Як Україні не потонути у кризі

Пандемія коронавірусу у світі стала спусковим гачком для нової фінансової кризи.

Через очікування хвороби та карантинні заходи фондові біржі обвалилися, авіакомпанії банкрутують, падають промисловість і споживчий попит.

Це означає, що все більше людей можуть опинитися у фінансовій скруті перед обличчям хвороби.

Щоб пом'якшити наслідки глобальної економічної кризи, українська влада може зробити такі кроки.

Перший — дати гривні поступово девальвувати, водночас не допускаючи паніки на валютному ринку. У цей період НБУ повинен виконувати функцію позичальника останньої надії для банків. Є великий ризик, що ті опиняться під тиском, якщо люди намагатимуться зняти депозити і перевести їх у валюту.

Панічну хвилю може спричинити різке падіння гривні, тому НБУ цілком правильно продає валюту з резервів, стримуючи коливання курсу.

Другий — уряд може запровадити низку короткострокових заходів підтримки для галузей, які найбільше постраждають від кризи: податкові канікули, кредити. При цьому прямі закупівлі продукції, призначеної на експорт, — погана ідея.

Третій — вести контрциклічну бюджетну політику. Не гуляти "на всі", коли є гроші, та економити під час кризи, а навпаки: в гарні роки — створювати запас міцності, а в погані — підтримувати завдяки цьому запасу бізнес та людей.

Під час кризи уряд повинен підвищити свої видатки: робити більше трансфертів і закупівель (один з напрямків — придбання медичних послуг, тестів, обладнання), тимчасово знизити податки для домогосподарств та бізнесу. Проте для цього потрібні зовнішні запозичення, яких не буде в разі оголошення дефолту.

Четвертий — відновити співпрацю з МВФ. Це дозволить отримати фінансування від інших міжнародних інституцій, адже фондовий ринок для України закритий.

П'ятий — надати соціальну підтримку найбільш вразливим громадянам: пенсіонерам, безробітним та хворим. Це дозволить їм пережити найважчі фази кризи і підтримає малий та середній бізнес через створення попиту на його товари.

Такі кроки допоможуть пережити кризу з найменшими втратами.

У великих економічних шоках можуть бути і плюси.

На думку VoxUkraine, кризи можуть стати точкою росту для певних індустрій (онлайн та сервіси доставки), поліпшити якість медичної допомоги (через разову закупівлю якісного обладнання і навчання персоналу) та створити корисні соціальні норми (поширення гігієнічних практик та практик віддаленої роботи).