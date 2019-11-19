Гендерна асиметрія і жіноче підприємництво. Чи буде зліт в Україні?

Україні є що сказати у Міжнародний день жіночого підприємництва. Особливо, що стосується агропродовольчого бізнесу. Він не лише у нас, а й у світі загалом, є одним з найбільш непростих з усіх точок зору.

Тим не менш, значна кількість жінок не просто зайняті в агропромисловому комплексі, а й створюють в агропродовольчій галузі успішні бізнес-проекти, розвивають аграрні (і не лише аграрні компанії), які генерують податкові надходження до бюджетів всіх рівнів, а також часто є прикладами соціальної відповідальності для інших.

Якщо говорити мовою цифр, то статистика поточного року демонструє, що третина українських жінок проживає в сільський місцевості (!).

При цьому ми маємо лише 10% керівників чи власників фермерських господарств-жінок. До прикладу, у США цей показник сягає 30%.

Не зважаючи на те, що гендерне питання вийшло на зовсім інший рівень, перед жінками, які займаються підприємництвом, в тому числі на селі, стоять багато викликів.

Погодьтеся, будь-яка історія починається з дитинства, а у сільському господарстві донька і нині дуже рідко, як виключення, розглядається як майбутня власниця фермерського господарства чи агробізнесу.

До цього часто долучаються низький соціальний статус в зазвичай патріархальному сільському суспільстві через старі гендерні стереотипи та низька самооцінка.

Кількість та заробітна плата жінок за видами економічної діяльності у 2018 році

Джерело таблиці: Державна служба статистики України

Тому потрібно проводити просвітницьку роботу з майбутніми бізнесвумен ще зі школи, особливо у сільських регіонах. І загалом це питання взаємопов’язане зі слабким сприйняттям сільського господарства у сучасних школярів. Але зараз не про це.

А про те, що Україна вже робить просвітницькі кроки серед школярок. Зокрема, я як ментор STEM FEM неодноразово даю поради дівчатам віком 15-16 років як формувати свою кар’єру, не боятися ламати стереотипи та досягати своєї мети.

У гендерному питанні важливо працювати системно, пояснювати, що дівчатам, як і хлопцям, відкриті всі можливості, і все залежить від їх вибору та бажання.

Загалом, коли ми говоримо про гендерну рівність, ми маємо усвідомлювати, що мова йде про те, щоб вивчити і усунути всі соціальні бар’єри, що заважають людині проявитися як особистості, а також створити рівні соціальні можливості для реалізації особистості жінок та чоловіків в усіх сферах життєдіяльності залежно від особистого вибору людини.

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У випадку із жіночим підприємництвом в АПК серед таких бар’єрів можна перерахувати лише кілька, щоб стало зрозуміло, що державі є на що звернути увагу і де прикласти зусилля, в тому числі на рівні ОТГ (до речі, сьогодні лише 16% голів ОТГ — жінки):

– нерозвинена інфраструктура соціальних послуг на селі, яка створює більше навантаження на жінок у питаннях догляду за дітьми чи інших питаннях;

– відсутність доступного кредитування для МСБ в регіонах, в тому числі з фокусом на жінок-власників компаній;

– відсутність сталої аграрної політики щодо підтримки кооперації, в тому числі серед жінок-підприємців, яка може значно полегшити їм ведення бізнесу;

– відсутність ефективної системи дорадництва, в тому числі з метою формування регіональних осередків жінок-підприємців;

– фактична відсутність освітніх програм (окрім деяких проектів техдопомоги) саме для жінок-підприємців, в тому числі щодо питань фінансової, юридичної грамотності та виходу на цивілізовані внутрішні та зовнішні ринки збуту.

У цілому, підтримка жіночого підприємництва з боку держави включає в себе багато аспектів, які є гендерно-нейтральними.

Це починається з ефективної підтримки малого бізнесу і створення умов для його швидкого розвитку, через стимулювання розвитку виробництва нішевих культур, сімейного фермерства і кооперації до формування нових засад культури ведення бізнесу в країні та боротьби з гендерними кліше.

Жіноче підприємництво може стати справжньою рушійною силою збалансованого розвитку сільських територій в умовах зростаючої урбанізації в Україні. Тому що саме жінки, як показують чисельні дослідження, більш активно вкладаються при розвитку своїх компаній у супутню соціальну інфраструктуру, включаючи медицину і освіту.

Переконана, що лише завдяки розвитку жіночого підприємництва, в тому числі в галузі АПК, можливий швидкий економічний розвиток всієї економіки нашої країни.

Зі святом вас, чарівні і сильні українські бізнесвумен! Завдяки вам точно #всебудеУкраїна.