Симулякри корпоративного управління

style="text-align: justify;">Следуя за мировыми трендами, большие компании в Восточной Европе тоже нарастающе покупают и пользуются корпоративными тренингами, в том числе лидерских программ!

Как и на любом рынке, поставщики и качество бывают разные – от престижных бизнес-школ с международными рейтингами до местных игроков и бизнес-гуру с неясным опытом.

Но разговор не о них, даже если тема стоит большего осмысления и обсуждения! Разговор о том, что (особенно в бизнесе) любое знание/инструмент имеет смысл, только если мы понимаем, в чем его полезность и почему бизнес/человечество его придумал!

В отсутствие такого понимания многие лидеры и менеджеры занимаются симулякрами, иными словами, на курсах и лидерских программах вроде берут все передовое "как у них", но отдачи все равно нет никакой. Примеры, которые я чаще всего вижу?

- ценности компании;

- совет директоров;

- видение и стратегия компании.

Ценности компании

Львиная доля восточно-европейских лидеров и менеджеров, с которыми я встречался, сами в них не верят!

Для них это некий красивый декор/фасад, прячущий настоящее капиталистическое лицо-суть их компании – заработать!

Но любая современная и успешная компания имеет свои ценности (которые задают владельцы напрямую или через совет директоров) и работает в соответствии с ними. Ценности во многом определяют бизнес-модель, выбор клиентов и партнеров и т.д. Ценности компании и есть некий её ДНК-код!

В реальности у многих в Восточной Европе они есть как некий красивый набор слов, который висит на стене рядом с туалетом. Очередной симулякр!

Все как у них, у взрослых, но без понимания, зачем нам это надо, пользу это нам не приносит.

Даже наоборот, отнимает время на их создание и вносит цинизм, типа "обман все это! Деньги зарабатываем, вот и все!"

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Восточная Европа еще в 1990-х (с помощью западных консультантов) списала с Запада большую часть корпоративного права, в том числе наличие Совета директоров.

В итоге, как бы на бумаге, все как у них, а требуемого результата все равно нет! Получается некий симулякр – буква закона присутствует, а духа закона нет!

Я думаю, положа руку на сердце, все отметят, что видно в реальности там, где закон требует наличия совета директоров: в госкомпаниях видим политических назначенцев, с зачастую, неоправданно большими окладами и нулевым реальным вкладом, а в частных – друзей и родственников владельца(ев), миссия которых – "не мешать".

И то и другое симулякр, который губителен для компании, и в долгосрочной перспективе для ее владельцев.

Видение и стратегия

Тут легко можно увидеть невооруженным взглядом, как многие топы, даже если были в (топ) бизнес-школах, ловко оперируют терминами, создают эффектные powerpoint’ы, а в итоге бизнес все равно движется от бюджета до бюджета, решения принимаются "на коленке" с точки зрения тактики, а не стратегии.

Видение, даже когда оно есть, по моему опыту:

а) абсолютно нереально и серьезно его никто не воспринимает (30%),

б) слишком заточено на конкретные бизнес – результаты, иными словами никого не вдохновляет (30%),

в) слишком расплывчато и многие его не понимают (30%).

Вышесказанное лишь часть примеров симулякров. Учитывая их массовость, мы все начинаем жить в каком-то параллельном, полуреальном мире, где, вроде, все термины, структуры и инструменты налицо, но отдачи/результата все равно нет!

Что делать? У меня нет легкого и однозначного ответа! Но, наверное, первым шагом всегда может быть вопрос к себе: почему умные люди придумали все это?

В чем истинные смысл и полезность иметь совет директоров, ценности, стратегию и т.д. В первую очередь, с точки зрения владельца компании!