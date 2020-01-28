Справжні патріоти платять податки

Украина и украинцы переживают нешуточный и в целом конструктивный всплеск патриотизма.

Примеров тому много: oт Дня вышиванки до замечаний, которые я (финн, рожденный в Болгарии) получаю в Интернете о том, что в Украине я должен использовать "державную мову"!

Я полагаю, что все украинцы, вне зависимости от уровня своего патриотизма, хотят и мечтают о том, чтобы они и их дети жили в комфортной, стабильной и успешной стране.

Такую жизнь невозможно представить в отсутствие работающих государственных институтов и хорошего уровня услуг, которые они представляют.

Это и учитель, который обучает наших детей; и врач, который нас лечит; и судья, который обеспечивает правосудие; и полицейский, который следит за безопасностью дорожного движения и т. д.

Это все стоит денег, а деньги, как мы знаем, поступают в основном от того, что физические и юридические лица (те же физические, но в другой форме) платят налоги.

И все бы хорошо, но украинцы, судя по всему, ограничивают свой патриотизм вышиванками и налогов платят очень мало!

Насколько не платят? В 2014 году, авторитетный исследователь теневой экономики Фридрих Шнейдер оценивал размер "тени" в Украине в 52,8%.

К 2018 году доля упала до 45%, но это, по-прежнему, ужасающе много! В данном процессе участвует большая часть населения.

1) Организованная контрабанда. Эксперты оценивают потери бюджета от серого импорта и контрабанды на уровне 63-93 млрд грн в год.

2) Большие акулы бизнеса – из-за подозрительных схем ухода от налогов в сфере одного только агроэкспорта (а есть еще энергетика, металлургия, банковское дело и т.д.) в период с 2015 по 2017 год Украина недополучила налоговых доходов на сумму более одного миллиарда долларов.

3) Средний и мелкий бизнес, в котором массово берут наличными и/или платят зарплату "в конвертах" – половина украинских предприятий платит зарплату "в конвертах".

4) Сами граждане, которые сдают неофициально бабушкину "двушку", соглашаются получать зарплату "в конвертах" и т.д.

Среди перечисленных категорий граждан большинство тоже патриоты и искренне (надеюсь) хотят, чтоб в Украине все становилось лучше!

Также у всех них есть весомое в их глазах оправдание: "незачем платить налоги, их же все равно разворуют!".

Я бы сказал, что это очень шаткая и не очень гражданская позиция.

Горькая ирония состоит в том, что сэкономив деньги на налогах, украинцы все равно их платят, только в другой форме, неофициально, в качестве поборов и взяток, не имея при этом никаких прав: поборы в школе на ремонт физкультурного зала, взятка врачу, чтоб сделал свою работу нормально, дополнительный ремонт машины из-за плохих дорог и т. д.

Как можно (и нужно!) изменить ситуацию. Я вижу три пути, первые два из которых, могут принести результаты довольно-таки быстро, если на то будет политическая воля.

В первую очередь направить внимание и усилия государства на борьбу с большими неплательщиками.

В этом одни выгоды: с меньшими усилиями и быстрей можно получить больше денег в бюджет, а также получить значительные политические дивиденды, показав большинству, что "продвинутая" финансово-экономическая элита не является неприкасаемой.

Это легче сказать, чем сделать – на днях прошла новость, что СБУ поймало сотрудников самой налоговой службы Украины в криминальной схеме по уклонению от уплаты налогов в размере 500 млн грн в месяц.

Loading...

Во-вторых, нужно упростить налоги (а часто и снизить) для большинства экономических субъектов – собираемость налогов реально важнее, чем их теоретические уровень и количество!

Мой любимый пример – патентный налог: парикмахерская размером до 30 кв м платит годовой налог в размере Х гривен. Просто и ясно и для парикмахера, и для государства.

В-третьих, необходимо целенаправленная PR-кампания, наглядно и непрерывно апеллирующая ко всем украинцам и демонстрирующая, что происходит, когда и если они не платят налоги.

Безусловно, только платить налоги – мало! Также важно, чтоб государство/чиновники, как минимум, не воровали деньги и, как максимум, расходовали бы их оптимально.

Но! Платить налоги – это не просто обратная сторона медали. Это и есть сама медаль. Без налогов нет государства!

Любить свою родину только когда не больно (в контексте статьи: финансово) не очень искренне, не очень патриотично и не очень честно. Настоящие патриоты платят налоги!