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Як Україні не потонути у кризі

Як Україні не потонути у кризі

Світу загрожує нова фінансова криза. Як пом'якшити її наслідки?
П'ятниця, 13 березня 2020, 14:47
Юрій Городніченко
доцент Каліфорнійського університету в Берклі

Пандемія коронавірусу у світі стала спусковим гачком для нової фінансової кризи.

Через очікування хвороби та карантинні заходи фондові біржі обвалилися, авіакомпанії банкрутують, падають промисловість і споживчий попит.

Це означає, що все більше людей можуть опинитися у фінансовій скруті перед обличчям хвороби.

Щоб пом'якшити наслідки глобальної економічної кризи, українська влада може зробити такі кроки.

Перший — дати гривні поступово девальвувати, водночас не допускаючи паніки на валютному ринку. У цей період НБУ повинен виконувати функцію позичальника останньої надії для банків. Є великий ризик, що ті опиняться під тиском, якщо люди намагатимуться зняти депозити і перевести їх у валюту.

Панічну хвилю може спричинити різке падіння гривні, тому НБУ цілком правильно продає валюту з резервів, стримуючи коливання курсу.

Другий — уряд може запровадити низку короткострокових заходів підтримки для галузей, які найбільше постраждають від кризи: податкові канікули, кредити. При цьому прямі закупівлі продукції, призначеної на експорт, — погана ідея.

Третій — вести контрциклічну бюджетну політику. Не гуляти "на всі", коли є гроші, та економити під час кризи, а навпаки: в гарні роки — створювати запас міцності, а в погані — підтримувати завдяки цьому запасу бізнес та людей.

Під час кризи уряд повинен підвищити свої видатки: робити більше трансфертів і закупівель (один з напрямків — придбання медичних послуг, тестів, обладнання), тимчасово знизити податки для домогосподарств та бізнесу. Проте для цього потрібні зовнішні запозичення, яких не буде в разі оголошення дефолту.

Четвертий — відновити співпрацю з МВФ. Це дозволить отримати фінансування від інших міжнародних інституцій, адже фондовий ринок для України закритий.

П'ятий — надати соціальну підтримку найбільш вразливим громадянам: пенсіонерам, безробітним та хворим. Це дозволить їм пережити найважчі фази кризи і підтримає малий та середній бізнес через створення попиту на його товари.

Такі кроки допоможуть пережити кризу з найменшими втратами.

У великих економічних шоках можуть бути і плюси.

На думку VoxUkraine, кризи можуть стати точкою росту для певних індустрій (онлайн та сервіси доставки), поліпшити якість медичної допомоги (через разову закупівлю якісного обладнання і навчання персоналу) та створити корисні соціальні норми (поширення гігієнічних практик та практик віддаленої роботи).

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
фінансова криза уряд МВФ

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