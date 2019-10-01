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Як Google вирішує бізнес-конфлікти

Як Google вирішує бізнес-конфлікти

Як принципи Google можуть допомогти українському бізнесу при вирішенні конфліктів? (рос)
Вівторок, 1 жовтня 2019, 12:19
Олексій Резніков
заслужений юрист України, партнер юридичної фірми "Астерс"

С самого рождения мы склонны конкурировать с целью выжить и развиваться. Но часто конкуренция приводит к конфликтности и самоуничтожению.

Дабы этого не случилось, нам дарована альтернатива. Способность к миролюбию.  И это не есть слабость.

Это мудрость выживания, записанная в ДНК. Это – ген урегулирования конфликтов. 

Для любого развития нужен толчок – конкурентное стремление к преимуществу. И переход на новый уровень развития. Но для этого важно разумно расходовать ресурсы.

Так, компании Coca-Cola, DuPont, Sony, IBM, Johnson & Johnson, General Motors, Deloitte, Shell, BP, Apple и Asters сделали выбор в пользу эффективного использования времени и денег для достижения целей бизнеса.

Предотвращение и разрешение споров является частью их ДНК и рассматривается не только как юридический, но и как бизнес императив.

Эти компании сделали выбор в пользу альтернативных способов разрешения споров – ADR (Alternative Dispute Resolution).

Например, компания Google разработала простую мантру, которой успешно следует: "Don't litigate, negotiate" (Не судись, веди переговоры).

Несколько лет назад регуляторы США и Европы обвинили Google в злоупотреблении своим доминирующим положением поисковых систем на рынке.

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Компания Google, продвигая свои услуги, такие как Google Shopping, опускал продукты конкурентов ниже в результатах поиска, что сокращало процент потенциальных потребителей продуктов конкурентов.

Как отмечает The Wall Street Journal, Google удалось избежать официальных обвинений Федеральной торговой комиссии, согласившись внести небольшие изменения в свою практику поиска.

В соответствии с соглашением, Google согласилась зарезервировать место в верхней части своих европейских поисковых страниц для конкурентов, чтобы предоставлять специализированные результаты поиска для таких вещей, как гостиничные номера, наряду со службами Google, которые делают то же самое. 

В свою очередь Google удалось избежать официального углубленного расследования со стороны регуляторов ЕС, что могло бы привести к штрафу в размере 10% от глобального годового дохода компании, который на тот момент составлял 59,8 млрд долларов. 

В ходе расследования, которое длилось более 3 лет, обе стороны подчеркнули, что они хотели избежать формальной юридической битвы, ссылаясь на то, что "состязательное разбирательство" заняло бы "много лет и не оказало бы такого же немедленного воздействия".

Соглашение Google резко контрастирует с десятилетней битвой Microsoft с Брюсселем. 

В отличие от Google, Microsoft попала в дорогостоящую конфронтацию с европейскими антимонопольными органами, которые оштрафовали компанию-разработчика программного обеспечения более чем на 2,5 миллиарда долларов.

"Переговоры могут работать лучше, чем конфронтация", - сказал Герберт Ховенкамп, профессор Университета Айовы, изучающий антимонопольное законодательство. 

Google был гораздо более гибким, чем Microsoft, представляя свои собственные предложения по разрешению спора с ЕС.

Вот три принципа, которые помогут вам выгодно разрешить конфликты и превратить споры в сделки:

Эффективное использование ресурсов

Изучить возможность прибегнуть к ADR, прежде чем обращаться в суд. ADR помогает сэкономить время.

Гибкость процесса обеспечивает многогранное решение без границ, выработанное самими сторонами.

Стороны управляют процессом на основании обусловленных правил взаимодействия, в отличии от судебного процесса, где судья действует в рамках правил, описанных в процессуальных кодексах.

Даже в сложном случае спор может быть разрешен за считанные месяцы или недели, а судебный процесс может занять годы.

Фокус на интересах

Сосредоточиться на интересах, а не позициях. Важно определить и высказать свои бесчисленные интересы в споре, включая те, которые не являются финансовыми, и призвать другую сторону сделать то же самое. 

За противодействующими позициями стоят общие и разные интересы. Важно понять свои интересы и интересы второй стороны. Интересы можно удовлетворить различными путями.

Контроль над происходящим

Самостоятельно контролировать ситуацию в процессе принятия вариантов разрешения спора, а также оградить себя от "неудобных" и неисполнимых решений.

В процессе ADR стороны принимают непосредственное участие в выработке и принятии решения. Третье лицо лишь организовывает переговоры, на которых стороны сами ищут варианты. 

И пусть вас хранит ваш внутренний peacemaker!

Соавтор - Юна Потемкина, старший юрист Asters, медиатор (IHK München und Oberbayern)

 

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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