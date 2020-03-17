Допомога для бізнесу: які заходи має ухвалити парламент

Спалах епідемії коронавірусу COVID-19 спричинив глобальну кризу в економіці багатьох країн світу та зумовлює необхідність мобілізації зусиль представників усіх сфер суспільного життя, зокрема, й бізнес-спільноти.

Бізнес відіграє одну з ключових ролей у запобіганні поширенню вірусних інфекцій – від розробки життєво важливих противірусних препаратів та фінансування заходів із реагування на поширення інфекцій до захисту працівників у країні та за кордоном.

Тому надважливим завданням є розробка пакету заходів для підтримки бізнесу в Україні під час епідемії, а також визначення необхідних мір для оптимізації роботи та захисту працівників від впливу інфекційних захворювань.

Так, із минулого тижня ми почали збирати пропозиції від бізнесу, від різноманітних асоціацій і разом з нашими колегами від комітету з питань фінансової, податкової та митної політики напрацьовуємо різноманітні рекомендації, які завтра будуть подані в сесійну залу.

На погоджувальній раді дуже велику увагу приділили економіці. Була озвучена низка, деякі з них допрацьовуються – частина буде викладена в законопроекті Данила Гетманцева, з яким ми координуємо зусилля.

Те, що не увійде в законопроекти найближчих днів, включатиметься до наступних проектів законів, які Рада ухвалюватиме в позачерговому режимі.

І команди економічного й податкового комітету опрацьовують їх: це стосуватиметься насамперед промисловості, а також інших аспектів, які зазначені в цьому переліку.

Також готується цілий перелік законопроектів стосовно так званого промислового порядку денного.

Рекомендований пакет заходів для підтримки бізнесу в Україні під час пандемії

1. Відстрочення виплати податків для малого та середнього бізнесу на строк до 3–6 місяців.

2.Звільнення від ПДВ логістичних і кур’єрських компаній, які забезпечують громадян життєво необхідними товарами.

3. Податкові пільги для підприємств, що працюють у сферах, які зазнали найбільших збитків − транспорту, туризму, готельного та ресторанного бізнесу, громадського харчування.

4. Видача кредитів за зниженими ставками на пільгових умовах для підприємств малого та середнього бізнесу, відстрочення виплати кредитів для підприємств.

5. Скасування ПДВ (податку на додану вартість) на внутрішні перевезення: залізничним, автомобільним, річковим, морським та повітряним видами транспорту.

Заходи, що допоможуть підприємствам оптимізувати роботу та захистити працівників від впливу інфекційних захворювань

1. Розробка плану дій із метою попередження бізнес-ризиків. Під час його підготовки важливо оцінити:

− наскільки бізнес є стійким до збільшення відсутності працівників на робочих місцях;

− хто є критично важливими працівниками, визначивши, чи можуть вони працювати дистанційно, чи можуть їх замінити інші фахівці;

− можливі збої, складнощі в поставках чи інших бізнес-процесах у зв’язку з поширенням епідемії;

− зміни методів ведення бізнесу для підтримки критично важливих операцій (визначення альтернативних постачальників, аналіз пріоритетів клієнтів).

2. Створення умов для дистанційної роботи: відповідне технічне та програмне забезпечення, перегляд чи розробка політик, що регулюють роботу поза офісом, вибір ефективних платформ комунікації.

3. Забезпечення приміщень компанії антисептичними засобами, одноразовими серветками та проведення додаткових прибирань.

4. Зменшення кількості засідань колективу та обмеження перебування відвідувачів у офісах і на виробництві.

5. Відрядження всередині країни замінити альтернативними методами комунікації, міжнародні відрядження обмежити.

6. Самокарантин для працівників, які прибули з відряджень або відпочинку з "країн поширення вірусу" та інформування менеджерів підприємства про виїзд членів сім'ї працівників до країни, яка класифікується як "країна поширення вірусу".

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7. Із метою запобігання поширенню недостовірної інформації та паніки важливим є вибір способу оперативного інформування працівників про особливості поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

8. Активне сприяння заходам реагування, що застосовуються державними органами.

Наприклад, об’єднання з логістичними партнерами задля забезпечення швидких і безперебійних поставок медикаментів, облаштування та фінансування додаткових виробництв для виготовлення масок, антисептиків тощо.

І я, і мої колеги, усвідомлюємо, що ці вкрай необхідні сьогодні кроки матимуть істотний вплив на бюджет, і що порятунок бізнесу критично позначиться на загальному фінансовому стані держави.

Але саме бізнес після закінчення епідемії зможе вивести нас із прірви, куди нас відкине коронавірус.

Саме тому зараз ми повинні надати йому максимальну допомогу.

Ми не можемо карати людей за те, чого вони не робили – держава зобов’язна протягнути руку допомоги, як це відбувається в усьому світі.