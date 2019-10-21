Газова формула: як державним підприємствам купувати газ за чесною ціною

Окрема стаття витрат для будь-якого бюджету напередодні холодної пори року — це оплата опалювального сезону.

Роками пошук шляхів економії для багатьох публічних замовників газу був лише їх проблемою.

Інколи це призводило до серйозних інцидентів, наприклад, до значних переплат, шантажу постачальника та відсутності тепла в люті морози.

Зрештою, нині дбати про економію спробує допомогти держава. Принаймні, виведенням ціни на газ з тіні та створенням прозорих механізмів його закупівлі.

Як це працює?

Проти демпінгу та непрозорих змін вартості газу

Публічні закупівлі газу в умовах значного коливання цін зазвичай породжують багато запитань та звернень від замовників та учасників ринку. Традиційний механізм зміни договірної ціни часто призводив до цінового демпінгу на тендері та непрозорих змін вартості на подальші поставки газу.

З метою вирішення проблемних питань щодо підвищення ціни на газ у договорах про закупівлю Міністерство економіки створило міжвідомчу робочу групу, діяльність якої доручило координувати команді підтримки реформ Мінекономіки. Ця робоча група дослідила питання оптимального механізму зміни вартості газу.

Орієнтиром при визначенні ціни можуть бути біржові ціни на міжнародних хабах, де імпортери закуповують газ для українського ринку. На ці ціни орієнтуються постачальники під час продажу газу внутрішнього видобутку споживачам.

За таких умов виникає потреба в укладанні додаткових угод для коригування ціни. Визначення нової ціни можна врегулювати за допомогою формули, яка враховує коливання курсу гривні відносно валюти та ціни на європейських хабах.

Завдяки використанню наведеного порядку зміни ціни замовник отримує проведення аукціону з реальною ціною на газ та прозору зміну ціни за умов волатильності ринку. Loading...

Що можна рекомендувати замовникам

У разі купівлі газу зазначати порядок зміни істотних умов в проекті договору та договорі про закупівлю з використанням механізму ціноутворення на газ у вигляді запропонованої формули.

Застосування формули позбавить постачальників стимулів демпінгувати на торгах. Якщо раніше занижену ціну можна було витягнути додатковими угодами, то тепер так не вийде. Формула індексує ціну за ринковим коефіцієнтом, але якщо базова ціна буде заниженою, то й на виході вона буде пропорційно нижчою за ринкову.

Формула також впорядковує процес ціноутворення. Тепер постачальник не зможе посилатися на ті обґрунтування, які йому вигідні, а замовник, маючи на руках чіткі розрахунки, не залежатиме від доброї волі трейдера, у якого більше аналітичних та інституційних можливостей для того, щоб просувати власну ціну.

Особливо це стосується невеликих державних замовників, які не мають можливості професіоналізувати процес закупівлі. Щоб допомогти покупцям та постачальникам зробити об'єктивне уточнення ціни, був створений онлайн-калькулятор.

Калькулятор розраховує ціну на газ за формулою, яка враховує кілька джерел та об'єктивних показників. Скористатися ним дуже просто. У відповідних полях слід вказати дату підписання контракту або попередньої додаткової угоди, внести ціну за тис куб м і зазначити дату, на яку запланована зміна до договору.

В результаті отримаємо прозорий розрахунок зміни ціни на газ, що в інтересах замовників і доброчесних постачальників. Замовники можуть відразу внести газову формулу Мінекономіки в договір та проводити всі зміни відповідно до неї.

Якщо цього не було зроблено, то розрахунок калькулятора може слугувати об'єктивним показником для досягнення консенсусу у перемовинах сторін.

До речі, в майбутньому буде введено додаткову функцію для перевірки прозорої ціни: індикатор, який вказуватиме на неринкові відхилення від ціни. Формула також може допомогти спеціалізованим агенціям, які видають "довідки про зміну ціни".

Глобальний вплив на ціну газу

Новий функціонал розробила команда ProZorro, KSE Centre of Excellence in Procurement разом з департаментом регулювання публічних закупівель Мінекономіки та командою підтримки реформ. Про попит на такий сервіс говорять цифри: лише за перший місяць після запуску ним скористалися понад 3 тис разів.

Київська школа економіки довела: якби формульне ціноутворення використовувалося при укладанні додаткових угод до договорів, підписаних із серпня 2017 року, то середня ціна на газ у листопаді 2018 року знизилася б на 623 грн.

Це дозволило б зекономити 120,25 млн грн для договорів вартістю понад 1 млн грн. Якщо екстраполювати розрахунки на всі договори, то ця цифра сягне 151,6 млн грн.

За оцінкою експертів команди підтримки реформ Мінекономіки, повноцінне впровадження формульного ціноутворення на всі закупівлі газу дозволить економити до 3 млрд грн публічних коштів щорічно з 2020 року.