Як з голочки: чому потрібен яскравий колір легкій промисловості

У 2018 році легка промисловість України забезпечила країні 5% бюджетних надходжень і 2,6% експорту.

Звичайно, ці показники далекі від внесків до державної казни металургії та сільського господарства.

Але тут є принципова відмінність: 90% від загального числа підприємств легкої промисловості (згідно з даними Державної служби статистики) — малий та середній бізнес, у той час як метал і пшеницю експортують великі холдинги.

Якщо враховувати вже цей контекст, то ситуація в галузі виглядає більш оптимістично.

Зрозуміло, невеликим підприємствам складно конкурувати з лідерами індустрії: тут є і доступ до інвестицій, і можливість закуповувати сировину за нижчими цінами, і сила бренду.

Але малі підприємства теж мають безперечні переваги: мобільність, гнучкість, швидкість реакції та можливість заробити на ситуаційному маркетингу.

Поки велика фабрика затвердить рішення й випустить першу партію футболок з принтом актуального сьогодні інтернет-мема, про це вже ніхто не згадає.

А в невеликій компанії крок від ідеї до її реалізації може скласти один день: вранці — придумали, ввечері — вже в продажу. Профіт.

Як з голочки

Для такого ефективного виробництва потрібні спеціальні технології, які можуть забезпечити швидке вироблення товару.

На сучасному ринку можна побачити текстильні вироби, що зроблені відносно новим методом — з використанням цифрового друку.

Порівняти його можна зі звичайним друком на папері, але замість нього використовується тканина.

Це може бути поліестер, шовк, вовна або бавовна. Бажаний малюнок наносять на матеріал й через декілька годин дизайнер або виробництво мають готове полотно.

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Якщо раніше пошуки та закупівля тканин займали великий відрізок часу, то зараз потрібна максимум доба.

Це порівняно молодий бізнес — йому немає й 10 років. Але у всьому світі таке виробництво вже давно має великий попит.

За результатами дослідження компанії Smithers Pira, одного зі світових експертів на ринку поліграфії, ринок цифрового друку на текстилі буде щорічно рости на 11,6% у 2019-2023 рр. й до кінця періоду сягне 4,9 млрд доларів.

Такі світові гіганти, як Олександр Маккуін, Джонатан Сондерс, Мері Катранзу мають у своєму арсеналі спеціальні принтери для друку на текстилі.

У рамках New York Fashion Week навіть відбувся окремий показ — Digital Couture Project, де були представлені колекції, зроблені виключно за допомогою друку на тканині.

Рішення друкувати

Відрізняється цифровий друк від інших методів виробництва й своєю високою якістю.

Чіткість нанесення фарби, яскравість кольорів, мінімальні часові витрати, висока екологічність – це все про цифрові принтери.

Універсальність використання такого роду друку вражає: вони можуть працювати і з деревом, і з керамікою, тим самим відкриваючи потенційно нові ніші для підприємництва зі страхуванням від сезонних коливань та диверсифікації прибутку.

Кількість виробництв, які поповнюють свої потужності спеціалізованими принтерами, зростає з року в рік.

Поріг входу в такий бізнес відносно невеликий: на придбання якісного принтера може знадобитися близько 15 тисяч доларів.

Звичайно, ціна може варіюватися залежно від виробничого призначення. Але навіть якщо у вас немає всієї необхідної суми, рішення — придбання в лізинг або за кредитними програмами.

Спектр додаткових послуг обов'язково повинен охоплювати навчання співробітників роботі на обладнанні.

Також потрібно вибирати надійного виробника друкуючого текстильного принтера. Це забезпечує якісне сервісне обслуговування, гарантію, наявність всіх витратних матеріалів.

Це гарантує мінімальні простої виробництва і роботу 24/7. З досвіду можна зробити висновок, що в середньому витрати на текстильний принтер окупаються за рік або півтора року.

Початок покладено

Якщо говорити про цифровий друк в межах України, то потенціал такого виробництва є надзвичайним.

Враховуючи високий ресурс ринкового росту, порівняно низьку вартість обладнання, можливості для малого та середнього бізнесу, амбіційність молодих талантів, можна сказати, що текстильний друк точно може стати справжнім проривом у легкій промисловості.

Кількість виробів, зроблених на таких принтерах, щороку збільшується, а побачити їх можна вже не лише у повсякденному житті, а й на показах моди та стилю.

Так, наприклад, колекції з надрукованим принтом вже постійно представлені на головному подіумі українського тижня моди.

Цифровий принт став головною темою конкурсу Epson Digital Fashion, який було засновано Ukrainian Fashion Week.

Він проводиться серед молодих українських дизайнерів вже четвертий рік поспіль та просуває знання сучасних можливостей серед професіоналів.

Враховуючи всі переваги технології, можна з упевненістю сказати, що майбутнє саме за цифровим друком, а тому Україні не потрібно відставати від світових тенденцій.

Нашим виробникам варто бути справді дієвими, а цифровий принтер допоможе досягти успіху в улюбленій справі.