского порта (82%) стало зерно, рыночными подходами и комплексным сервисом частные портовые операторы способствуют его росту.

Удельный вес частных портовых операторов в объеме перевалки Бердянского морского порта вырос до 75%, что коррелирует с общей динамикой по Украине.

При этом наша компания является самым крупным портовым оператором Бердянского морского порта (55%), с объемом грузоперевалки за 2019 год в 1,138 млн тонн.

Прогнозы урожая зерновых показывают, что грузовая база зернового экспорта в нашем регионе будет ежегодно расти до 10%.

Эта динамика обозначила критическое звено, которое сдерживает рост грузопотоков и развитие зернового кластера Приазовья.

 

К сожалению, из пяти морских портов Украины, через которые осуществляются основные экспортные отправки украинских зерновых, только у Бердянского морского порта до сих пор нет современного зернового терминала.

Его наличие позволило бы оперативно формировать зерновые партии и вести погрузку судов с той интенсивностью, которую запрашивает рынок.

Стратегия государства, как мы видим, базируется на таком подходе: дать возможность вкладывать средства в развитие современной транспортной инфраструктуры частным инвесторам.

Наша компания, входящая в ТОП-30 крупнейших стивидорных компаний Украины с годовым оборотом более 1 млн. тонн, готова участвовать в реализации такого проекта в Бердянске.

Какой эффект даст зерновой терминал в Бердянске порту, рынку, региону и стране?

Современный зерновой терминал даст возможность формировать в порту одновременно несколько судовых партий зерна по тем характеристикам, которые затребованы на рынке - с определенным содержанием белков, клейковины и другим параметрам.

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Во-вторых, суда будут обрабатываться намного быстрее: если сейчас скорость погрузки около 2-3 тыс. тонн/сутки, то благодаря терминалу она вырастет до 4-5 тыс. тонн/сутки. Уменьшатся очереди судов на рейде, пропускная способность Бердянского порта вырастет почти в два раза.

Рост количества судозаходов – это поступления в бюджет. Глубины в акватории порта и на подходном канале смогут поддерживаться за счет портовых сборов.

Как портовый оператор, мы являемся крупнейшим плательщиком по части содержания портовой инфраструктуры. И если в 2016 году "Аскет Шиппинг" по услугам Бердянского филиала АМПУ оплатил 4,75 млн. грн, то в 2019 году – уже 12,54 млн. грн.

А всего за 3,5 года компания перечислила в бюджеты всех уровней 115,4 млн грн налогов и сборов, в том числе 29,6 млн грн в местный бюджет города Бердянска.

Можно подсчитать, какой дополнительный финансовый ресурс получит бюджет, если компания, как планирует, сможет увеличить перевалку порта на 30%.

Технологическое развитие мощностей порта, кроме роста его пропускной способности, будет способствовать снижению удельного веса перевалки грузов в стоимости зерна.

А это положительно повлияет на развитие производителей зерновых Приазовья: у них появится дополнительный ресурс для посевной, расчётов с поставщиками удобрений, приобретения сельскохозяйственной техники, и на расширение географии отправок.

Добавленную стоимость создает не только линия причалов, прилегающая к морю, а и регион вокруг порта.

Инвестиционные решения, которые увеличат пропускную способность порта, обеспечат рост грузоперевалки, новые рабочие места, развитие всего зернового кластера Приазовья. А в долгосрочной перспективе – дадут мультиплицированный эффект, который положительно повлияет на конкурентоспособность Украины как ТОП-игрока на мировом рынке сельхозпродукции.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
порт зерно інвестиції експорт

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