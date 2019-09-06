Всі розділи
Укр / Рус
Трендовий бізнес: як поєднати приємне з корисним у вейкбордингу

Трендовий бізнес: як поєднати приємне з корисним у вейкбордингу

Чи просто в Україні відкрити вейкпарк і на які юридичні аспекти варто звернути увагу? (рос)
П'ятниця, 6 вересня 2019, 13:51
Денис Ванаш
юрист, засновник юридичної компанії Vanash Urban Lawyers

Еще недавно о вейкбординге и канатных дорогах никто не слышал. Сейчас - это главный тренд сезонных водных развлечений.

Чуть ли не на каждом обустраиваемом водоеме во всех уголках Украины пытаются установить канатные дороги и вейкпарки.

Вейки становятся настолько популярны, что в этом году Украина второй раз провела чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу.

Что с этого Украине и как государство поддерживает вейкбординг? На самом ли деле так просто открыть вейкпарк, как говорят новоиспеченные эксперты?

Нормативно-правовые акты различных уровней и видов можно цитировать бесконечно, но, к сожалению, закрепленные такими актами принципы, задачи и стратегии носят преимущественно декларативный характер без реального намерения их практической реализации.

Поэтому наша задача разложить по полочкам реальную ситуацию, исходя из практики, и объяснить, с какими же практическими "особенностями государственного содействия" развитию спорта и здорового образа жизни сталкиваются  спортсмены, решившие заниматься развитием любимого вида спорта.

Рим тоже не сразу строился

Со времен первой кольцевой канатки в Киеве прошло более 10-ти лет. Тем не менее,  от идеи до реализации такого проекта – пропасть в виде годовалых бюрократических кругах ада, которые вообще может вообразить украинский предприниматель.

Сегодня ситуация немного лучше, но все еще печальна. Инициаторы проекта столкнутся с проблемой в виде отсутствия в законодательстве норм, которые бы регулировали порядок строительства на водных объектах местного значения инженерно-транспортной инфраструктуры кольцевой канатной дороги.

Loading...
Следовательно, как вариант реализации своей идеи – размещение канатной дороги в виде временного водного аттракционав  соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации аттракционной техники, утвержденных Приказом МинЧС № 110 от 01.03. 2006 года.

Законом "О местном самоуправлении" полномочия по содействию осуществления инвестиционной деятельности на соответствующей территории возложена на исполнительные органы местной власти.

Вопрос же инвестиционной деятельности в разных городах Украины возложено на различные коммунальные предприятия.

Но, так или иначе, субъект, на который возложена реализация инвестиционных инициатив в городе, обязан согласовывать их с профильными бюрократами в структурных подразделениях местной власти.

Например, в Киеве это может быть коммунальное предприятие "Плесо", подчиненное КГГА, управление экологии и природных ресурсов КГГА, департамент градостроительства и архитектуры КГГА и другие.

На этом этапе, как показывает практика, обычно и возникают проблемы ...

"Простите, вы – нецелесообразны"

Один за другим вышеперечисленные предприятия и структурные подразделения хотят принимать решение о "нецелесообразности реализации инвестиционного проекта".

И вот здесь-то важно отметить: начинается невидимая неприязнь инвестора и чиновника.

Ведь с одной стороны, в положениях об этих структурных подразделений нет четко предусмотренных полномочий по определению целесообразности или нецелесообразности того или иного инвестпроекта.

Нет также и установленной законом необходимости такого определения и связи между целесообразностью инвестпроекта и его непосредственной реализацией.

А с другой стороны, должностные лица властных органов несут ответственность.

И отсутствие четко регламентированного законодательства на местном и государственном уровнях касательно объектов спорта, а тем более водного спорта, создает искусственные преграды в реализации проектов.

Наличие охранных зон, ограничения для ведения хоздеятельности в пределах прибрежных защитных полос и нормы о зонах с особым режимом использования земель являются для должностного лица тем пугающим фактором, который будет отторгать взятие на себя ответственности даже в нужных спортивных проектах.

Даже если в непосредственной близости от места, где запланировано размещение опорных конструкций канатной дороги, уже построено с соблюдением всех условий и ограничений здание с другими элементами инфраструктуры, бюрократия остается непоколебимой по отношению к спорту.

Но самым сложным является этап предоставления прав пользования водным объектом и землей под ним.

Связано это, как и в ряде других сфер, с противоречиями в законах. В нашем случае - в Водном и Земельном кодексах.

Достигли дна

Так, Водный кодекс нам велит: в аренду для рекреационных и спортивных целей могут предоставляться водохранилища (кроме водохранилищ комплексного назначения), пруды, озера и замкнутые естественные водоемы.

Водные объекты предоставляются в пользование по договору аренды земель водного фонда на земельных торгах в комплексе с земельным участком.

И тут же открываем Земельный кодекс: в аренду, в том числе для рекреационных и спортивных целей, можно получить земельные участки прибрежных защитных полос, полос отвода и береговых полос водных путей, озер, водохранилищ и других водоемов, болот и островов.

То есть Земельный кодекс предусматривает возможность передачи в аренду земельных участков не только замкнутых водоемов.

Если же эта коллизия сыграет свою роль в принятии теми или иными органами своих решений, то альтернативой становится оформление права пользования не на водный объект, а на земельный участок под этим водным пространством (на дно водоема).

При таком подходе можно предположить, что запрет на передачу в пользование "воды" не распространяется на землю, расположенную под ней.

По крайней мере, такой запрет не установлен законом. А поскольку речь идет о двух разных объектах гражданских прав, то при условии соблюдении этой логики, аренда земли "под водой" не противоречит требованиям законодательства.

Но тут мы опять сталкиваемся с коллизией: как при передаче в аренду земли "под водой" не допустить аренду самого водного объекта.

Ведь земельный участок и водный объект, расположенный на ней, являются составными частями одной вещи в понимании ст. 187 Гражданского кодекса.

Судебная практика, как всегда, неоднозначна.

В постановлении от 09.04.2015 Высший админсуд пришел к выводу, что при передаче в аренду земельного участка, расположенного на дне водного объекта, у арендатора не возникает автоматического права на сам водный объект и, тем самым, разделил кубометры воды от гектаров земли.

Но, конечно же, судами различных инстанций принимались и противоположные решения.

По сути, мы приходим к тому, что из-за несовершенного законодательства добросовестный предприниматель, уплачиваемый налоги, занимается тем, что разыскивает и придумывает механизмы, которые защитят его перед буквой закона.

Это при том, что сейчас в Киеве  работает более десятка вейкбаз с канатками и катерами. И тенденция идет к их значительному росту.

Частично спасает ситуацию Украинская федерация вейкбординга и воднолыжного спорта, имеющая статус национальной.

Последняя, к слову, помогает строить вейкпарки, консультирует, дает технологии, что очень важно. Ведь безопасность – ключевой момент при создании вейкпарка.

Собственно, федерация разработала требования к технике безопасности вейкпарков, систему методик обучения начинающих, методику сертификации инструкторов, водоемов и вейкпарков. Только сертифицированные тренеры и вейкпарки могут гарантировать качественное безопасное обучение.

Будьте бдительны

Что касается любительских занятий вейкбордингом, это, по своей природе, спортивно-оздоровительные услуги.

Каждый вейкпарк должен иметь публичные договора (оферты) предоставления услуг.

И когда вы покупаете билет на "каталку", присмотритесь внимательно на надпись, где вы подтверждаете, что ознакомлены с правилами предоставления услуг.

В правилах же, собственно, и прописано, что предоставитель услуг не несет ответственности за травмы, полученные во время занятий.

И только если травма была получена вследствие неисправности снаряжения или технического оборудования – ответственность может нести вейкпарк.

И, конечно же, если в результате травмы были получены телесные повреждения, то согласно Уголовному кодексу, ответственность будет нести должностное лицо предприятия – директор. Трагическим, но ярким примером, является недавняя ситуация с обрывом троса на роуп-джампинге в Буковеле.

Ну и напоследок, если вы хотите в условиях нынешнего законодательства без нарушений заняться вейк-бизнесом, выбирайте для сопровождения и помощи опытных в этом деле юристов.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
бізнес закон

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Roshen запустила новий напрям бізнесу 5 вересня 2019, 13:52
Бізнес може втратити єдиний податок через борги - Опендатабот 3 вересня 2019, 12:21
Бізнес потребує дієвих посольств України закордоном - ЄБА 3 вересня 2019, 12:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!