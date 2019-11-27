Дані для бізнесу: як тримати руку на пульсі в епоху цифрової трансформації

Мир вошёл в эпоху Четвертой индустриальной революции (The Fourth Industrial Revolution).

На первый взгляд может показаться, что мировые события не так сильно затрагивают Украину.

Тем не менее, украинские компании работают не только на внутренний рынок, но и на глобальный, что не позволяет бизнесу оказаться в стороне от общемировых трендов.

Процессы глобализации втягивают компании во все мировые сложности. Но это не минус, а импульс для развития бизнеса.

Он вызван необходимостью увеличивать конкурентоспособность собственных продуктов и услуг на глобальном рынке.

Стоит учесть, что в Украине существует и огромное количество компаний, которые фокусируются исключительно на внутреннем рынке.

Но, по моему мнению, рано или поздно глобализация приведет к тому, что абсолютно весь бизнес почувствует на себе влияние ключевых мировых трендов. А это:

1) экономика данных;

2) повышение эффективности собственных ключевых бизнес-процессов;

3) идентификация вспомогательных бизнес-процессов и делегирование их выполнения сторонним компаниям-партнёрам/подрядчикам.

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Конкурировать только ценой продукции становится всё сложнее и сложнее. Можно конечно остаться страной-экспортером сырья — товаров с низкой добавленной стоимостью, но этот путь вряд ли может способствовать стабильному росту экономики и благосостояния граждан страны.

Альтернатива — экономика данных. Это не значит, что нужно забыть о реальном секторе экономики и заниматься исключительно информационными технологиями. Отнюдь!

Экономика данных строиться на основании данных, которые генерирует бизнес.

На их основе можно построить и обучить математическую модель. Это помогает принимать решения об изменении бизнес-модели и бизнес-процессов, ценообразовании и сегментации рынков сбыта и многом другом.

Такая стратегия используется не только в компаниях, связанных с IT. Она успешно работает в агросекторе, ритейле, фарме, машиностроении, логистике и иных сферах.

Сегодня побеждает тот, кто принимает правильные решения, базируясь на объективных данных.

Но что должно произойти для того, чтобы эти данные стали доступны для обработки?

Можно конечно обложиться папками с бумагами и начать "делать пометки на полях", но это контрпродуктивно.

Можно взять эту же бумагу, перевести в цифровой вид и даже распознать текст, получив цифры. Но такая "цифровизация" также требует огромное количество ресурсов.

Как раз для того, чтобы избежать лишних потерь ресурсов, и нужна цифровая трансформация. Мы делаем цифровые процессы первичными, а бумагу — вторичной.

В идеале современный конкурентоспособный бизнес — это цифровое предприятие с автоматизированными процессами, обеспечивающими повышение эффективности, скорости и прозрачности принятия решений.

В таком "цифровом" предприятии гораздо проще понять, какие процессы выстроены как сильные стороны компании (на которых можно зарабатывать), а какие требуют пересмотра.

Идеальным результатом трансформации предприятия может стать появление Digital Twin — "цифрового близнеца" — математической модели компании, на которой всегда можно опробовать возможные управленческие решения, смоделировать ситуации, не рискуя ресурсами.

Цифровая трансформация требует не только оцифровки данных, но также формализации бизнес-процессов, и наличия современных рабочих мест.

С помощью средств такого взаимодействия можно обеспечить быстроту и эффективность принятия решений, что крайне важно для продуктивной работы.

Например, использование инновационных решений на базе технологий IoT (интернет вещей) с последующей оперативной обработкой получаемых данных и агрегированием их в соответствующие дашборды могут значительно оптимизировать процессы и облегчить работу сотрудникам.

Цифровая трансформация подразумевает два важных предусловия (помимо "политического желания" сделать бизнес эффективней):

1) достаточное количество вычислительных мощностей — цифровая инфраструктура (серверное, сетевое оборудование, программное обеспечение, системы резервного и аварийного энергоснабжения, каналы связи и многое другое), которая обеспечивает предприятие;

2) понимание того, что эффективная кибербезопасность и цифровая приватность отныне станут важнейшими составляющими устойчивости бизнеса.

Эти два фактора влекут за собой появление третьего, но не менее важного, аспекта — стоимости персонала, который будет обслуживать IT-инфраструктуру и обеспечивать защиту данных предприятия от искажения, потери и несанкционированного доступа.

Квалифицированный персонал, который обладает необходимой технической компетенцией, достаточно дорогой.

Особенно, если предприятие полагается на цифровые технологии как на фундамент для успешной работы.

И вот здесь мы приходим к важнейшему аспекту Четвертой индустриальной революции — аутсорсингу.

Это аутсорсинг тех функций, для качественной реализации которых предприятию выгоднее воспользоваться профессиональными услугами других компаний, нежели развивать соответствующие компетенции внутри себя.

На практике это означает, что цифровая трансформация не проходит без использования облачных сервисов, которые обеспечивают практически неограниченные вычислительные ресурсы.

И не просто неограниченные, а используемые именно по требованию — только в том объёме и только в тот период, когда они необходимы для решения тех или иных задач.

И что очень важно, для их использования нужны IT-специалисты другого типа. Согласно очередному докладу IDC из серии IDC FutureScape, в ближайшем будущем IT-директора приобретут навыки руководства бизнесом.

Разработка приложений и эксплуатация вычислительной инфраструктуры перестанут быть основными направлениями деятельности IT-служб.

Они уступят место проектированию архитектуры и интеграции цифровых решений.

В готовой к использованию "по требованию" облачной среде начать опытное внедрение и эксплуатацию цифрового процесса можно в кратчайшие сроки.

Раньше нужно было бы покупать и "железо", и программное обеспечение, да ещё и тратить время, на инсталляцию инфраструктуры.

IT-специалисты превращаются в неотъемлемую составляющую бизнес-процессов предприятия.

Их задача – сделать правильный выбор необходимых технологий, облачных провайдеров и подрядчиков для аутсорсинга.

Например, это могут быть вопросы технической защиты информации предприятия. Вовлеченность IT-служб в бизнес-процессы растёт и, соответственно, растёт эффективность.

Поэтому возникает очень важный вопрос — надежность поставщика облачных услуг.

Управление информационной безопасностью и обязательствами по защите персональных данных заказчика — одни из важнейших компетенций поставщиков.

Данные – основная валюта Четвёртой индустриальной революции, поэтому их защита, достоверность и целостность ключевые аспекты.

Безусловно, искажение, их потеря или хищение – потенциальные риски. Но это те риски, на которые приходится идти для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке.

Поэтому вопрос правильного выбора поставщика, который обеспечит необходимыми технологиями и услугами – ключевой для успеха цифровой трансформации внутри компании.

Как следствие — успех на всё более конкурентных рынках.

Последние десять лет Microsoft, как мировой лидер в IT, прошёл свой собственный путь цифровой трансформации.

Компания поставила надёжность и защищённость собственных платформ, используемых для предоставления облачных услуг своим заказчикам, в число главных задач.

Сейчас бизнес Microsoft построен на доверии с заказчиками, в основе которых лежит прозрачность отношений и взаимных обязательств.

Безусловно, без участия заказчика даже мы, будучи мировым лидером рынка облачных услуг, не можем обеспечить абсолютную защиту данных.

Успех цифровой трансформации лежит в плоскости тесного партнёрского взаимодействия с командой заказчика, построенном на доверии и глубоком понимании бизнес-приоритетов.

При этом роль Microsoft в таком взаимодействии мы видим в обеспечении заказчика надёжными облачными платформами, удобными инструментами для управления технологическими процессами и лучшими мировыми практиками.

Это позволяет обеспечить целостность, доступность, достоверность и сохранность данных наших заказчиков.

Подводя итог: успех цифровой трансформации держится на двух "китах" — бизнес-стратегии предприятия, подразумевающей желание быть конкурентоспособным и готовность меняться с технологической составляющей, включающей использование облачных услуг и включение кибербезопасности в повестку дня для бизнеса.

Важно помнить, что ни одна цифровая трансформация не уволила ни одного IT-специалиста, как и ни одна система бухгалтерского учета не уволила ни одного бухгалтера.

Цифровая трансформация просто меняет фокусы и приоритеты для IT-служб.

Она требуют от них новых компетенций, всё больше и больше смещая фокус с задач создания программного кода и сопровождения компьютерных систем в сторону увеличения общей эффективности бизнеса.