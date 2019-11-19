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Гендерна асиметрія і жіноче підприємництво. Чи буде зліт в Україні?

Гендерна асиметрія і жіноче підприємництво. Чи буде зліт в Україні?

Розвиток жіночого підприємництва, в тому числі в АПК, може пришвидшити економічний розвиток всієї економіки України.
Вівторок, 19 листопада 2019, 16:28
Ольга Трофімцева
громадський діяч, в.о. міністра аграрної політики і продовольства України (2019 р)

Україні є що сказати у Міжнародний день жіночого підприємництва. Особливо, що стосується агропродовольчого бізнесу. Він не лише у нас, а й у світі загалом, є одним з найбільш непростих з усіх точок зору.

Тим не менш, значна кількість жінок не просто зайняті в агропромисловому комплексі, а й створюють в агропродовольчій галузі успішні бізнес-проекти, розвивають аграрні (і не лише аграрні компанії), які генерують податкові надходження до бюджетів всіх рівнів, а також часто є прикладами соціальної відповідальності для інших.

Якщо говорити мовою цифр, то статистика поточного року демонструє, що третина українських жінок проживає в сільський місцевості (!).

При цьому ми маємо лише 10% керівників чи власників фермерських господарств-жінок. До прикладу, у США цей показник сягає 30%.

Не зважаючи на те, що гендерне питання вийшло на зовсім інший рівень, перед жінками, які займаються підприємництвом, в тому числі на селі, стоять багато викликів.

Погодьтеся, будь-яка історія починається з дитинства, а у сільському господарстві донька і нині дуже рідко, як виключення, розглядається як майбутня власниця фермерського господарства чи агробізнесу.

До цього часто долучаються низький соціальний статус в зазвичай патріархальному сільському суспільстві через старі гендерні стереотипи та низька самооцінка.

Кількість та заробітна плата жінок за видами економічної діяльності у 2018 році

 

Джерело таблиці: Державна служба статистики України

Тому потрібно проводити просвітницьку роботу з майбутніми бізнесвумен ще зі школи, особливо у сільських регіонах. І загалом це питання взаємопов’язане зі слабким сприйняттям сільського господарства у сучасних школярів. Але зараз не про це.

А про те, що Україна вже робить просвітницькі кроки серед школярок. Зокрема, я як ментор STEM FEM неодноразово даю поради дівчатам віком 15-16 років як формувати свою кар’єру, не боятися ламати стереотипи та досягати своєї мети.

У гендерному питанні важливо працювати системно, пояснювати, що дівчатам, як і хлопцям, відкриті всі можливості, і все залежить від їх вибору та бажання.

Загалом, коли ми говоримо про гендерну рівність, ми маємо усвідомлювати, що мова йде про те, щоб вивчити і усунути всі соціальні бар’єри, що заважають людині проявитися як особистості, а також створити рівні соціальні можливості для реалізації особистості жінок та чоловіків в усіх сферах життєдіяльності залежно від особистого вибору людини.

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У випадку із жіночим підприємництвом в АПК серед таких бар’єрів можна перерахувати лише кілька, щоб стало зрозуміло, що державі є на що звернути увагу і де прикласти зусилля, в тому числі на рівні ОТГ (до речі, сьогодні лише 16% голів ОТГ — жінки):

– нерозвинена інфраструктура соціальних послуг на селі, яка створює більше навантаження на жінок у питаннях догляду за дітьми чи інших питаннях;

– відсутність доступного кредитування для МСБ в регіонах, в тому числі з фокусом на жінок-власників компаній;

– відсутність сталої аграрної політики щодо підтримки кооперації, в тому числі серед жінок-підприємців, яка може значно полегшити їм ведення бізнесу;

– відсутність ефективної системи дорадництва, в тому числі з метою формування регіональних осередків жінок-підприємців;

– фактична відсутність освітніх програм (окрім деяких проектів техдопомоги) саме для жінок-підприємців, в тому числі щодо питань фінансової, юридичної грамотності та виходу на цивілізовані внутрішні та зовнішні ринки збуту.

У цілому, підтримка жіночого підприємництва з боку держави включає в себе багато аспектів, які є гендерно-нейтральними.

Це починається з ефективної підтримки малого бізнесу і створення умов для його швидкого розвитку, через стимулювання розвитку виробництва нішевих культур, сімейного фермерства і кооперації до формування нових засад культури ведення бізнесу в країні та боротьби з гендерними кліше.

Жіноче підприємництво може стати справжньою рушійною силою збалансованого розвитку сільських територій в умовах зростаючої урбанізації в Україні. Тому що саме жінки, як показують чисельні дослідження, більш активно вкладаються при розвитку своїх компаній у супутню соціальну інфраструктуру, включаючи медицину і освіту.

Переконана, що лише завдяки розвитку жіночого підприємництва, в тому числі в галузі АПК, можливий швидкий економічний розвиток всієї економіки нашої країни.

Зі святом вас, чарівні і сильні українські бізнесвумен! Завдяки вам точно #всебудеУкраїна.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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