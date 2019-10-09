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Навіщо риба енергетиці?

Навіщо риба енергетиці?

Після урядової реформи рибною галуззю опікуватиметься новостворене Міністерство енергетики та захисту довкілля. Як і навіщо риба має стати рушійною силою української енергетики?
Середа, 9 жовтня 2019, 12:56
Юрій Яременко
виконавчий директор асоціації "Українська аквакультурна спільнота"

Не так давно українські аграрії були надзвичайно здивовані рішенням керівництва держави про ліквідацію сільськогосподарського відомства і приєднання його до міністерства економіки разом з торгівлею.

Ідея, безумовно, креативна, але Україна традиційно є аграрною державою і понад 40% валютних надходжень до державної скарбниці потрапляє саме від аграріїв.  

Здоровий глузд підказує, що цей напрям потрібно було б максимально підсилювати задля зміцнення держави, а не розчиняти в економічно-торгівельних проблемах.

Днями пролунала чергова новина, ще креативніша.

Рішенням Кабінету міністрів рибна галузь України була перепідпорядкована новоствореному Міністерству енергетики та захисту довкілля.

Українські рибоводи в шоці! Такий крок фахівці галузі вважають не лише непрофесійним, абсолютно безглуздим, але й таким, що може остаточно знищити рибну галузь України.

Такі рішення будуть сприяти лише подальшому зростанню імпорту риби та рибних продуктів, який вже натепер у десятки разів перебільшує власне виробництво. Таку позицію аж ніяк не можна назвати державницькою!

Україна, яка має найбільший потенціал у Європі з водних ресурсів, могла б нагодувати рибою пів світу, але дивним чином над рибною галуззю вже багато років поспіль здійснюються якісь дивакуваті експерименти.

Спочатку було міністерство рибної промисловості України, потім – Державне агентство рибного господарства, а що тепер?

Риба як рушійна сила української енергетики? Складається враження, що такі кульбіти могла придумати або абсолютно некомпетентна людина, або навпаки, класний фахівець по режисурі телевізійних шоу!

Головне завдання рибної галузі – це продовольча безпека держави. Як це корелюється з енергетичною або екологічною проблематикою - незрозуміло.

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Вже багато років точиться дискусія щодо передачі до міністерства екології рибоохоронного патруля.

Безумовно, в цьому логіка є. Є певний сенс також у передачі до екологів рибного промислу, бо він напряму пов’язаний з видобутком водних живих біоресурсів (квоти, ліцензії, дозволи і т. ін.).

Але як бути з аквакультурою, тобто рибництвом? Цю галузь у такому разі скоріш слід віднести до тваринництва та надати рибництву реальну допомогу.

Досі рибники мали безліч проблем – це і неможливість взяти кредити та отримати грошові компенсації, відсутність механізму взяття в оренду частки водойми загальнонаціонального значення і багато інших.

Але досі керівництво Державного агентства рибного господарства хоча б намагалося їх вирішувати. Що буде тепер – незрозуміло. Ніхто з можновладців навіть не намагається пояснити це людям!

Розумна людина завжди знайде можливість виправити помилку, а мудра – її не зробить.

Дуже хотілося, щоб на вищих щаблях державного управління працювали якщо не мудрі, то хоча б розумні люди.

Українських рибоводів вже давно обурює ставлення до них держави, але після нещодавніх енергетично-екологічних перетворень вони готові вийти на вулиці.

Це, вочевидь, найбільш дієва форма спілкування народу з можновладцями у сучасній Україні. Чому ні? У євробляхерів же вийшло!

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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