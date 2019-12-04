Зручність, швидкість, гарантії: які зміни потрібні для використання відкритих даних

На основі відкритих даних у світі працюють сотні інструментів та сервісів, які вирішують проблеми окремих людей та цілих країн.

Десь зменшується рівень злочинності, десь стимулюється розвиток бізнесу та технологій.

За допомогою open data-сервісів багато людей можуть вирішувати свої побутові проблеми.

Для того, аби так відбувалося і в нашій країні, у сфері відкритих даних потрібна низка змін.

Експерти компанії YouControl, одного з найбільших гравців ринку, визначили нагальні питання щодо відкритих даних, які слід вирішити найближчим часом.

Вони зробили це не лише на власний розсуд, а в синергії з тими, кому це також дуже потрібно: з громадськістю, бізнесом та журналістами. Тож це консолідоване бачення багатьох людей, думки яких різними способами зібрала YouControl.

Наразі представники компанії звертаються зі своїми пропозиціями до різних державних відомств та бізнес-асоціацій. Важливо, аби не лише у владних кабінетах, а й у всій країні знали, до яких цілей щодо відкритих даних потрібно рухатися і що є першочерговим. Приклади таких змін — далі.

Інтероперабельність реєстрів

У першому читанні ухвалений та відправлений на друге читання проєкт закону "Про публічні електронні реєстри". Він порушує проблему, яка стосується роботи з відкритими даними: неузгодженість між собою державних реєстрів.

Нині є багато реєстрів, де серед основних відомостей про компанію не вказується ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ), назва юридичної особи пишеться з помилками та використанням різних мов. Це потрібно негайно виправляти.

Одне з рішень — передбачити валідацію полів на внесення заборонених символів чи інші правила введення тексту. Усі набори відкритих даних повинні містити стандартизовані елементи, що дозволять автоматично їх обробляти, знаходити такі ж дані або зв'язки з іншими відомостями в дата-сеті, який вивчається.

Ще одна точкова зміна — ідентифікація фізичної особи або ФОП. Наприклад, банк при видачі кредиту не може визначити, мають ця особа або підприємець податкові борги чи це лише однофамілець.

Синхронізація роботи реєстрів, уніфікація вимог до наборів відкритих даних вирішить багато завдань. Це зменшить кількість помилок реєстратора та мінімізує ризики навмисної реєстрації фіктивних або шахрайських компаній. Також в перспективі це підвищить прозорість бізнес-середовища.

Такі трансформації полегшать автоматичну обробку даних та розширять спектр їх використання. До реєстратора зможе "підтягуватися" інформація з довідників та інших реєстрів про те, чи особа, на ім'я котрої реєструють компанію, не перебуває в списках померлих, чи нема цього паспорта у реєстрі викрадених.

Loading...

Ідентифікатори для публічних документів

На документах, які видають державні органи як розпорядники публічної інформації, мусить бути унікальний код. Він повинен засвідчувати, що це не підробка чи взятий деінде папірець. Наразі, наприклад, виписка з ЄДР — це звичайна роздруківка, оригінальність якої складно довести.

Та й дані підприємства чи ФОП можуть з часом змінитися, тож перевірити лише за реєстром інформацію з раніше взятої виписки теж не завжди вдасться. Якщо ж на документі буде стояти ідентифікатор, то за ним можна буде у відповідного органу чи іншим чином підтвердити його дійсність та легальність отримання.

Що дасть таке нововведення?

По-перше, це дозволить посилити гарантії використання відкритих даних, адже наразі не всі знають про можливості і навіть законність їх застосування.

По-друге, це допоможе запобігати проявам корупції, яка нерідко виникає, коли хтось дуже прагне несанкціоновано видалити якісь дані з реєстру чи іншого джерела відкритих даних. Не в останню чергу такі зміни підвищать цінність реєстрової інформації та зменшать кількість помилок реєстратора.

Смс-маячок нерухомості та комплексна ідентифікація

В Україні досі існують проблеми рейдерства та банального шахрайства з нерухомістю, тож майно підприємств та кожного українця може опинитися під загрозою і потребує захисту. Як звести ризики втрати нерухомості до мінімуму?

Важливим кроком може стати запровадження "смс-маячка", який інформуватиме власника про те, що в реєстрі відбуваються певні зміни з його майном. Це важливо, адже від швидкості реакції законного володаря на таке захоплення залежить вірогідність повернення вкраденого без втрат.

Паралельно повинні йти й інші якісні зміни. Зокрема, операцію щодо відчуження майна потрібно проводити не лише за паспортом, адже його можна підробити. У цьому процесі важлива двофакторна ідентифікація: документи (лише оригінали з перевіркою дійсності), ЕЦП, дзвінок на мобільний телефон чи слово-пароль.

Додатково можна встановити мінімальний проміжок між початком операції та її завершенням, наприклад, тиждень, протягом якого можна оскаржити дії щодо зміни власника майна.