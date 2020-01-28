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Справжні патріоти платять податки

Справжні патріоти платять податки

Чи платять українці податки, як це впливає на їх комфорт та що повинна робит держава? (рос)
Вівторок, 28 січня 2020, 08:59
Петер Зашев
професор (ад'юнкт) у Стокгольмській школі економіки

Украина и украинцы переживают нешуточный и в целом конструктивный всплеск патриотизма.

Примеров тому много: oт Дня вышиванки до замечаний, которые я (финн, рожденный в Болгарии) получаю в Интернете о том, что в Украине я должен использовать "державную мову"!

Я полагаю, что все украинцы, вне зависимости от уровня своего патриотизма, хотят и мечтают о том, чтобы они и их дети жили в комфортной, стабильной и успешной стране.

Такую жизнь невозможно представить в отсутствие работающих государственных институтов и хорошего уровня услуг, которые они представляют.

Это  и учитель, который обучает наших детей; и врач, который нас лечит; и судья, который обеспечивает правосудие; и полицейский, который следит за безопасностью дорожного движения и т. д.

Это все стоит денег, а деньги, как мы знаем, поступают в основном от того, что физические и юридические лица (те же физические, но в другой форме) платят налоги.

И все бы хорошо, но украинцы, судя по всему, ограничивают свой патриотизм вышиванками и налогов платят очень мало!

Насколько не платят? В 2014 году, авторитетный исследователь теневой экономики Фридрих Шнейдер оценивал размер "тени" в Украине в 52,8%.

Что такое теневая экономика и как с ней бороться

К 2018 году доля упала до 45%, но это, по-прежнему, ужасающе много! В данном процессе участвует большая часть населения.

 1) Организованная контрабанда. Эксперты оценивают потери бюджета от серого импорта и контрабанды на уровне 63-93 млрд грн в год.

2) Большие акулы бизнеса – из-за подозрительных схем ухода от налогов в сфере одного только агроэкспорта (а есть еще энергетика, металлургия, банковское дело и т.д.) в период с 2015 по 2017 год Украина недополучила налоговых доходов на сумму более одного миллиарда долларов.

 3) Средний и мелкий бизнес, в котором массово берут наличными и/или платят зарплату "в конвертах" – половина украинских предприятий платит зарплату "в конвертах".

4) Сами граждане, которые сдают неофициально бабушкину "двушку", соглашаются получать зарплату "в конвертах" и т.д.

Среди перечисленных категорий граждан большинство тоже патриоты и искренне (надеюсь) хотят, чтоб в Украине все становилось лучше!

Также у всех них есть весомое в их глазах оправдание: "незачем платить налоги, их же все равно разворуют!".

Я бы сказал, что это очень шаткая и не очень гражданская позиция.

Горькая ирония состоит в том, что сэкономив деньги на налогах, украинцы все равно их платят, только в другой форме, неофициально, в качестве поборов и взяток, не имея при этом никаких прав: поборы в школе на ремонт физкультурного зала, взятка врачу, чтоб сделал свою работу нормально, дополнительный ремонт машины из-за плохих дорог и т. д.

Как можно (и нужно!) изменить ситуацию. Я вижу три пути, первые два из которых, могут принести результаты довольно-таки быстро, если на то будет политическая воля.

В первую очередь направить внимание и усилия государства на борьбу с большими неплательщиками.

 В этом одни выгоды: с меньшими усилиями и быстрей можно получить больше денег в бюджет, а также получить значительные политические дивиденды, показав большинству, что "продвинутая" финансово-экономическая элита не является неприкасаемой.

Это легче сказать, чем сделать – на днях прошла новость, что СБУ поймало сотрудников самой налоговой службы Украины в криминальной схеме по уклонению от уплаты налогов в размере 500 млн грн в месяц.

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Во-вторых, нужно упростить налоги (а часто и снизить) для большинства экономических субъектов – собираемость налогов реально важнее, чем их теоретические уровень и количество!

Мой любимый пример – патентный налог: парикмахерская размером до 30 кв м платит годовой налог в размере Х гривен. Просто и ясно и для парикмахера, и для государства.

В-третьих, необходимо целенаправленная PR-кампания, наглядно и непрерывно апеллирующая ко всем украинцам и демонстрирующая, что происходит, когда и если они не платят налоги.

Безусловно, только платить налоги – мало! Также важно, чтоб государство/чиновники, как минимум, не воровали деньги и, как максимум, расходовали бы их оптимально.

Но! Платить налоги – это не просто обратная сторона медали.  Это и есть сама медаль. Без налогов нет государства!

Любить свою родину только когда не больно (в контексте статьи: финансово) не очень искренне, не очень патриотично и не очень честно. Настоящие патриоты платят налоги!

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
податки бізнес Україна тіньова економіка

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