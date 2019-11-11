Лібертаріанство чи соціалізм? Що нам готують наші слуги

Новоизбранный глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что партийная идеология либертарианства будет заменена.

По его словам, обсуждается что-то среднее между либеральными и социалистическими взглядами.

Хочу предупредить, что если подходы наших доморощенных "социалистов" восторжествуют, то страна уверенно продолжит свое падение, а продолжающийся отток трудовых ресурсов его многократно усилит.

Ведь основы либертарианства — это меньше государства в экономике и больше свободы предпринимательству, а социалисты — это только про то, как мы будем перераспределять налоги, землю, природные ресурсы и кто будет у корыта.

Маленький наглядный пример по вопросу выбора властью идеологии.

Только в 2014-2015 годах в Польше открылось пять концертных залов: зал симфонического оркестра Национального радио Польши в Катовице, конгресс-центр ICE в Кракове, зал филармонии в Щецине, национальный форум музыки во Вроцлаве и центр культуры и конгрессов "Йорданки" в Торуне.

Если посмотреть, сколько за пять лет в Польше открылось театров, музеев и библиотек, то пост получится длинным. Пытаюсь теперь вспомнить, какие объекты культуры появились в последние пять-десять лет у нас в стране.

Есть одна "досадная" закономерность: развитие культуры и образования невозможно без развития экономики. В 1991 году наши стартовые экономические условия были примерно одинаковыми, только мы стоим на месте, а в Польше ВВП на душу населения вырос уже в девять раз!

Оказывается, количество заводов, площадь страны или длина дорог не имеют значения, если граждане и выбранная ими власть не понимают, что именно нужно менять и какие изменения обеспечат подъем экономики.

Начиная реформы в 90-х, полякам было чрезвычайно трудно. Однако, в отличие от падких на популистов украинцев, поляки поняли необходимость в болезненных изменениях и смогли привести к власти реформаторов. Много лет перманентных трансформаций превратили Польшу в богатую страну с хорошими перспективами.

Рецепты для ускоренного экономического роста — ни для кого не секрет, и именно с такой программой Зеленскому удалось стать президентом, а "Слуге народа" — получить большинство в Верховной Раде.

Уменьшение роли государства в экономике. Поэтапное снижение доли госрасходов в ВВП с 42% до приемлемых 30%. Приватизации государственных предприятий. Открытие рынка сельскохозяйственных земель. Комплексная реформа системы образования. Борьба с коррупцией. Разделение монополий в энергетическом секторе. Содействие прямым иностранным инвестициям. Защита прав собственности. Верховенство права.

Если всего это не произойдет, если вместо появившейся социалистической риторики не будет озвучена и не начнет воплощаться стратегия ускоренного экономического роста, судьба партии власти и страны будет крайне печальна.

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