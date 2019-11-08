Ризики державного боргу, або Як краще позичати

Упродовж 2019 року Мінфін доклав чимало зусиль, щоб збільшити позики у гривні, зменшуючи валютний ризик для бюджету.

На перший погляд, це коштує бюджету чимало грошей, бо за гривневим боргом відсоткові ставки більш ніж удвічі вищі за позики у доларах і тим паче у євро.

Насправді це не зовсім так.

Збільшення частки гривневого боргу з початку 2019 року на 7 процентних пунктів мало переважно позитивні наслідки, роблячи боргові виплати більш прогнозованими, зменшуючи потребу бюджету у валютних коштах, а також значно покращуючи боргові показники.

Державний борг України на дві третини складається з позик в іноземних валютах, і кожна зміна курсу гривні до іноземних валют одразу позначається на боргових показниках.

Валютний борг значно збільшив витрати бюджету

Коли у 2014 році почалося стрімке падіння курсу гривні, буквально за рік обсяг боргу почав різко змінюватися. У гривневому еквіваленті за 2014 рік він зріс майже удвічі: з 584 млрд грн до 1,1 трлн грн.

Відповідно, відношення боргу до ВВП майже подвоїлося, збільшившись з 39,9% наприкінці 2013 року до 69,4% через рік і до 79% — в кінці 2015 року. Те саме відбулося з витратами на обслуговування боргу. Вони зросли з 34 млрд грн до 51 млрд грн, а порівняно з доходами бюджету — з 10% до 14%.

Відношення боргу до ВВП Мінфін, Держстат, ICU, 2019 рік — розрахунки ICU

Такі зміни на 2014-2015 роки у державному бюджеті не закладалися, а виплачувати треба було все й незалежно від обсягу коштів, передбачених у законі про державний бюджет. Саме цього вимагає бюджетний кодекс.

Тому поступове збільшення гривневої частки боргу, яка значно скоротилася у 2015 році, — дуже важлива річ для бюджету, оскільки дозволяє більш чітко планувати виплати за державним боргом, а також зменшує ризик, що в разі ослаблення гривні у бюджеті не вистачить грошей на виплати.

Весь борг держави, включаючи гарантовані нею позики, протягом останніх п'яти років у перерахунку на іноземну валюту постійно зростав. Донедавна це відбувалося і з гривневим еквівалентом, адже гривня з року в рік втрачала позиції, а 70% боргу було саме у валюті, та й нові позики були переважно валютні. Це був основний шлях поповнити валютні рахунки для боргових виплат.

Борг при перерахунку у різні валюти Мінфін, ICU

Оскільки велика частина боргу була у валюті, це відбирало все більшу частину доходів бюджету. У 2015 році понад 16% доходів бюджету було спрямовано саме на обслуговування боргу, тоді як у 2012 році — менше 7,5%.

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Як вплинув приплив нерезидентів на обслуговування боргу

Що ж відбувається в останні два роки, коли ми спостерігаємо чималий приплив іноземних коштів у гривневий державний борг? У 2018 році це підтримало гривню, а разом із збільшенням українського експорту дозволило їй навіть укріпитися порівняно з початком 2018 року.

Нерезиденти спробували гривневий борг, але не мали бажання затримуватися у ньому надовго. Через це гривнева частка боргу навіть скоротилася з 30% до 29%, а зростання доходної частини бюджету і динаміка курсу дозволили витратити на обслуговування боргу вже не 14% доходів, як у 2017 році, а 12,5%.

2019 рік відчутно підтримав державу в питанні боргу. Приплив нерезидентів, які вирішили не лише спробувати, а й посмакувати гривневим боргом, дозволив поступово рухатися в бік збільшення строків позик і зменшення їхньої вартості, а як наслідок — позитивно впливати на боргові показники.

У той час як гривня залишається стабільною, а позики зміщуються у бік гривні, загальний обсяг боргу в перерахунку на валюту буде збільшуватися — за дев'ять місяців 2019 року він зріс до майже 83 млрд дол. Однак у гривневому еквіваленті борг скоротився до меш ніж 2 трлн грн, а гривнева частка зросла на 7 п. п. до 36%.

Валютна структура боргу Мінфін, ICU

Відносні показники боргу мають позитивну динаміку

Найцікавіше виглядають відносні показники боргу, адже відношення боргу до ВВП суттєво скорочується. За розрахунками, відношення боргу до ВВП упевнено рухається до 50%. Залежно від показника росту ВВП у третьому-четвертому кварталах та курсу гривні в кінці 2019 року воно може скоротитися ще більше.

Те саме і з витратами на обслуговування боргу.

У 2019 році більшість виплат уже здійснено. З майже 100 млрд грн річних виплат на четвертий квартал припадає менше 5%. Тож за умови, що в четвертому кварталі збір доходів бюджету буде не гіршим, ніж у попередні дев'ять місяців, відношення витрат на обслуговування до доходів бюджету може становити менше 10%, тобто воно може вийти на рівень 2013 року чи навіть виявитися кращим.