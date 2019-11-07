Три причини зупинити маски-шоу СБУ щодо бізнесу

народний депутат від партії "Голос", перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики

"СБУ проводить обшуки на підприємстві" – новини зі схожими заголовками регулярно з'являються в медіа. Може здатися, що в країні процвітає тероризм, а підприємства слугують прикриттям ворожої розвідки. Бо ж саме ці злочини, здавалося б, є прямою відповідальністю СБУ.

Але "ніт". Багато таких дій правоохоронний орган ініціює або проводить за економічними підставами.

1. СБУ зловживає своїм впливом на підприємців.

Саме з легкої руки СБУ зупинявся експорт волоських горіхів у 2015 році. Саме за зверненням СБУ блокувалися поставки скрапленого газу декількох імпортерів.

Саме СБУ рекомендувало "забезпечити конкуренцію" у держзакупівлях медичних препаратів, коли тендери почали вигравати не традиційні постачальники, а міжнародні компанії з нижчим цінником.

У цих справах були будь-які підстави, окрім підозри в тероризмі та загрозі національній безпеці.

Такі гучні випадки потрапляють у журналістські розслідування. Їхні результати неодмінно приводять до висновку, що співробітники СБУ зловживають своїми повноваженнями, а такі справи дуже схожі на тиск на бізнес у корупційних інтересах.

Адже зупинити діяльність підприємства на невизначений строк може коштувати дорожче, аніж, наприклад, "вирішити" питання з правоохоронцями.

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Співробітників СБУ може зацікавите все – аж до ухилення від сплати податків. Розслідувати податкові злочини – пряма відповідальність Державної фіскальної служби.

Утім до підприємців за цією статтею можуть прийти і СБУ, і прокуратура, і поліція. Як водиться, де багато господинь, там хата неметена.

За даними ДФС, реальне розслідування проводилося лише у 9% кримінальних справ, порушених у першому півріччі 2019 року за несплату податків (ст. 212).

Більше 80% взагалі були закриті у зв'язку з відсутністю складу злочину чи за клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.

За цей же час суди винесли лише 7 обвинувальних вироків, причому 4 з них – виправдувальні.

Результати дослідження VoxUkraine показали, що такі справи закриваються часто ще й з красномовними формулюваннями про "передчасні" або "необґрунтовані" рішення слідчих.

Ефективність роботи правоохоронців з неплатниками податків враження не справляє.

3. СБУ займається непрофільними функціями.

Про неприродність економічних функцій для служб безпеки свідчить й іноземний досвід. Яку б модель не обирали країни, але розслідування економічних злочинів завжди відокремлене від загальної сфери боротьби зі злочинністю.

Більше того, розслідування фокусується на аналітичній роботі, тож бізнес захищений від безпідставного силового втручання.

Саме тому, з вимогою реформувати Службу безпеки та відсторонити її від економічних розслідувань виступають всі міжнародні партнери України від ЄС до НАТО.

Економічні функції СБУ – як небажане програмне забезпечення на комп'ютері. Коли хотіли встановити одну програму, але не побачили приховану галочку та завантажили пакетом додаткові шкідливі застосунки.

Вихід є – створення Бюро фінансових розслідувань (БФР). Відповідний законопроект №1208-2 зараз готується до другого читання у профільному комітеті.

Зараз парламент має всі шанси оновити систему, чітко розмежувати функції між правоохоронцями та передати економіку виключно у відповідальність БФР.

"Але є одне але". Текст законопроекту до першого читання не прибирає економіку з функцій СБУ та інших правоохоронних органів.

Ми з колегами з фракції "Голосу" подали поправки, які заборонять СБУ займатися економічними та корупційними злочинами, ліквідують відповідні департаменти Служби та зобов'яжуть всі профільні справи передавати до новоствореного БФР протягом 3 днів.

Сподіваюся, на засіданні податкового комітету та у залі Ради наші поправки будуть враховані. Тільки ці зміни дадуть БФР реальні повноваження та припинять практику силових структур "кошмарити" бізнес з підставами чи без.