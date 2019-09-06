Реінкарнація грального бізнесу. Якою їй варто бути?
Президент Владимир Зеленский поставил задачу перед новоизбранным правительством и Верховной Радой - легализировать игорный бизнес.
Разберемся, насколько эта инициатива положительна и актуальна ли она сейчас.
Мораторий на игорный бизнес, введенный в 2009 году, массово вывел все казино и игорные дома в тень.
И началась перманентно вспыхивающая борьба с подпольными казино. Часто показушная и малоэффективная.
Результаты, в итоге, оказались неутешительны - бизнес массово перешел в интернет (онлайн казино и всяческие букмекерские конторы), а также в многочисленные подпольные игорные залы.
СМИ регулярно пишут о разгроме очередного такого заведения. На борьбе с ними акцентируют внимание и общественные активисты. Только от контролирующих органов мы не слышим ничего.
В 2011 году официально запретили деятельность и интернет-казино. Причем независимо от страны, в которой находится сервер.
Результат таких запретов достаточно посмотреть в интернете - вводишь запрос и видишь, что все работает и без проблем.
Главный лозунг, с которым начиналась кампания по введению моратория, — это борьба с игровой наркоманией, сохранение семьи, воспитание молодого поколения и т.д.
Что дал запрет в итоге? В государственном бюджете образовалась дыра от потери поступлений от реализации лицензий (а суммы там были значительные), уменьшились налоговые поступления, сократились работники и тому подобное.
Удалось ли достичь заявленной цели? Скорее нет, чем да. Зато взамен получили то, что этот бизнес ушел в тень, а интерес к нему у людей не уменьшился.
Количество игроков практически такое же, а контроля государственного абсолютно нет. Даже возраст не является препятствием.
Кроме того, в каждом украинском городе есть места, где под вывеской салонов, предоставляющие интернет услуги, на самом деле осуществляются азартные игры.
А здесь уже имеет место явная коррупция, ведь такое может происходить только с негласного согласия правоохранительных или контролирующих органов.
Зададим себе вопрос - стоит ли отменить мораторий и легализировать игорный бизнес? Я считаю, что Да!
Украина не настолько состоятельное государство, что бы продолжать терять миллионы долларов, которые зарабатывают субъекты, оказывающие интернет услуги или "работающие" в теневом секторе.
И, как не странно это звучит, давать зарабатывать другим странам. Главная, что должно определить правительство - это законодательную норму, которая защитит как интересы граждан, так и усилит бюджет Украины.
Наши соседи в Евросоюзе, а также в Грузии, Белоруссии, Казахстане, развивают у себя игорный туризм и таким образом привлекают к себе денежные средства в виде инвестиций.
Нужно лишь правильно выписать закон, в котором предусмотреть условия предоставления лицензий и как будет осуществляться контроль.
В итоге мы получим результат - вырастут доходы украинского бюджета. А построение четкой контролирующей системы максимально уменьшит семейные драмы, связанные с игровой зависимостью, привлечением несовершеннолетних и т.д.
Механизмы для этого не такие уж и сложные. Определить места, где может осуществляться игорный бизнес.
Нельзя разрешать ставить автоматы везде - это мы уж проходили.
Существенно повысить стоимость лицензии. Ввести жесткий контроль за казино и сразу отзывать лицензии при даже самых незначительных нарушениях.
Оператор игрового бизнеса должен сам следить за соблюдением законодательства. Логичным видится создание специальных зон, где будет сконцентрирован такой бизнес. Возможно, в виде приграничных зон (как в странах Европы) или определенных городов как Лас-Вегас (в США).
Мы прекрасно понимаем, что в век компьютерных технологий за доступностью ресурсов невозможно установить контроль.
А значит надо разработать новые простые правила игры и вывести этот бизнес из тени.
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