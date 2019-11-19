Історія арештованих ТЕЦів на Львівщині: на межі катастрофи

"Ситуація на підприємстві та в місті критична. Люди досі без опалення, через надмірне навантаження на мережі електрики позбавлені цілі райони. Під загрозою постачання води в один з районів міста".

Про це заговорив Нафтогаз у розрізі двох арештованих ТЕЦ на Львівщині. Адже після візиту прем'єра Олексія Гончарука саме ТОВ "Нафтогаз Тепло" без конкурсу доручили управління майном Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ. У зв'язку з надзвичайною ситуацією.

Кажуть, що нібито "через недбалість попереднього управителя на Новороздільській ТЕЦ сталася серйозна аварія, а цього року регламентні роботи не фінансувалися і не проводилися належним чином".

Чому два міста опинилися на межі катастрофи та чи можна було запобігти цим проблемам раніше?

Чому і навіщо арештували ТЕЦи?

У червні 2018 року НАБУ та САП просили суд передати до АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів) дві теплоелектроцентралі на Львівщині – у містах Новояворівськ і Новий Розділ.

Ці активи, імовірно, використовувалися для розкрадання газу на 1,4 млрд грн. Згідно з реєстрами, бенефіціарними власниками підприємств є колишній і чинний народні депутати Богдан та Ярослав Дубневичі.

Слідчий суддя Солом'янського райсуду Києва погодився, і такі важливі для регіону активи перейшли в управління АРМА. За 4 місяці агентство знайшло тимчасового управителя "Енерго-М".

Варто зазначити, що навіть у світовій практиці це унікальний випадок, адже подібне майно не передавалося в управління аналогічним органам ARO-AMO.

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Перший рік управління ТЕЦами був дуже складний, але ТЕЦи працювали.

Через обрання стороннього управителя на централях персонал відмовлявся виходити на роботу, власники демонтували обладнання, знищували технічну документацію та постійно намагалися через суд повернути собі контроль над активами.

Унаслідок цього майже 60 тисяч мешканців міст ризикували залишитися без тепла взимку.

Утім протягом року АРМА та тимчасовий управитель не проводили роботу над помилками та не шукали можливості виправлення попередніх.

Що таке звіт щодо управління і чи був він по ТЕЦах?

Управління арештованими активами має бути ефективним. Ціль – збереження та збільшення їхньої вартості. Так говорить профільний закон про АРМА.

Також закон передбачає, що Нацагентство має періодично перевіряти ефективність управління. Для чого? Аби співвідносити результати з умовами договору. І у випадку неналежного управління змінити менеджера.

Про це йдеться у порядку, затвердженому Кабміном у травні 2018 року, і в тому ж законі про АРМА.

Тож постають питання, чи агентство перевіряло управителя ТЕЦів і чи виявили проблеми? Які і як з цим працювали?

Оскільки публічної інформації немає, логічно припустити, що проблем немає, а агентство задоволене управителем, і він добре виконує свою функцію.

Хоча, може, АРМА вирішила не озвучувати проблеми посеред минулого опалювального сезону, аби не залишити людей без тепла.

Як відбувався конкурс у 2019 році?

У вересні 2019-го закінчився термін дії договору АРМА з "Гарант Енерго М", який майже рік управляв двома ТЕЦ. Відтак почався новий, доволі прозорий конкурс.

До засідання тендерного комітету, яке АРМА транслювало у Facebook, долучили мерів міст Новояворівськ і Новий Розділ, представників Львівської ОДА, медіа та громадськості.

Рішення тендерного комітету: залишити старого управителя для генерації енергії та обрати нового для розподілу енергії (ТОВ "Альтенатива-Т-ХХІ").

Окрім того, "Гарант Енерго-М", що управляло ТЕЦ протягом останнього року, для продовження управління зобов'язали виконати низку умов. Зокрема, звітувати про підготовку до опалювального сезону та погасити заборгованість заробітної плати.

Чому початок опалювального сезону у Новояворівську та Новому Роздолі зірвано?

За рік проблемного управління "Гарант Енерго М" набралося боргів перед "Нафтогазом" та не погасило заборгованість по зарплатні працівникам ТЕЦ. І ті відмовилися виходити на роботу.

13 листопада 2019 року прем'єр Олексій Гончарук здійснив робочу поїздку до Нового Роздолу та Новояворівська. І заявив, що Кабмін ініціює передачу ТЕЦ в управління компанії групи НАК "Нафтогаз". Паралельно спеціалісти перевірятимуть обладнання та усуватимуть технічні неполадки.

Саме заборгованість зарплати, за словами прем'єра, і стала причиною зміни управителя на ТОВ "Нафтогаз-Тепло" без конкурсу.

Як можна було уникнути проблем? І чи можна зараз це змінити?

Унікальність активу. Недоліки нормативної бази. Пасивність деяких чиновників АРМА та Кабміну. Відсутність цікавості до активу у великих гравців енергетичного ринку. А ще складна ситуація в регіоні та авторитет деяких політиків і зацікавлених сторін.

Можна назвати море потенційних причин зриву опалювального сезону у двох районах на Львівщині.

Але на думку ТІ Україна, більшість з цих ризиків можна було б нівелювати, якби своєчасно ухвалили зміни до законодавства.

Напрацьовані ініціативи пролежали понад рік в міністерських кабінетах і не були втілені попередньою владою.

Наша команда напрацювала низку ініціатив, які можуть полегшити управління технологічно складними активами. Зокрема йдеться про потребу планування перед арештом і передачею активів в управління.

Також необхідно, аби АРМА співпрацювало з процесуальним керівником у справі. Насамперед важливо ставити до відома процесуального керівника щодо дій, пов'язаних з подальшим життям активу, залучати його у разі виникнення проблем. Прокурор же повинен допомагати з подоланням кризових ситуацій.

Окреме важливе питання: посилення гарантій у роботі тимчасового управителя. Наприклад, на законодавчому рівні убезпечити бізнес від можливого блокування управління від власників арештованих активів.

Transparency International Україна сподівається, що напрацьовані зміни будуть внесені на розгляд парламенту і надалі люди не ставатимуть заручниками неврегульованих у державі процесів.

Ця публікація була підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. ЇЇ зміст є відповідальністю виключно Transparency International Ukraine і необов'язково відображає погляди Європейського Союзу.