Як нам розширити експорт товарів

Украина является экспортно-ориентированным государством. Именно экспорт обеспечивает стране львиную долю ВВП.

Поэтому вопрос необходимости создания государственного института торговых атташе становится приоритетным и требует незамедлительного решения.

Я не раз писал о необходимости создания эффективной модели государственного лоббизма интересов отечественных производителей за рубежом.

Одним из ключевых инструментов этого механизма должны стать торговые представители государства. Хочу еще раз остановиться на основных функциях, полномочиях и потенциальных выгодах от деятельности торговых атташе.

Эта практика распространена во всем мире. Торговые представители успешно лоббируют интересы производителей США, стран ЕС. В Китае их работа является основой государственной стратегии продвижения товаров на мировые рынки.

Такой институт государственной власти позволяет стране быть в постоянном фокусе на рынках присутствия национального бизнеса. В наших условиях крупные украинские компании могут содержать заграничные офисы, но далеко не в каждой стране, это достаточно накладно. Что уж говорить о среднем и малом бизнесе?

Долгие годы Украина пребывает в ситуации, когда бизнес не имеет информации о потенциальных странах, контрагентах и не владеет текущей ситуацией на зарубежных рынках. Посольства бизнесу не в помощь.

Посол — политическая фигура, он физически не может заниматься коммерцией или лоббированием бизнес-интересов. Кроме того, посольства перегружены.

Создание на государственном уровне института торговых атташе, который будет действовать в составе посольств Украины, позволит сформировать базу для торговых переговоров, обеспечивая бизнесу более высокий статус.

Это совершенно другой уровень контактов, всегда свежая, более глубокая аналитика рынков, содействие всевозможными государственными и негосударственными каналами продвижению украинского экспорта.

Схожие функции выполняет Торгово-промышленная палата Украины. Вопрос лишь в том, что ТПП не может подняться на уровень государственного лоббизма. Кроме того, возникает вопрос эффективности подобных структур.

Торговый атташе государства мониторит ситуацию с точки зрения происходящих за рубежом политических процессов и с точки зрения бизнес-климата. Он получает обратную связь от рынка и понимает, какие торговые барьеры уже есть, какие будут создаваться, как более эффективно лоббировать их отмену.

ТПП же замыкается исключительно на координации взаимоотношений бизнеса с бизнесом, причем далеко не во всех странах такая координация эффективна.

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Также я бы добавил необходимость создания еще одного ключевого государственного ведомства — кредитно-экспортного агентства. О нем давно говорят, но никак не могут запустить, потому что эта структура больше ассоциируется с системой кредитования бизнеса, ориентированного на экспорт.

Однако зачем нам запускать еще один де-факто банк?

Почему бы не внедрить механизм страхования экспорта? Два государства договариваются между собой о том, что если компании проходят верификацию кредитно-экспортного агентства и имеют страховой полис, они могут страховать свои риски на зарубежных рынках, особенно в странах Африки и Азии.

Тогда бизнес не нужно кредитовать, его достаточно застраховать. В случае возникновения страховых случаев государство предъявит страховые полисы другому государству и вернет бизнесу вложенные деньги.

Говоря о приоритетах внешней торговой политики Украины, я бы отметил, в первую очередь, логистически близкие регионы. Безусловно, нам нужно наращивать свое присутствие в странах ЕС и Ближнего Востока.

Это Арабские Эмираты, которые являются ближневосточным торговым хабом. Возможно, это и Саудовская Аравия. По крайней мере, эта страна интересна для аграрного сектора, так как является нетто-импортером сельхозпродукции.

Если произойдет Brexit, мы обязательно должны выходить на рынки Великобритании, которая импортирует 40% продукции сельского хозяйства. Почему интересен Китай — объяснять не нужно. Я бы еще обязательно добавил к приоритетным направлениям несколько африканских стран.

Почему в Украине до сих пор не создан институт торговых атташе? Все просто: в стране любое взаимодействие государства и бизнеса называется коррупцией. Нам нужно преодолеть этот стереотип и выйти на уровень понимания важности формулы здорового государственного лоббизма интересов частного бизнеса.

Каждая страна продвигает национальных производителей, ведь это рабочие места и поступления в бюджет. А у нас возникает вопрос: как это человек на государственной службе будет отстаивать коммерческие выгоды?

Для Украины многие рынки остаются новыми, хотя бизнес работает там давно. При грамотной государственной политике институт торговых атташе мог бы обеспечить стабильный ежегодный рост экспорта на 5-10%. Получится ли у государства?