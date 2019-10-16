Фонд енергоефективності: що треба знати ОСББ та управителям

З 3 вересня в Україні офіційно діє програма Фонду енергоефективності "Енергодім".

Тобто вже зараз об'єднання співвласників можуть отримати суттєву фінансову підтримку у процесі енергомодернізації багатоквартирного будинку.

Що саме передбачає програма "Енергодім"?

Що це і навіщо це потрібно

"Енергодім" — це програма надання грантів для ОСББ з часткового відшкодування витрат на заходи з енергетичної ефективності у багатоквартирному будинку. Програма передбачає два пакети заходів: "А" та "Б". Вони відрізняються між собою обсягом робіт з енергетичної ефективності у будинку.

Узявши участь в програмі, ОСББ може отримати грант до 70% на певні типи робіт. Зокрема, на проведення енергетичного аудиту будинку, розробку проектно-кошторисної документації та сертифікацію енергетичної ефективності фонд буде відшкодовувати до 70% від вартості таких робіт.

На витрати з безпосередньої реалізації заходів з енергетичної ефективності (вартість робіт, обладнання та матеріалів) фонд буде надавати грант до 40%, якщо ОСББ обрало пакет "А", та до 50%, якщо ОСББ обрало пакет "Б". Для перших 300 заявок передбачається додатковий грант на 20%.

Фонд буде відшкодовувати ОСББ кошти тільки після виконання робіт. Тобто спочатку ОСББ мусить оплатити такі роботи самостійно, а потім звертатися до фонду для отримання відшкодування. Оскільки такі заходи можуть бути дорогими, ОСББ може отримати кредит у банку-партнері програми фонду.

Хто може взяти участь в програмі

Програма "Енергодім" розрахована на участь ОСББ, тобто отримати часткове відшкодування витрат на заходи з енергетичної ефективності зможуть тільки співвласники будинків, у яких створені ОСББ. З чим це пов'язано?

Напевно, з тим, що ОСББ — це юридична особа, що об'єднує співвласників будинку, має неприбутковий статус та власний банківський рахунок.

Наявність в будинку ОСББ вказує на те, що співвласники переймаються станом свого житла, вміють домовлятися між собою і здатні брати на себе відповідальність. Наявність ОСББ дозволяє контролювати видатки на утримання будинку, своєчасно вирішувати проблеми, що виникають.

У програмі можуть взяти участь всі ОСББ незалежно від віку будинку.

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Як взяти участь у програмі

Для участі у програмі мешканці повинні ухвалити рішення на загальних зборах. Збори доведеться проводити кілька разів. До них варто ретельно готуватися. ОСББ може розраховувати на підтримку від консультантів фонду.

Якщо співвласники налаштовані взяти участь у програмі, їм варто ретельно переглянути умови грантового договору на сайті Фонду енергоефективності. Це єдиний для всіх договір приєднання. Якщо у вашому будинку енергомодернізація на часі, уже можна проводити роз'яснювальну роботу серед співвласників.

На що звернути увагу

Особливої уваги потребують правильність оформлення та ведення документації, особливо рішень загальних зборів ОСББ та правління. У процесі обробки заявки ОСББ фонд перевірить, чи є необхідна кількість голосів співвласників.

Питання збільшення розмірів внесків, встановлення нових, реконструкції будинку, проведення робіт з енергомодернізації потребують понад дві третини голосів.

Також важливо неухильно дотримуватися вимог статуту ОСББ. Якщо статут передбачає, що голоси співвласників розраховуються пропорційно до площі квартир та нежитлових приміщень у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень будинку, то голосування мусить проводитися саме у такий спосіб.

Статутом може передбачати й інший принцип. У деяких ОСББ кожен співвласник має кількість голосів відповідно до належної йому кількості квартир або нежитлових приміщень. Буває й так, що кожен співвласник має один голос незалежно від кількості належних йому квартир або нежитлових приміщень.

У такому випадку підрахунок голосів співвласників після проведення зборів та письмового опитування повинен відбуватися відповідно до статутних норм.

Як управитель може допомогти співвласникам

Як було зазначено, отримати грант від Фонду енергоефективності можуть тільки співвласники будинків, де створене ОСББ. Отже, будинки, які обслуговуються управителями, не можуть претендувати на участь у програмі фонду.

У такому випадку управитель може допомогти співвласникам створити ОСББ, що дозволить будинку взяти участь у програмі "Енергодім". За таку допомогу управитель повинен отримувати від співвласників додаткові кошти за свою роботу.

Чому це вигідно для управителя? Створення ОСББ не впливає на договір про надання послуги з управління, укладений між управителем та співвласниками. Отже, незалежно від наявності в будинку ОСББ договір буде чинним.

У той же час, управляти модернізованим, утепленим та доглянутим будинком набагато простіше, ніж будинком, у якому постійно виникають проблеми.

Крім того, для управителя допомога співвласникам стосовно участі у програмі є можливістю отримати додаткову винагороду та побудувати свою репутацію як спеціаліста, який може не тільки якісно утримувати будинок, а й повноцінно супроводжувати всі заходи з енергетичної ефективності.