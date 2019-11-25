Платежі годинниками і персні-гаманці: як технології змінюють життя банків

О финтехе в Украине говорят давно, но именно за последний год произошел серьезный качественный скачок от разговоров к действиям.

Сейчас этим термином наконец оперируют в практическом смысле: в Украине появились профильные проекты с оценкой свыше 100 млн долл, а на последнем Visa Cashless Summit слово "финтех" звучало чаще, чем собственно cashless.

Финтех — это не только про криптовалюту или платежи часами и кольцами, не что-то временное, не проходящий "хайп" и не пузырь.

Стартапы этой отрасли решают конкретные проблемы финансовой системы. Делают процессы в ней лучше, дешевле, безопаснее.

Сейчас в диджитал-среду мигрируют все бизнесы и экономика в целом. Если мы говорим про финансы, то проводником в рамках этой трансформации является финтех. К этому уже нормально относятся и банки, и большие корпорации.

Они уже поняли, что финтех — не враг, который претендует на твой кусок пирога. Скорее, это партнер, который поможет пережить диджитал-трансформацию. В том числе благодаря тому, что заберет часть рисков.

Почему финтех важен для Украины

Одно из главных преимуществ финтеха — он приносит на рынок финансовую инклюзию, то есть повышает доступность финуслуг для бизнеса и населения.

Множество диванных экспертов дискутируют о правительственном плане развития экономики и называют его нереальным. Однако есть инструмент, который позволяет достигать впечатляющего роста ВВП даже без внешних кредиторов. Да, это именно финтех.

Если сравнить Украину с западными рынками, то мы увидим, что у нас серьезные проблемы с финансовой инклюзией. По оценкам Мирового банка, за пределами финансовой системы в Украине находятся 37% населения. Это очень много.

Из Киева, где банковские отделения на каждом углу, не видно масштаба проблемы. Однако во многих регионах страны из "финансовых" учреждений есть только "Укрпочта" и та работает не каждый день.

Если дать людям в этих регионах точку входа, инструмент для работы, они смогли бы покупать и продавать товары, получать зарплату, работая удаленно.

В свое время компания Boston Consulting Group провела исследование, согласно которому рост финансовой инклюзии на 1 процентный пункт дает за три года прирост ВВП на 3%. Давайте пофантазируем: что будет, если мы увеличим финансовую инклюзию в Украине на 10 процентных пунктов?

Получается, мы ускоряем рост ВВП без привлечения внешних инвесторов и без кредитов МВФ. Как такое чудо может произойти? Очень просто: благодаря деньгам, которые вращаются вне экономики, в тени, в каких-то бартерных операциях. Диджитал-экономика поможет вернуть эти деньги в систему.

В свое время финтех уже дал большой толчок для развития электронной коммерции. Он помог правильно выстроить логистику, породил такие инструменты, как Escrow Box от компании UAPAY.

Это та же самая финансовая инклюзия — люди в далеких селах получили возможность через интернет заказывать себе любые товары по лучшим ценам, а не быть заложниками монополии единственного магазина в радиусе 10 км.

Наконец, развитие финтеха в контексте задач государства хорошо ложится на стратегию президента "Держава в смартфоні". Какая бы инфраструктура под нее не строилась, если там не будет бизнес-операций, это будет скелет без мышц.

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Как развивается экосистема украинского финтеха

Украинский финтех все еще находится на ранней стадии развития, но мы уже доказали, что можем двигаться очень быстро. Два года назад, когда в Украине проводилось первое исследование финтех-рынка, мы нашли 68 компаний.

В страну как раз приехал крупный иностранный фонд, который искал возможность вложить в финтех-проекты до 100 млн долл. Тогда на рынке и близко не было ничего сопоставимого с такими суммами, фонд мог купить всю индустрию.

Сейчас в Украине есть проекты, которые оцениваются более чем 100 млн долл. Речь даже не о Monobank, который первым приходит на ум в этом контексте.

За прошедший год появились многие элементы, которые позволяют говорить о зарождении экосистемы финтеха. Больше фондов, больше грамотных инвесторов со smart money, которые приносят не только деньги, но и знания, опыт, контакты, связи. Именно этого сильно не хватает проектам на ранних стадиях.

Стало больше коворкингов, ивент-площадок, акселераторов, открытых к сотрудничеству со стартапами. Появились госпрограммы поддержки молодых предпринимателей — вот-вот запустится Национальный фонд стартапов.

Для экосистемы важно, что финтех-проектами стали интересоваться банкиры. Они готовы к сотрудничеству, уже есть впечатляющие истории успеха.

Например, Corezoid, который вышел из Приватбанка. Сейчас компания строит успешные кейсы с ПУМБом и А-банком. Ребята из Finik.Pro с нуля создали банкинг для малого и среднего бизнеса в Альфа-банке.

Да и в сфере кредитования финтех-компании, работающие с PDL-займами, дали возможность получить заем любому украинцу — если оставить за скобками моменты, связанные с процессом сбора долгов. Сейчас это уже огромный бизнес — они выдают больше кредитов, чем многие банки.

Например, компания Moneyveo не только внедряет лучшие европейские практики цифрового кредитования, но и дышит в спину традиционным лидерам рынка в розничном сегменте. Еще есть успешные проекты в сфере открытых данных и блокчейна. Успешные кейсы уже исчисляются десятками.

Необанки — главная тема года

Если бы три года назад кто-то сказал, что в Украине появится банк, который будет выдавать карточки только через интернет, банкиры бы его засмеяли. Теперь все говорят о Monobank, который называют самым быстрорастущим банком мира. Его последователи появляются с завидной регулярностью.

Необанкинг и диджитал-трансформация банков — самая горячая тема 2019 года в зарубежном финансовом сообществе. Мы хотим видеть подобную дискуссию и в Украине. Эта тема станет центральной на конференции UAFIN.TECH 2019.

Там выступят топ-менеджеры Space Bank, снискавшего славу одного из лучших необанков в регионе MENA. Это проект TBC — компании, которая еще в 2014 году провела IPO в Лондоне.

Говоря о необанках Восточной Европы, нельзя не вспомнить банк Tinkoff. Он считается лучшим в регионе. Несмотря на все проблемы своей юрисдикции, он оценивается 3 млрд долл на Лондонской бирже. На конференцию приедут люди, которые создавали внутреннюю архитектуру Tinkoff, чтобы поделиться опытом.

Конечно, бессмысленно слепо заимствовать чьи-то достижения — у нашего рынка своя специфика и свои герои. На конференции мы соберем топовые банки, чтобы они обсудили проблемы рынка, поделились историями успеха и неудач.

Со сцены выступят представители украинских компаний, которые в общей сложности контролируют 80% банковских активов страны.

Диджитал-трансформация требует быстрой реакции и мгновенных перемен. Нужно предугадывать рынок, прилагать сверхусилия. Это вопрос не только инвестиций, но и изменения культуры, способа управления, подхода к клиентскому опыту, созданию продуктов и партнерствам.

Обмен знаниями и опытом на профильных ивентах позволяет оставаться в струе и не пропустить важные рыночные сдвиги. Вот почему следует хотя бы раз в год собирать всю индустрию в одно время и в одном месте для такого общения. Особенно в этом году, ведь украинскому финтеху есть что отпраздновать.