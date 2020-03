Чи варто панікувати колишнім українським чиновникам

Наше интересное время продуцирует все больше поводов для паники.

На наших глазах формируется клубок кричащих новостей: локальных политических, глобальных эпидемиологических, нефтяных и долларовых.

К ним прибавилась еще одна новость, прочитав которую, многие бывшие госслужащие стали панически вопрошать: "Это правда? Это навсегда?".

28 апреля вступит в силу закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Несмотря на грозное название, этот закон в основном регулирует мониторинг финансовых операций. Особое внимание в законе уделяется финансам так называемых публичных деятелей — PEP (англ. politically exposed person) — нынешних и бывших политиков и госслужащих высокого ранга.

Логика закона в том, что полномочия и власть, которыми наделены публичные деятели, являются источником рисков получения и отмывания коррупционных средств. Поэтому источники происхождения средств PEP проверяются строже.

Одна из новелл закона и стала поводом для панических настроений. Закон определил категорию PEP, и в этих определениях отсутствует указание о трехлетнем сроке, по истечении которого человек не считается публичным деятелем. То есть тот, кто стал РЕР, будет считаться таким всегда.

Однако никакой сенсации здесь нет. Украинский закон принят в рамках имплементации "пятой директивы" ЕС (5AMLD). Эта директива и рекомендации FATF (международной организации по борьбе с отмыванием денег) предусматривают принцип "once a PEP — could always remain a PEP". То есть лицо, которое приобрело статус PEP, признается таким неограниченное время.

Так вот, поверьте мне: даже у нас в стране многие финансовые учреждения не ограничивались старым формальным трехлетним сроком, а закрепляли этот статус навсегда. В других странах такой принцип действует уже несколько лет.

Многие "бывшие" РЕР при консультировании возмущались: "У нас я по закону не РЕР, а у них даже слушать не хотят — сразу присваивают такой статус". Так что нововведение стало сенсацией для достаточно узкого круга людей.

Зато закон расширил круг РЕР, членов их семей и связанных лиц. Он определяет связанных лиц как тех, кто соответствует хотя бы одному критерию.

Известно, что такие лица имеют общее с PEP бенефициарное владение юридическим лицом, трастом или другим подобным правовым образованием или имеют любые другие тесные деловые связи с PEP. Являются конечными бенефициарными владельцами юридического лица, траста или другого подобного правового образования, о которых известно, что они де-факто были созданы для выгоды PEP. Сочетания "другим подобным правовым образованием" и "любые другие тесные деловые связи" дают повод для множества толкований.

К чему это приведет?

Во-первых, нынешним и бывшим госслужащим нужно понимать, что при проведении финансовых операций от них могут потребовать дополнительные документы об источниках происхождения их средств. Непредоставление документов приведет к отказу в проведении операции.

Во-вторых, может существенно увеличиться срок проведения финансовых операций — все документы будут тщательно изучаться и истолковываться. Поэтому по возможности следует планировать такие операции заранее.

В чем самая большая сложность? Вспомните об определении связанных лиц.

Это — самая сложная часть "домашней работы", ведь PEP надо пересмотреть перечень лиц, которые определяются "членами семьи" (не совпадает с определением классического семейного права) и связанных лиц, просмотреть все отношения с бизнес-структурами (не только юридическими лицами).

Таким образом, РЕР и связанным лицам нужно начертить схему своих бизнес-связей и понимать, кого могут признать таковым. С одной стороны, это просто, с другой — поскольку "все время некогда", у большинства руки не доходят.

Если РЕР знают о своем статусе, то многие члены семьи и связанные лица об этом и не подозревают. То, что в одном банке пройдет как простая операция, в другом может быть квалифицировано как операция, связанная с РЕР.

Так что паниковать не стоит, а вот задуматься и определить первоочередные меры нужно. В ином случае спектр последствий может быть непредсказуемым.

На днях пришла новость из Великобритании: в очередной раз арестованы активы дамы из Казахстана. Ее умерший муж был РЕР и его подозревали в коррупции и отмывании средств. Теперь прокуроры доказывают, что она не могла заработать столько, а адвокаты отвечают, что дама приобрела активы после развода.

Этот судебный процесс в английских судах обещает быть дорогим, а ведь проблему можно было предупредить, проконсультировавшись со специалистами.