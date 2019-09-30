Прозора оренда – наповнені бюджети

Львів - перше місто України за результатами малої приватизації.

Закон, прийнятий більше року тому, дозволив містам прозоро продавати свою комунальну власність.

Загалом до львівського бюджету шляхом реалізації майна через електронну систему ProZorro.Продажі надійшло більше 469 млн грн, а це, погодьтесь, вражаючий результат.

На черзі вихід з тіні наступної великої сфери – оренди комунального і державного майна.

Внесений на розгляд Верховної Ради та підтриманий у першому читанні проект закону № 1055-1 "Про оренду державного та комунального майна" має на меті впровадити прозорий механізм продажу права оренди державного та комунального майна.

Це дозволить бюджетам усіх рівнів отримувати більше коштів та мінімізуватиме корупційні ризики при обранні орендаря.

Ще однією перевагою є систематизація профільної інформації, що в свою чергу дасть змогу громадськості відкрито та безперешкодно моніторити використання майна.

Законопроект містить і певні неоднозначні норми, які доцільно виключити або обмежити, наприклад, щодо передачі майна в оренду без проведення електронного аукціону для непідприємницьких товариств та інших визначених законом груп.

Уже цього тижня законопроект має всі шанси бути прийнятим у другому читанні після розгляду на комітеті.

Деякі міста здають в оренду своє майно через прозорі конкурси із застосуванням електронної системи вже не перший рік і їхні результати є взірцевими.

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Зупинюсь на кількох показових прикладах, до реалізації яких вдалося долучитися нашій команді та спостерігати за їх розвитком у режимі реального часу, протягом останніх кількох років.

Львів став на шлях прозорої реалізації прав на оренду майна з початку 2018 року. Станом на сьогодні, оголошено 78 аукціонів, 31 з яких закінчився результативно. Участь у них взяли 57 учасників, середня кількість пропозицій на торгах склала 3,06.

Основним показником у цьому типі торгів, на який я хочу звернути вашу увагу, на відміну від приватизації майна, де кінцевою величиною є виручена вартість від продажу об’єкту, є саме ціна використання відповідної площі за місяць, адже договори мають різну строковість, умови та можуть передбачати сезонність.

Розберемо ці показники за напрямами для кращого розуміння загальної картинки.

Реалізація права оренди площ для розміщення реклами на транспорті, 21 оголошений аукціон.

Лот з найдорожчою пропозицію на торгах - 61050 грн/міс. Стартова вартість становила 35000 грн/міс., тобто ціна у прозорій конкурентній боротьбі зросла майже у 2 рази.

Звична оренда комунального нерухомого майна житлових та комерційних приміщень.

Загалом, управління комунального майна міста виставило на торги 29 приміщень і ця динаміка є позитивною.

Одним з найцікавіших, як на мене, є лот, предметом якого було приміщення площею 104 м² на околиці Львова, яке здавалося на 5 років. При стартовій вартості майже 9 тис. грн, торги зупинилися на рівні 40 тис грн/міс.

Рухаємося далі. Оренда за договором так званих конструктивних елементів благоустрою, а на ділі – право оренди площі для здійснення переносної торгівлі.

Особливістю цього напряму, який нам вдалося проадвокатувати минулого року, є не лише "відкриття" високої конкуренції за такого типу площі, яка дає змогу оцінити потенціал аналогічних сфер, а й "створення" ринкової ціни 4 м² для вуличної торгівлі.

До цього ціна встановлювалася на рівні базової, згідно з нормативною грошовою оцінкою - від 14 до 72 грн/м² в місяць.

Саме публічний аукціон із застосуванням системи ProZorro.Продажі дав змогу вперше розіграти 22 лоти серед підприємців.

При стартовій ціні в середньому від 1556 грн до 2252 грн, на один з лотів у історичній частині міста ціна підскочила до 13 тис./грн.

У підсумку вартість оренди за місяць в середньому зросла у більш ніж 2,5 рази, 15 лотів були реалізованими, а до міського бюджету потенційно вдасться залучити додаткових 1,3 млн гривень.

І якщо ви подумали, що використання інноваційних підходів у якісному управлінні майном громади - це прерогатива лише великих міст чи обласних центрів, ви помиляєтеся.

Яскравий приклад - Червоноград, місто обласного значення у Львівській області з населенням близько 70000 осіб.

Місто використовує систему для реалізації права оренди з середини 2018 року.

За цей період їм вдалося, володіючи зовсім невеликою кількістю комунального майна порівняно зі Львовом, оголосити 31, з яких результативними виявилися 8 аукціонів.

Здебільшого через систему в оренду здається комунальне нерухоме майно житлового та комерційного призначень.

Хоча є й дуже незвичні лоти - довгострокова оренда частини даху будівлі для розміщення технічних засобів операторів телекомунікацій.

Насправді, історій успіху серед українських міст вже більше, ніж достатньо. Переваги використання системи порівняно з традиційними застарілими методами, є беззаперечними, а наведені вище цифри говорять самі за себе.

Принципово нові механізми передачі майна в оренду, поширені на всю країну, суттєво збільшать надходження в бюджети і дозволять економіці зростати значно швидше.