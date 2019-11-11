Не женіться за грішми: поради майбутнім керівникам

В начале профессионального пути важно не только поставить правильную цель, но и выбрать правильную траекторию движения к этой цели.

Иначе реализовать свой потенциал в полной мере вряд ли удастся.

Вот несколько советов, которые я могу дать как человек, много лет работающий с топ-менеджерами.

Занимайтесь тем, что вы любите. Иными словами, фокусируйтесь на том, что вам действительно интересно, что заставляет лихорадочно читать множественные материалы в Google, во все глаза смотреть тематические выступления спикеров на TED, копать глубже и узнавать больше.

Соответственно, при выборе будущей профессии следует руководствоваться не ее трендовостью и позицией в рейтингах, а вашим личным отношением к предмету. Если сердце подсказывает, что счастье — в изучении скелетов динозавров, а не в написании кодов, к нему стоит прислушаться.

Выбирайте сильный вуз. Постарайтесь получить как можно более серьезное образование. Это означает, что выбрать университет с сильным профессорским составом и проверенной годами репутацией куда важнее, чем выбрать конкретную специальность, которую будете в нем изучать.

Слушайте разносторонние курсы, фокусируйтесь на предметах, связанных с математикой и точными науками. Речь не идет о том, чтобы получить Нобелевскую премию по физике, а о том, чтобы иметь хорошую базу научных знаний. Именно это поможет в дальнейшем построении и развитии карьеры.

Получайте разнообразный опыт. Во время учебы хватайтесь за любую возможность принять участие в программах обмена и тренингах. Не зацикливайтесь на корпоративной среде или заокеанских стажировках. Они, конечно, всегда сработают в плюс, но они не являются альфой и омегой.

Куда интереснее и полезнее может стать работа в амбициозном стартапе или локальном семейном бизнесе. Выбирайте сферы, которые хочется изучить изнутри или которые связаны со сферой деятельности вашей будущей компании-работодателя. Чем тщательней продумана эта часть, тем выше привлекательность молодого специалиста для потенциального работодателя.

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Не сидите на одном месте. Не бойтесь менять работу — в начале пути это абсолютно нормально. Не позволяйте себе застрять на первом же месте, которое покажется интересным или просто удобным. Не сомневайтесь, пробуйте и изучайте, исследуйте свою профессию и себя в ней. Компаний, возможностей и вызовов — огромное количество. Вам лишь нужно найти свои.

Не гонитесь за деньгами. Я знаю многих успешных руководителей, достигших финансового успеха, но тем, кто фокусировался исключительно на заработке денег, никогда не удавалось заработать настоящие деньги.

Те, кому это удалось, не ставили деньги во главу угла и не принимали карьерных решений, ориентируясь исключительно на уровень вознаграждения.

Фокусируйтесь не на зарплате, а на достижениях, стремитесь претворить в жизнь цели компании. Финансовое благосостояние придет вместе с решением этих задач. Если же деньги будут основным драйвером карьеры, их не заработать.

Мыслите категориями проектов. Ищите вызовы и задачи, которые вас вдохновляют. Если в данный момент вы занимаетесь чем-то, что вам интересно, в чем вы можете достичь успеха, не спешите срываться с места, если кто-то предложит вам больше или даже значительно больше денег.

Не бросайте начатое на полпути. Да, работу можно и нужно менять, но делать это следует, лишь завершив реализацию проекта, пройдя некий путь, получив некий опыт и добившись результата. На то, чтобы внести личный вклад в успех компании, нужно время: год, три, пять. Сумеете — вознаграждение последует.

Будьте разносторонним человеком. Читайте, ходите в театры, путешествуйте. Занимайтесь спортом, учитесь разбираться в политике, искусстве, ботанике, чем угодно. Главное — не замыкайтесь внутри выбранной профессиональной ниши. Дерзайте! Желаю вам удачи. Увидимся на вершине карьерной лестницы.