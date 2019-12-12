Що повинен знати керівник про безпеку бізнесу

В 1943 году психолог Абрахам Маслоу создал теорию о том, что поведение человека мотивировано пятью базовыми потребностями.

Они расположены в следующем порядке по приоритетности: физиологические, безопасность, социальные, уважение и самореализация.

Это так называемая пирамида Маслоу, о которой многие знают.

Наверное, сравнение потребностей бизнеса с человеческими будет вполне уместно. В конце концов, бизнес состоит из людей, и базовая потребность ощущения безопасности как никогда актуальна.

Судя по всему, эту безопасность должен кто-то обеспечить. В сознании собственников этим "кем-то" в разных вариациях выступает СЕО (генеральный директор) и уже потом — наблюдательный совет и правление.

Конечно, с точки зрения обеспечения безопасности бизнеса можно говорить и о роли государства, правоохранительных органов, судебной системы, но мы же про реальность… Спасение утопающих — дело рук самих утопающих! А теперь переходим к инструкции к действию, наш дорогой СЕО!

Прежде всего, давайте определимся, от чего мы защищаем свой бизнес. Начнем с внутренних угроз, а именно — с аудита корпоративной безопасности.

Скорее всего, вы не сможете провести его самостоятельно. Это услуга, которую лучше отдать на аутсорс. В результате такого аудита вы получите некий диагноз с рецептом, который укажет на актуальное состояние вашей финансово-экономической, информационной, физической и кибербезопасности.

В нашей практике был случай, когда через год после проведения углубленного аудита безопасности в одной из крупных украинских компаний и вскрытия целой системы откатов в пользу менеджмента прибыль компании увеличилась вдвое.

На антирейдерский аудит следует обратить особое внимание. К сожалению, в последнее время непрерывный поток новостей о громких коррупционных скандалах, арестах и захватах создает ощущение возврата в 1990-е годы.

Добро пожаловать, беспредельные методы, физическая охрана, стучащие касками под окнами активисты и убийства бизнесменов. Все это — на фоне постоянных заявлений о рейдерских атаках на бизнес.

Я могу долго рассказывать о рейдерских захватах, приводить яркие примеры и инструкции по предотвращению таких ситуаций. Однако здесь хотела бы обратить внимание нашего дорогого СЕО на причины рейдерских атак.

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Неконтролируемая кредиторская задолженность. Если в вашей компании есть активы, за которые стоит бороться, и неоплаченные долги, то рано или поздно ваша кредиторская задолженность окажется в руках "жестких" кредиторов.

Их целью станет не взыскание долга по всем правилам, а "отжатие" у вас всего бизнеса по дешевке, пользуясь наличием этого самого долга.

Наличие внутреннего конфликта в компании. Это может быть конфликт между собственниками или между владельцами и топ-менеджментом.

Как правило, такие конфликты приводят к разрушению и разделу всего, что нажито непосильным трудом. При этом каждая сторона, естественно, остается обиженной и неудовлетворенной. Причем чем более личный конфликт между партнерами, тем более жесткие методы борьбы применяются.

В ход идет все: и разрушение репутации через заказные материалы и купленных активистов, и судебные споры, целью которых является смена собственников имущества, и уголовные дела как элемент психологического давления, и физические нападения на собственников и их семьи.

Юридически незащищенные активы. Ярким примером использования этой слабости конкурентами стал отечественный агросектор.

Юридическое состояние земельного банка компаний часто оставляет желать лучшего. Регистрация аренды многих участков прошла с нарушениями, много не переоформленной земли после смерти паевиков, есть непродленные договоры.

На такую благодатную почву и попадают конкуренты. Войдя в доверие к собственникам участков, они берут от них доверенности и начинают юридическую войну за землю. Иногда она переходит в физический беспредел и кражу урожая.

Мой любимый раздел — "Украли украденное". Тут участников отличает особый цинизм в использовании откровенно незаконных методов.

Как правило, начало таких конфликтов уходит корнями в прошлое, на несколько лет назад. Причина — даже не в очевидном желании завладеть именно этим активом. Это могут быть старые долги, даже по другим бизнесам. Это могут быть даже долги партнеров или родственников. Ну и, конечно, личные обиды.

Универсального инструмента защиты, который можно надеть на любой бизнес как безразмерную кофточку, нет. Это и есть, дорогой СЕО, ваша задача: по крупицам собрать инструменты, релевантные именно вашему бизнесу.

Построив систему, не ждите, что она будет функционировать, как часы. Бизнес — это живой организм, который меняет приоритеты, людей, испытывает дискомфорт от смены политических элит и экономической стратегии государства. Меняйтесь вместе с ним!