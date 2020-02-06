Закон про фінансовий моніторинг: до чого готуватися компаніям

В декабре 2019 года президент подписал закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем…". 29 апреля 2020 года он вступает в силу.

В первой части обзора закона я рассказал о ключевых нововведениях и наиболее проблемных точках.

В этой части я остановлюсь на расширении перечня субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ), ответственности, штрафах и казусах закона.

Новый перечень субъектов первичного финансового мониторинга

К моему удивлению, немногие знают, что адвокаты и аудиторы уже являются субъектами первичного мониторинга, у них уже есть ряд обязанностей перед Госфинмоном. Новый закон расширяет перечень СПФМ и устанавливает ряд дополнительных обязанностей для них.

Добавляются бухгалтеры, налоговые консультанты, адвокаты, которые действуют индивидуально, лица, оказывающие услуги по созданию, обеспечению деятельности либо управлению юрлицами, консультанты в сфере купли-продажи недвижимости и поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов.

Единственное исключение — выполнение таких обязанностей в рамках трудового договора с предприятием.

Интересно, что уже в статье 10, определяющей особенности деятельности СПФМ, народные депутаты "потеряли" аудиторов и налоговых консультантов.

Новым законом нотариусы, адвокаты и другие юристы признаются СПФМ, если они участвуют от имени клиента или помогают планировать либо участвовать клиенту в таких операциях.

Купля-продажа недвижимости или управление имуществом при финансировании строительства жилья. Купля-продажа субъектов хозяйствования и корпоративных прав. Здесь возникает вопрос касательно акций, долей и иных прав в образованиях, не являющихся юридическими лицами. Управление средствами, ценными бумагами или другими активами клиента. Открытие и/или управление банковским счетом или счетом в ценных бумагах. Привлечение средств, необходимых для создания юридических лиц и фондов, обеспечение их деятельности или управление ими. Создание, обеспечение деятельности или управление юридическими лицами, фондами, трастами или другими подобными правовыми образованиями.

Есть и хорошая новость. Нотариусы, адвокаты и другие юристы освобождены от обязанности осуществлять надлежащую проверку и отчитываться перед Госфинмоном о своих подозрениях, если они защищают клиента, представляют его интересы в судебных органах и в делах досудебного урегулирования споров, предоставляют консультации в отношении защиты и представительства клиента.

Де-факто этим созданы специальные условия, которые позволяют обойти применение данного закона. Я как адвокат, конечно, рад такой лазейке, но как гражданин, ратующий за борьбу с отмыванием средств, против положения, которое сокращает большую часть обязанностей нотариусов и адвокатов.

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Более строгие обязанности СПФМ

Все СПФМ, кроме тех, кто осуществляет деятельность единолично, обязаны создать и имплементировать внутренние правила финансового мониторинга.

Все они должны стать на учет в Госфинмоне и выполнять ряд обязанностей: надлежащую проверку клиентов, мониторинг финансовых операций клиента, уведомлять Госфинмон о подозрительных финансовых операциях, определять законность источников средств в рамках финансовых операций клиентов.

СПФМ обязаны уведомлять Госфинмон об обнаруженных отличиях в информации о UBO (конечный бенефициар), которая содержится в ЕГР (едином государственном реестре), и информации, полученной самим СПФМ.

Иными словами, если СПФМ по результатам надлежащей проверки определит, что информация в ЕГР не соответствует выводам СПФМ, у него есть обязанность сообщить об этом Госфинмону.

СПФМ обязан сохранять информацию, полученную в результате проверки клиента, в течение пяти лет после прекращения деловых отношений с ним.

Госфинмон получает безграничные полномочия?

Одной из наиболее скандальных норм закона является обязанность СПФМ обеспечивать полный доступ субъектов государственного финансового мониторинга и правоохранительных органов к документам и информации, находящихся во владении СПФМ.

По сути, в законе отсутствуют требования к получению правоохранительными органами судебного решения для доступа к документам СПФМ и не указан перечень таких документов.

Получается, что на основании этой нормы любой правоохранительный орган может требовать предоставить ему всю информацию и документы СПФМ. Феноменально! К сожалению, народные депутаты не поддержали правку, которая предлагала исключить из закона эту норму.

Все предприятия и организации, которые не являются СПФМ, будут обязаны на запрос Госфинмона предоставить ему информацию о финансовых операциях, лицах, принимавших участие в этих операциях, справки и копии документов, которые необходимы Госфинмону для выполнения его задач.

Этому органу предоставлены очень широкие полномочия. Выходит, Госфинмон имеет право получить от любого предприятия любую информацию и документы о любой финансовой операции. Отсутствуют указания на порядок уведомления предприятия Госфинмоном и какие-либо ограничения его полномочий.

Усложнение жизни аудиторам

Большую дискуссию вызвал раздел закона об ответственности. Представители аудиторских компаний даже высказывали мнение, что вслед за принятием закона последует уход из рынка многих небольших и средних по размеру дохода игроков. В этих словах есть логика — штрафы действительно серьезные.

За неподачу, несвоевременную подачу или несоблюдение порядка подачи уведомления Госфинмону СПФМ грозит штраф 340 тыс грн, а за несоблюдение порядка надлежащей организации и проведения финансового мониторинга СПФМ грозит штраф до 10% годового оборота, но не более чем 135,15 млн грн.

Учитывая широкие трактовки нового закона, запутанность текста, ряд противоречивых норм и отсутствие четких правил, такой штраф — это угроза для каждого СПФМ. При этом в случае совершения двух или более нарушений закона общая сумма штрафа для СПФМ не может превышать 27 млн грн. Такое себе "окно" для нарушителей нормы, которая предполагает штраф до 135 млн грн.

Благодаря правкам, правда, удалось отстоять норму, что за одно нарушение закона не может быть применено больше одной меры ответственности. Иначе закон позволял бы и оштрафовать нарушителя, и лишить его лицензии.

Изменения в другие законы

Далее — об изменениях в закон "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований". Новый закон вносит требования, уж слишком отягчающие жизнь украинского бизнеса.

Закон устанавливает, что все юридические лица Украины подают государственному регистратору информацию о бенефициарном собственнике и структуру собственности в течение трех месяцев после того, как будет установлена форма и содержание такой структуры.

Это значит, что для начала Минфин должен будет разработать и утвердить форму структуры собственности, что произойдет предположительно в течение одного-двух месяцев после вступления нового закона в силу.

В течение трех месяцев абсолютно все предприятия должны будут предоставить регистратору соответствующую информацию.

Согласно новому закону, структура собственности — это документально подтвержденная структура взаимоотношений между физическими и юридическими лицами, которая позволяет установить конечных бенефициарных собственников или их отсутствие у украинского предприятия.

То есть вслед за обновлением уставов все снова отправятся к регистраторам обновлять информацию о бенефициарных собственниках. Только в этот раз на это дается не один год, а три месяца.

При этом все украинские предприятия при внесении любых изменений в госреестр будут обязаны повторно подавать структуру собственности, предоставлять выписку из иностранного реестра (если участник — иностранная компания), а также нотариально заверенную копию паспорта бенефициарного собственника.

Уже вижу недоумение иностранных инвесторов. Особенно если учесть, что не во всех странах в принципе возможно заверить копию паспорта у нотариуса.

Самое важное в этом — что такая информация предоставляется регистратору при каждом регистрационном действии независимо от того, менялся бенефициарный собственник или остался тот же.

Аналогичный пакет документов будет предоставляться всеми предприятиями Украины ежегодно, независимо от наличия изменений, в течение 14 календарных дней со дня государственной регистрации соответствующего предприятия.

Все предприятия также будут обязаны уведомлять регистратора об изменениях в структуре собственности и предоставлять ему подтверждающие документы в течение 30 рабочих дней со дня таких изменений.

При этом усиливается ответственность руководителя юридического лица или его уполномоченного лица за невыполнение указанных требований закона. Размер штрафа теперь составит от 17 тыс грн до 51 тыс грн.

Как видно, закон непростой, требует внимательности от юристов и содержит немало противоречий, которые рискуют вызвать сложности в применении.