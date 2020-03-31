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Кіношедеври про землю: топ-7 фільмів

Кіношедеври про землю: топ-7 фільмів

Верховна Рада підтримала законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення. Що подивитися ввечері, крім засідання парламенту, на "земельну" тему?
Вівторок, 31 березня 2020, 21:01
Андріана Мартинів
керуючий партнер Martyniv Law Firm

"Земля – ​​єдине на світі, що має цінність, адже вона – єдина, що є вічним, і не завадило б тобі зарубати це на носі! Єдине, заради чого варто трудитися, за що варто боротися і померти! ", – відома цитата героя фільму "Віднесених вітром" 1939-го року.

Земля – незмінно величезна цінність і зараз. Бурхливі обговорення закону про ринок землі – тому доказ. 

Команда Martyniv Law Firm підготувала список кіношедеврів про Людину, яка працює на землі.

Фільми будуть цікаві не тільки  представникам агробізнесу, але й стануть пізнавальними для всіх.

1. Фільм Олександра Довженка "Земля", за версією ЮНЕСКО, входить до списку топ-5 шедеврів світового кінематографу.

В основі сюжету – історія простої селянської родини, яка живе в невеликому українському селі.

На думку головного героя Василя Трубенка, коли в їхньому селі з'явиться нова сільськогосподарська техніка, то зі старим укладом життя і колишніми порядками буде покінчено.

Незабаром у створений колгосп прибувають нові трактори, і Василь особисто переорює землю, стираючи наділи та лінію між колективним і приватним.

Через це у селі розгорається неабиякий конфлікт, який обертається драматичними наслідками.

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2. Фільм "Віднесені вітром" – екранізація однойменного роману американської письменниці Марґарет Мітчелл.

 Сюжет фільму розповідає про складні особисті стосунки між жителькою Півдня Скарлетт О'Гара та Ретом Батлером, які розгортаються на тлі громадянської війни в США.

У фільмі також показується й любов Скарлетт до власної землі, до того, що зв'язує її нерозривною ниткою з родючим ґрунтом і дає сили для життя та боротьби.

3. Фантастична драма 2014 року – "Інтерстеллар". Сюжет розвивається у недалекому майбутньому.

Через виникнення посухи з'являється потреба переселити людство на іншу планету у результаті професор Бренд проводить сільськогосподарські експерименти на інших землях.

4. Пригодницька кінострічка "Великий і добрий велетень" режисера Стівена Спілберга розповідає про дівчинку Софі, яка змогла пробудити добро у душі страшного велетня, який її викрав. Смілива дівчинка не тільки навчила його бути добрішим, але й сільському господарству.

5. "Зростаючі міста" – документальний фільм про двох хлопців зі штату Небраска.

Розчарувавшись у своїй мрії виростити органічну їжу у рідному місті, хлопці вирішують пошукати таких самих фермерів, які змогли виростити натуральні продукти

6. Документальний фільм "Реальний бруд фермера Джона" знятий режисером Таггартом Сигелем у 2005 році.

Головний герой Джон, вигнанець суспільства, який намагається змінити своє життя на краще.

Фільм знятий на реальних подіях. Ферма Петерсона є ядром одного з найбільших кооперативів у Сполучених Штатах. 

7. Фільм "Марсіанин", режисера Рідлі Скотт, розповідає про міжпланетну місію "Арес-3", яка потрапила у піщаний буревій, тому була змушена покинути дослідницьку землю.

Біолог Марк Уотні отримав ушкодження скафандра під час негоди й випадково залишився на іншій планеті.

Головний герой починає шукати спосіб протриматися і створює ферму, де вирощує картоплю. На таких запасах він має протриматися ще 4 роки до прильоту наступної місії "Арес-4". 

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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