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Любов утрьох: облігації, гривня та державний борг

Любов утрьох: облігації, гривня та державний борг

Яким був 2019 для гривні та чого чекати в 2020 році?
Понеділок, 10 лютого 2020, 09:00
Костянтин Стеценко
засновник групи ICU

Український ринок держоблігацій у 2019 році продемонстрував стрімке зростання та допоміг уряду значно поліпшити боргові показники.

Не малу роль в цьому зіграли нерезиденти, які активно купували ОВДП.

Ралі 2019

Чекаючи чергову хвилю сезонного зміцнення гривні, іноземці активізувалися на ринку ОВДП вже в січні минулого року.

Потім, разом з прогнозами зниження облікової ставки НБУ, портфель нерезидентів продовжував зростати, при цьому їх фокус змістився з короткострокових випусків на папери з терміном обігу у 2–3 роки.

Нову хвилю попиту принесло спрощення доступу для іноземців на цей ринок наприкінці травня — Міністерство фінансів і Національний банк України забезпечили лінк між державним депозитарієм і міжнародним депозитарієм Clearstream.

Іноземцям більше не потрібно, як це було раніше, долати бюрократію: відкривати рахунок в українському банку й укладати договір з локальним брокером для торгівлі облігаціями.

Тепер у них є прямий доступ до паперів через загальноприйняту міжнародну систему.

Завдяки, зокрема, цьому нововведенню з кінця травня і до кінця року іноземці придбали ОВДП на суму понад 70 млрд грн, або понад 3 млрд доларів, а на початок 2020 року портфель нерезидентів становив уже 117,7 млрд грн або майже 5 млрд доларів.

 Це 14,2% від загального обсягу ОВДП в обігу.

 

Джерело: НБУ, ICU

Ще одним етапом розвитку ринку ОВДП в минулому році стала можливість розміщення ОВДП через термінал Bloomberg, що дозволило підвищити прозорість ринку.

Також це перший крок до можливого залучення на первинний ринок нерезидентів з використанням доступу через міжнародний депозитарій.

Мускуляста гривня

Великий приплив коштів з-за меж України, який супроводжувався продажем валюти в Україні, дозволив гривні сильно наростити свої позиції й стати одним з лідерів за зміцненням щодо долара у світі.

Зростання курсу гривні за підсумками року склало 16,6%.

Для порівняння, цей же показник у єгипетського фунта склав 11,7%, у нігерійської найри – 0,4%, тоді як аргентинське песо, бразильський реал і турецька ліра навпаки втратили 37%, 6,5% і 9% відповідно.

 

Джерело: Bloomberg, ICU

Україна на тлі інших країн

Якщо порівнювати Україну з іншими країнами, що розвиваються, то частка нерезидентів-власників держборгу в Україні трохи вища, ніж в Туреччині, але значно нижча, ніж в інших країнах, найближчими з яких будуть Угорщина, Єгипет і Польща.

 Якщо ж із загального обсягу ОВДП виключити портфель НБУ, який становить понад 40%, то за часткою нерезидентів України буде вже вище цих країн.

Але при цьому участь іноземців в гривневому боргу все ж нижча, аніж у Росії чи Чехії. А в абсолютних цифрах і розмір боргу, і тим паче, рівень присутності іноземців на ринку ОВДП — один з мінімальних серед сусідів та країн порівняння.

 

Джерело: НБУ, іноземні регулятори, ICU 

При цьому присутність нерезидентів на ринку ОВДП дозволила Мінфіну істотно знизити ставки по ОВДП: з 19–21% на початку минулого року до 10–11% на початку 2020 року.

Тепер крива дохідності українських облігацій знаходиться поблизу Нігерії та Туреччини, але нижче Єгипту та Гани.

 З одного боку, відносно невисокі рівні дохідностей свідчать про менший рівень ризику інвестування в такі інструменти, а з іншого — дозволяють державі зменшувати витрати на обслуговування боргу, спрямовуючи на ці цілі все меншу частину доходів бюджету.

 

Джерело: Bloomberg, ICU

Зміцнення національної валюти разом зі збільшенням гривневої частини в структурі боргу дозволило також значно поліпшити боргові показники країни.

Якщо в кінці 2018 року відношення боргу до ВВП в Україні становило майже 61%, то за підсумками 2019 року, цей показник майже впритул наблизився до 50%, про що свідчить рівень боргу й очікуваний аналітиками ICU рівень зростання ВВП.

А у 2020 році відношення боргу до ВВП в Україні може досягти навіть 47%.

Порівняно з країнами Східної Європи, виходячи з прогнозів МВФ, за підсумками 2020 року цей показник буде на рівні Польщі, але вищий, аніж у Чехії або Туреччини.

Проте відношення боргу до ВВП України в кінці 2020 року буде значно нижчим, ніж в Угорщини, Гани та Кот-д'Івуару.

А порівняно з Єгиптом Україна просто цвіте — відношення боргу до ВВП у Єгипті наприкінці 2020 року за прогнозами МВФ може скласти 84%.

 

 

Джерело: WEO, МФУ, Держстат, ICU

Прогноз на 2020 і більш віддалене майбутнє

Така позитивна динаміка боргу разом зі зниженням інфляції та пом'якшенням монетарної політики продовжують залучати іноземців у гривневі облігації.

Ми очікуємо на подальше зростання вкладень іноземних інвесторів у гривневі облігації і в 2020 році. За нашими оцінками, нерезиденти можуть вкласти в гривневі облігації ще близько 50 млрд грн в цьому році, збільшивши портфель до 170 млрд грн, або близько 7 млрд доларів.

Такий попит продовжує впливати і на процентні ставки, поступово знизивши їх вже до 10%.

При збереженні низької інфляції та пом'якшенні монетарної політики тенденція зниження ставок може продовжитися.

Міністерство фінансів і Національний банк не планують зупинятися на досягнутому. Мета удосконалення ринку держборгу закріплена і в стратегії розвитку фінансового сектора України.

Ставки вниз: як зниження облікової ставки сприяє росту економіки

Зокрема, протягом декількох років планується плавний перехід до розміщення на внутрішньому ринку тільки гривневих інструментів, ключові з яких можуть бути включені в індекс JP Morgan GBI-EM.

Також передбачається забезпечення доступу нерезидентам до первинного ринку ОВДП через міжнародний депозитарій.

При цьому коло депозитаріїв може бути розширене, в тому числі через підключення до Euroclear, що ще більше розширить базу потенційних інвесторів.

Щодо вторинного ринку ОВДП, то він продовжує розвиватися, а обсяги торгів — зростати. За 2019 рік обсяг біржових торгів держоблігаціями виріс на 20% і досяг 295 млрд грн, або 97% від загального обсягу біржових торгів цінними паперами.

Однак не менш активний позабіржовий ринок, на якому йдуть торги за участю іноземних інвесторів. Саме з метою розвитку цього сегменту Bloomberg спільно з первинними дилерами розробляє систему торгівлі ОВДП на базі своєї платформи.

З огляду на наш досвід роботи з клієнтами, не менше половини портфеля ОВДП нерезидентів сформувалося з використанням рахунків в Clearstream, тож новий майданчик дозволить спростити торгівлю з іноземцями, а також підвищить прозорість вторинного ринку і ліквідність українських облігацій.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
гривня курс ОВДП державний борг

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