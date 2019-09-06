Трендовий бізнес: як поєднати приємне з корисним у вейкбордингу

Еще недавно о вейкбординге и канатных дорогах никто не слышал. Сейчас - это главный тренд сезонных водных развлечений.

Чуть ли не на каждом обустраиваемом водоеме во всех уголках Украины пытаются установить канатные дороги и вейкпарки.

Вейки становятся настолько популярны, что в этом году Украина второй раз провела чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу.

Что с этого Украине и как государство поддерживает вейкбординг? На самом ли деле так просто открыть вейкпарк, как говорят новоиспеченные эксперты?

Нормативно-правовые акты различных уровней и видов можно цитировать бесконечно, но, к сожалению, закрепленные такими актами принципы, задачи и стратегии носят преимущественно декларативный характер без реального намерения их практической реализации.

Поэтому наша задача разложить по полочкам реальную ситуацию, исходя из практики, и объяснить, с какими же практическими "особенностями государственного содействия" развитию спорта и здорового образа жизни сталкиваются спортсмены, решившие заниматься развитием любимого вида спорта.

Рим тоже не сразу строился

Со времен первой кольцевой канатки в Киеве прошло более 10-ти лет. Тем не менее, от идеи до реализации такого проекта – пропасть в виде годовалых бюрократических кругах ада, которые вообще может вообразить украинский предприниматель.

Сегодня ситуация немного лучше, но все еще печальна. Инициаторы проекта столкнутся с проблемой в виде отсутствия в законодательстве норм, которые бы регулировали порядок строительства на водных объектах местного значения инженерно-транспортной инфраструктуры кольцевой канатной дороги.

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Законом "О местном самоуправлении" полномочия по содействию осуществления инвестиционной деятельности на соответствующей территории возложена на исполнительные органы местной власти.

Вопрос же инвестиционной деятельности в разных городах Украины возложено на различные коммунальные предприятия.

Но, так или иначе, субъект, на который возложена реализация инвестиционных инициатив в городе, обязан согласовывать их с профильными бюрократами в структурных подразделениях местной власти.

Например, в Киеве это может быть коммунальное предприятие "Плесо", подчиненное КГГА, управление экологии и природных ресурсов КГГА, департамент градостроительства и архитектуры КГГА и другие.

На этом этапе, как показывает практика, обычно и возникают проблемы ...

"Простите, вы – нецелесообразны"

Один за другим вышеперечисленные предприятия и структурные подразделения хотят принимать решение о "нецелесообразности реализации инвестиционного проекта".

И вот здесь-то важно отметить: начинается невидимая неприязнь инвестора и чиновника.

Ведь с одной стороны, в положениях об этих структурных подразделений нет четко предусмотренных полномочий по определению целесообразности или нецелесообразности того или иного инвестпроекта.

Нет также и установленной законом необходимости такого определения и связи между целесообразностью инвестпроекта и его непосредственной реализацией.

А с другой стороны, должностные лица властных органов несут ответственность.

И отсутствие четко регламентированного законодательства на местном и государственном уровнях касательно объектов спорта, а тем более водного спорта, создает искусственные преграды в реализации проектов.

Наличие охранных зон, ограничения для ведения хоздеятельности в пределах прибрежных защитных полос и нормы о зонах с особым режимом использования земель являются для должностного лица тем пугающим фактором, который будет отторгать взятие на себя ответственности даже в нужных спортивных проектах.

Даже если в непосредственной близости от места, где запланировано размещение опорных конструкций канатной дороги, уже построено с соблюдением всех условий и ограничений здание с другими элементами инфраструктуры, бюрократия остается непоколебимой по отношению к спорту.

Но самым сложным является этап предоставления прав пользования водным объектом и землей под ним.

Связано это, как и в ряде других сфер, с противоречиями в законах. В нашем случае - в Водном и Земельном кодексах.

Достигли дна

Так, Водный кодекс нам велит: в аренду для рекреационных и спортивных целей могут предоставляться водохранилища (кроме водохранилищ комплексного назначения), пруды, озера и замкнутые естественные водоемы.

Водные объекты предоставляются в пользование по договору аренды земель водного фонда на земельных торгах в комплексе с земельным участком.

И тут же открываем Земельный кодекс: в аренду, в том числе для рекреационных и спортивных целей, можно получить земельные участки прибрежных защитных полос, полос отвода и береговых полос водных путей, озер, водохранилищ и других водоемов, болот и островов.

То есть Земельный кодекс предусматривает возможность передачи в аренду земельных участков не только замкнутых водоемов.

Если же эта коллизия сыграет свою роль в принятии теми или иными органами своих решений, то альтернативой становится оформление права пользования не на водный объект, а на земельный участок под этим водным пространством (на дно водоема).

При таком подходе можно предположить, что запрет на передачу в пользование "воды" не распространяется на землю, расположенную под ней.

По крайней мере, такой запрет не установлен законом. А поскольку речь идет о двух разных объектах гражданских прав, то при условии соблюдении этой логики, аренда земли "под водой" не противоречит требованиям законодательства.

Но тут мы опять сталкиваемся с коллизией: как при передаче в аренду земли "под водой" не допустить аренду самого водного объекта.

Ведь земельный участок и водный объект, расположенный на ней, являются составными частями одной вещи в понимании ст. 187 Гражданского кодекса.

Судебная практика, как всегда, неоднозначна.

В постановлении от 09.04.2015 Высший админсуд пришел к выводу, что при передаче в аренду земельного участка, расположенного на дне водного объекта, у арендатора не возникает автоматического права на сам водный объект и, тем самым, разделил кубометры воды от гектаров земли.

Но, конечно же, судами различных инстанций принимались и противоположные решения.

По сути, мы приходим к тому, что из-за несовершенного законодательства добросовестный предприниматель, уплачиваемый налоги, занимается тем, что разыскивает и придумывает механизмы, которые защитят его перед буквой закона.

Это при том, что сейчас в Киеве работает более десятка вейкбаз с канатками и катерами. И тенденция идет к их значительному росту.

Частично спасает ситуацию Украинская федерация вейкбординга и воднолыжного спорта, имеющая статус национальной.

Последняя, к слову, помогает строить вейкпарки, консультирует, дает технологии, что очень важно. Ведь безопасность – ключевой момент при создании вейкпарка.

Собственно, федерация разработала требования к технике безопасности вейкпарков, систему методик обучения начинающих, методику сертификации инструкторов, водоемов и вейкпарков. Только сертифицированные тренеры и вейкпарки могут гарантировать качественное безопасное обучение.

Будьте бдительны

Что касается любительских занятий вейкбордингом, это, по своей природе, спортивно-оздоровительные услуги.

Каждый вейкпарк должен иметь публичные договора (оферты) предоставления услуг.

И когда вы покупаете билет на "каталку", присмотритесь внимательно на надпись, где вы подтверждаете, что ознакомлены с правилами предоставления услуг.

В правилах же, собственно, и прописано, что предоставитель услуг не несет ответственности за травмы, полученные во время занятий.

И только если травма была получена вследствие неисправности снаряжения или технического оборудования – ответственность может нести вейкпарк.

И, конечно же, если в результате травмы были получены телесные повреждения, то согласно Уголовному кодексу, ответственность будет нести должностное лицо предприятия – директор. Трагическим, но ярким примером, является недавняя ситуация с обрывом троса на роуп-джампинге в Буковеле.

Ну и напоследок, если вы хотите в условиях нынешнего законодательства без нарушений заняться вейк-бизнесом, выбирайте для сопровождения и помощи опытных в этом деле юристов.