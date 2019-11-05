Компас для аграрних експортерів: де знайти нові можливості

Зовнішня торгівля значною мірою впливає на зростання ВВП нашої країни.

Так, сільське господарство, яке генерує 17% ВВП України, теж є експортно-орієнтованою галуззю.

Якщо проаналізувати динаміку вирощування зернових та олійних культур, можна побачити, що показник врожайності в Україні продовжує зростати.

За прогнозами операторів ринку, експорт зерна з України в найближчі роки може сягнути 70 млн тонн.

Експорт — це не соло, це дует бізнесу і держави

Однак для ефективного експорту необхідна чітка взаємодія всіх учасників ринку — і бізнесу, і державних інституцій. Співпраця повинна ґрунтуватися на створенні сприятливих умов для підприємницької діяльності, надходженні інвестицій в державу, диверсифікації ринків збуту, захисті експортерів на завойованих ринках.

Для експортерів надзвичайно важливе бачення держави, куди слід рухатися, адже вона визначає стратегічні напрями розвитку економіки. Майже два роки тому уряд ухвалив рішення про розробку "Експортної стратегії" — "дорожньої карти" розвитку торгівлі. Реалізація цієї стратегії буде впевненим кроком вперед.

Не менш важливим було залучення бізнесу та профільних асоціацій до розробки цієї стратегії. Так, експерти комітету зернових та олійних культур Європейської бізнес-асоціації брали участь у національних консультаціях з розробки секторальних та крос-секторальних експортних стратегій і надали свої пропозиції.

Необхідність урізноманітнення товарних позицій експорту

Зокрема, у рамках "Експортної стратегії" необхідно затвердити перелік нових перспективних ринків. Серед них, на думку бізнесу, варто виділити Китай, адже це мільярдний ринок споживання, що входить у п'ятірку основних імпортерів вітчизняної сільськогосподарської продукції. Так, за останні п'ять років експорт зернових з України в Китай збільшився у 20 разів — з 26 млн дол до 533 млн дол.

Необхідно розширювати перелік культур для експорту на ринок КНР. У цьому напрямку важливо підписати міжурядові протоколи між Китаєм та Україною, які б регулювали вимоги щодо експорту цих культур. Це відкриє нові можливості для підприємців і сприятиме торгово-економічному співробітництву між країнами.

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Майбутнє за екологією

Не менш важливий ринок ЄС. Там зростає увага до екологічних аспектів. Європейська бізнес-асоціація запропонувала впровадити національний звіт про викиди парникових газів, пов'язані з виробництвом та обігом аграрних культур.

Запровадження національної системи моніторингу, звітності та верифікації викидів допоможе утримати позиції і збільшити обсяг експорту сільськогосподарської продукції для подальшої переробки на біопаливо у країнах Євросоюзу.

Українські сільськогосподарські культури використовуються для виробництва біопалива, проте у Євросоюзі встановлені жорсткі екологічні вимоги до сировини, з якої виробляється біопаливо. Учасники виробничого ланцюга біопалива повинні підраховувати викиди парникових газів і надавати відповідні звіти.

Україні необхідно йти тим же шляхом, що і її конкуренти — Австралія та Канада. Вони підготували розрахунки стосовно обсягів викидів парникових газів в розрізі штатів, і Європейська комісія уже схвалила ці звіти.

Стратегія як компас для експортерів

Таким чином, в умовах, коли в країні нестабільна економічна ситуація, стратегічне планування життєво необхідне. Надзвичайно важливою є й "економічна дипломатія", яка повинна стати одним з пріоритетів роботи МЗС та профільного міністерства задля просування українського експорту на міжнародні ринки.

Державне планування, роблячи привабливими довгострокові проекти, дозволяє представникам бізнесу бачити перспективу і рухатися в тандемі з державою.

Представники зернової галузі сподіваються, що нове Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства врахує пропозиції бізнесу до "Експортної стратегії". Стратегія охоплює широкий перелік питань, які впливають на сектор: що ми збираємося експортувати, куди, які галузі перспективні.

Цей документ повинен стати компасом для розвитку торгівлі, подолання перешкод та використання наявних можливостей для розвитку експорту. Відповідно, вирішення зазначених проблем, поданих до стратегії, сприятиме утриманню позицій українських експортерів зерна та нарощуванню експортних можливостей.