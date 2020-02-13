Кілька питань десятиліття: майбутнє капіталізму, криза диктатур та інші відповіді

Начало нового десятилетия было полно прогнозов. Мир пытался заглянуть в будущее хотя бы на десять лет.

Давайте определимся с ключевыми социальными и экономическими ориентирами.

Их озвучили автор книги "Экономист заходит в бордель: и другие неожиданные места для понимания риска" Эллисон Шрагер и Яша Моунк, написавший бестселлер "Народ против демократии".

Прогнозы первой опубликовало издание Foreign Policy, второго — The Atlantic. Я хочу их прокомментировать.

Социализм или капитализм?

Мы много говорим о кризисе капитализма. Давос в этом году поставил экономической системе чуть ли не клинический диагноз.

Капитализм мертв, говорили некоторые в Швейцарии. Капитализм будет жить и процветать — ключевая мысль экономистки Эллисон Шрагер. Я тоже не склонен хоронить капитализм, даже несмотря на все перекосы, созданные этой системой.

Основной спор социалистов и капиталистов касается границ вмешательства государства в экономику. Социал-демократия по-европейски — это не модель СССР, Китая времен Мао либо Северной Кореи.

Сегодня социалисты хотят не столько национализации ключевых отраслей, сколько сделать государство основным инвестором в инфраструктуру, направленную на декарбонизацию производства и жизни сообществ. Также они хотят снизить риски для работников — оградить их от экономического шока.

Эллисон Шрагер считает, что избавиться от всех неопределенностей — не такая уж и хорошая идея. Ведь именно риск — стимул роста. Государство вряд ли будет рисковать и, соответственно, не станет "лабораторией инноваций". Эта роль ему чужда. Наоборот — бюрократы будут пытаться сохранить статус-кво.

По поводу неравенства тоже есть интересная мысль. Шрагер называет его "терпимым", если у бедных будет шанс стать богатыми. Этот шанс, согласитесь, в нынешний век куда более реальный, нежели в другие исторические периоды.

Разделение между владельцами капитала и работниками не такое явное, как раньше. Многие владеют акциями компаний либо инвестируют в частный бизнес.

Решение проблем капитализма в будущем — это создание его более инклюзивной версии. Сгладить острые углы могут правительственные программы, но это не социализм, а построение более эффективного капитализма.

Спад интереса молодежи к политике

Яша Моунк дает несколько прогнозов о следующем десятилетии. 17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг стала человеком года по версии Time, а в Давосе по-особому чествуют молодежь. Однако Моунк все равно прогнозирует: заинтересованность политикой у молодежи вскоре пойдет на спад.

В прошлом десятилетии ее "зацепили" волна крайне правого популизма и бездействие истеблишмента перед климатической угрозой.

Судя по опыту двадцатого века, вскоре активность сменится более спокойным периодом. Студенческий активизм 1960-х годов сменили спокойные 1970-е годы, а на смену яппи 1980-х годов пришли аполитичные 1990-е годы. Получается, феномен Греты тоже временный. Посмотрим, сработает ли эта логика.

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Кризис диктатур и новая модель популизма

Народнические диктатуры тоже заигрались в популизм. От их действий страдают свобода слова и независимые институты. Так было всегда, но когда пострадает экономика, люди, ожидаемо, "прозреют".

Впрочем, следующее десятилетие станет золотым для популистов. Популизм будущего — это модель нынешнего Бориса Джонсона, а не Дональда Трампа. Без экстремистских взглядов на расу и культуру.

Да и вообще — консерваторы типа мистера Бориса смогут запросто привлекать голоса как иммигрантов, так и представителей религиозных меньшинств. Ведь последние тоже, как правило, социально консервативные. Политикам главное отказаться от того самого экстремизма.

Падение политического влияния соцсетей

"Городские сумасшедшие" существовали во все времена. Только раньше они пытались пробиться в медиа письмами и звонками, а сейчас используют прямой выход в свет — социальные сети. Очевидно, что публичная критика (хуже, если истерия) подталкивает политиков и бизнес к определенным действиям.

Ключевые лица принимают решения из-за давления небольшого числа политически активных и идеологически экстремальных людей из соцсетей. Часто их ошибочно воспринимают как мнение "широкой общественности".

Платформы, даже Facebook и Twitter, не релевантны к реальному миру. Это начинают понимать политики, что снизит политическое влияние соцсетей.

Более богатый и более равный мир

США показали пример, как можно расти. В 2019 году зарплата низкооплачиваемых слоев населения росла вдвое быстрее, чем топ-специалистов. Другие развитые демократии могут использовать этот опыт улучшения уровня занятости. Это обязательно приведет к повышению зарплаты.

Меняется структура мирового неравенства. Доходы в Индии и Китае росли быстрее, чем в состоятельных странах — Швеции или Австралии. Мир уже стал более равным, нежели в начале прошлого десятилетия. Прорыв возможен в 2020-2030 годах, когда будут расти Африка и менее развитые части Азии.

Прогноз для Украины

Мне хочется верить, что расти будет и наша страна.

Азиатские "тигры" всегда показывали остальному миру клыки. В конкурентной среде Украине пора перестать быть толерантной во всех отношениях. Пока что наши политики лишь красиво улыбались, а надо бы и характер проявить. Отстоять украинскую позицию и добавить смысла в экономическую политику.

Я уверен, что национальный протекционизм — одно из возможных решений. Инклюзивная версия капитализма, о которой писала Эллисон Шрагер, — отчасти тоже. Дерегуляция экономики и диджитализация — обязательные условия успешности в следующем десятилетии.

4% — минимальный рост ВВП на ближайшие годы. Этого хватит для "поддержания штанов", но мы должны расти куда больше: 7-9% в год. Тут уж как повезет с профессионалами в правительстве.