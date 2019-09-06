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Реінкарнація грального бізнесу. Якою їй варто бути?

Реінкарнація грального бізнесу. Якою їй варто бути?

Боротьба з нелегальними казино в Україні безрезультатно триває з 2009 року. Що відбудеться у випадку легалізації їх роботи? (рос)
П'ятниця, 6 вересня 2019, 08:59
Олег Добровольський
партнер юридичної об'єднання ID Legal Group

Президент Владимир Зеленский поставил задачу перед новоизбранным правительством и Верховной Радой - легализировать игорный бизнес.

Разберемся, насколько эта инициатива положительна и актуальна ли она сейчас.

Мораторий на игорный бизнес, введенный в 2009 году, массово вывел все казино и игорные дома в тень.

И началась перманентно вспыхивающая борьба с подпольными казино. Часто показушная и малоэффективная.

Результаты, в итоге, оказались неутешительны - бизнес массово перешел в интернет (онлайн казино и всяческие букмекерские конторы), а также в многочисленные подпольные игорные залы.

СМИ регулярно пишут о разгроме очередного такого заведения. На борьбе с ними акцентируют внимание и общественные активисты. Только от контролирующих органов мы не слышим ничего.

В 2011 году официально запретили деятельность и интернет-казино. Причем независимо от страны, в которой находится сервер.

Результат таких запретов достаточно посмотреть в интернете - вводишь запрос и видишь, что все работает и без проблем.

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Одно можно сказать однозначно: государство сегодня никак не контролирует этот бизнес. Теневой оборот подпольного игрового рынка составляет, по разным оценкам, от 1 млрд долларов в год.

Главный лозунг, с которым начиналась кампания по введению моратория, — это борьба с игровой наркоманией, сохранение семьи, воспитание молодого поколения и т.д.

Что дал запрет в итоге? В государственном бюджете образовалась дыра от потери поступлений от реализации лицензий (а суммы там были значительные), уменьшились налоговые поступления, сократились работники и тому подобное.

Удалось ли достичь заявленной цели? Скорее нет, чем да. Зато взамен получили то, что этот бизнес ушел в тень, а интерес к нему у людей не уменьшился.

Количество игроков практически такое же, а контроля государственного абсолютно нет. Даже возраст не является препятствием.

Кроме того, в каждом украинском городе есть места, где под вывеской салонов, предоставляющие интернет услуги, на самом деле осуществляются азартные игры.

А здесь уже имеет место явная коррупция, ведь такое может происходить только с негласного  согласия правоохранительных или контролирующих органов.

Зададим себе вопрос - стоит ли отменить мораторий и легализировать игорный бизнес? Я считаю, что Да!

Украина не настолько состоятельное государство, что бы продолжать терять миллионы долларов, которые зарабатывают субъекты, оказывающие интернет услуги или "работающие" в теневом секторе.

И, как не странно это звучит, давать зарабатывать другим странам. Главная, что должно определить правительство - это законодательную норму, которая защитит как интересы граждан, так и усилит бюджет Украины.

Наши соседи в Евросоюзе, а также в Грузии, Белоруссии, Казахстане, развивают у себя игорный туризм и таким образом привлекают к себе денежные средства в виде инвестиций.

Нужно лишь правильно выписать закон, в котором предусмотреть условия предоставления лицензий и как будет осуществляться контроль.

В итоге мы получим результат - вырастут доходы украинского бюджета. А построение четкой контролирующей системы максимально уменьшит семейные драмы, связанные с игровой зависимостью, привлечением несовершеннолетних и т.д.

Механизмы для этого не такие уж и сложные. Определить места, где может осуществляться игорный бизнес.

Нельзя разрешать ставить автоматы везде - это мы уж проходили.  

Существенно повысить стоимость лицензии. Ввести жесткий контроль за казино и сразу отзывать лицензии при даже самых незначительных нарушениях.

Оператор игрового бизнеса должен сам следить за соблюдением законодательства. Логичным видится создание специальных зон, где будет сконцентрирован такой бизнес. Возможно, в виде приграничных зон (как в странах Европы) или определенных городов как Лас-Вегас (в США).

Мы прекрасно понимаем, что в век компьютерных технологий за доступностью ресурсов невозможно установить контроль.

А значит надо разработать новые простые правила игры и вывести этот бизнес из тени.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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