"Чорні лебеді" для курсу гривні

От причепилися передові економісти до наших ОВДП, які активно скуповують нерезиденти: бачать там піраміду, ризики для курсу тощо. Але ризики для курсу гривні там невеликі.

По-перше, якщо іноземцям сильно і одночасно "припре" вийти з тих ОВДП, то вони просто цього не зможуть зробити, бо ніхто у них то не купить. А якщо і купить, то зі знижкою 40–60%. Відповідно, багато валюти накупити на виручені гроші вони не зможуть.

Друге і головне - як би там не було, про такий ризик вже говорено-переговорено, він є зрозумілим і до нього готові в тому числі в НБУ. Тобто проблема чітко окреслена, ситуація під контролем.

Але скільки в нашому платіжному балансі є інших "потенційних пірамід", не меншого ніж ОВДП розміру, які не є ані зрозумілими, ані окресленими.

І там може статися все що завгодно, і до цього в нас ніхто не готовий.

Ось два приклади.

Приклад 1

Стаття платіжного балансу "торгові кредити", яка "принесла" в Україну у 2019 році рекордні 4,2 млрд доларів (майже стільки ж, як і валюта від покупців ОВДП).

В теорії – це валюта, яку недоплатили наші імпортери (хоча на практиці це може бути все, що завгодно).

А якщо так, то цю валюту тре буде віддавати вже і зараз. І якщо ці долари/євро/юані дійсно треба буде віддавати – то наслідки для гривні будуть в рази тяжчими, ніж від малоймовірної втечі нерезидентів з ОВДП.

І проблема в тому, що в НБУ не розуміють природу цих кредитів, а отже, ніяк не готові до можливого "шухеру".

Приклад 2

Стаття платіжного балансу "готівкова валюта поза банками", яка "винесла" з фінансової системи країни в невідомому напрямку 3,4 млрд доларів у 2019 році.

При чому тенденція "виносу" досить промовиста: 0,4 – 2,4 – 3,4 млрд доларів відповідно у 2017, 2018, 2019 роках.

Ці долари, що зникають невідомо куди, теж можуть негативно вплинути на курс гривні.

І схоже, що природа цього виносу теж незрозуміла нашим регуляторам. Бо вони не знаходять кращого рішення, ніж очікувати, що ця проблема вирішиться сама собою.

НБУ очікує, що "виніс готівки" зменшиться до 1,1 млрд доларів у 2020 році.

Чому у них такі очікування – мабуть, вони і самі не розуміють. А якщо їх прогноз не здійсниться, і продовжиться тенденція зростання?

Стануть чи ні ці невеличкі статті платіжного балансу чорними лебедями для гривні – важко сказати.

Але якщо у нас і буде чорний лебідь, то народиться від десь у таких статтях, а не на ринку ОВДП.

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