Інвестиційний портфель: кому українці довіряють свої гроші

Опитування, проведене Незалежною асоціацією банків України і німецькою Growth for knowledge (GFK), засвідчило, що більшість українців тримає гроші під умовним матрацом.

Яким ще видам накопичення довіряють українці і чому?

Фаворит — іноземна валюта

49% опитаних заощаджують в іноземній готівці. На їхню думку, це надійно, стабільно і захищає кошти під час девальвації національної валюти.

Водночас 2% опитаних наразі не довіряють такому способу накопичення. Причиною називають тенденцію до зниження курсу долара.

Взаємини з банківськими депозитами

39% вважають банківські депозити гарним варіантом накопичення через те, що цей спосіб капіталовкладень приносить їм додатковий дохід.

Однак 13% українців не довіряють цьому способу заощаджень. Причина — нестабільність банків, можливе банкрутство. Зазначають, що готові почати користуватися депозитами, якщо зростуть гарантії повернення вкладів.

Цікаво, що серед людей, схильних довірити свої кошти банкам, 61% довіряє державним фінансовим установам. Аргументація опитаних така: є державна гарантія повернення вкладів, державний капітал, надійність і стабільність.

Приватним банкам довіряють 44% опитаних.

Люди обирають такий спосіб заощадження через колишній позитивний досвід співпраці, і їх влаштовують гарантії повернення грошей від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Водночас більше половини опитаних хочуть бути більш захищеними, тоді вони, швидше за все, робитимуть вклади.

Нерухомість

Ще 28% осіб, які заощаджують кошти, розглядають варіант інвестування в нерухомість. Мотиви такого вибору очевидні: додаткове житло можна здавати в оренду та отримувати пасивний дохід, нерухомість зазвичай не знецінюється, а ризики втратити інвестицію у вигляді квартири мізерні.

Однак 3% опитаних побоюються, що нерухомість може подешевшати.

Готівка в гривні

24% опитаних готові віддати перевагу такому способу накопичення через його простоту та зрозумілість, а також через швидкий доступ до коштів. Водночас 16% опитаних побоюються нестабільності національної валюти й інфляції.

Заощадження на поточних рахунках

18% опитаних готові довіритися такому інструменту. Аргументація — швидкий доступ до коштів, зручний і простий спосіб накопичення.

Проте 9% не готові вдаватися до такого способу накопичення через нестабільність банків, інфляцію, можливість крадіжки коштів з рахунку шахраями. Ці респонденти готові розглядати такий варіант збереження коштів за умови стабілізації національної валюти та появи вигідних умов у банках. Loading...

Інвестування в акції та облігації підприємства

Лише 5% опитаних готові вдаватися до такого інструменту накопичення. Акції приваблюють їх високою дохідністю. Водночас 8% респондентів такий варіант накопичення розглядати наразі не готові. Причина — можливість банкрутства підприємства та великий ризик втратити кошти.

Надання позик іншим під відсоток

2% опитаних розглядають цей інструмент, 8% побоюються такого способу накопичення через відсутність гарантії повернення позики.

Інвестиційні та пенсійні фонди, страхові компанії, кредитні спілки

Дослідження демонструє, що вклади в інвестиційні фонди обирають 17% опитаних, у страхові компанії — 16%, у недержавні пенсійні фонди — лише 13%. Про них чули тільки заощадливі громадяни з вищим рівнем доходу, які накопичують постійно, а також аудиторія самозайнятих осіб та підприємців.

Як бачимо, "звірі" не такі страшні, як їх малюють. Щоб обрати привабливий інвестиційний інструмент, людям знадобиться трохи більше фінансової грамотності, аналітики та часу. Такий підхід дасть змогу примножити заощадження та убезпечити себе від багатьох непередбачуваних витрат.

Бонус: куди звертаються українці, якщо їм бракує коштів

75% опитаних упродовж останнього року хоча б раз опинялися в ситуації нестачі коштів. Основні статті витрат, на які бракувало грошей, — повна оплата техніки чи іншого дорогого споживчого товару, оплата поїздки у відпустку, купівля нерухомості або автомобіля.

32% опитаним бракувало коштів, аби дожити до зарплати. Стільки ж мали непередбачувані витрати у зв'язку з хворобою чи поломкою авто. У ситуації нестачі коштів на купівлю взуття чи одягу опинялися особи до 30 років, а в ситуаціях браку коштів на оплату комунальних послуг і купівлі їжі — безробітні.

Як вирішили фінансову проблему?

Кредитний ліміт за наявною кредитною карткою брали 40% опитаних. Це основне джерело фінансування всіх випадків браку коштів.

Користується популярністю і безвідсоткова позика в знайомих чи родичів — 26%. Найчастіше до цього джерела звертаються, коли не вистачає коштів дожити до зарплати, у випадку настання непередбачуваних ситуацій і під час планування грандіозних подій — весілля чи народження дитини.

Спеціально оформлений у банку кредит беруть 15% опитаних. Найчастіше такий вид позики використовували для купівлі техніки та інших споживчих товарів, планування крупної покупки або оплати непередбачуваних випадків.

11% опитаних брали безвідсоткові позики на роботі, найчастіше — для оплати відкритого кредиту в банку. В 11% опитаних за останній рік були випадки, коли вони відкривали новий кредит у фінансовій установі або використовували кошти кредитних карток для погашення відкритих позик.